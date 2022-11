Minderjährige, die Angehörige pflegen: Infoveranstaltung in Ruswi

Kanton Luzern Minderjährige, die Angehörige pflegen: «Ich hatte eigentlich gar nie genug Energie» Sie sind im Schulalter und betreuen zu Hause Familienangehörige – oft bis zur Erschöpfung. Drei Young Carers berichten in Ruswil über die ständige Überforderung. Hannes Bucher Jetzt kommentieren 10.11.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Bei Tausenden von Kindern und Jugendlichen verläuft der Alltag nicht mit Schule, Hausaufgaben und Freizeit mit Hobbys und Zusammensein mit Gleichaltrigen. Der Grund: Sie übernehmen zu Hause Pflege- und Betreuungsaufgaben für ein Familienmitglied oder eine nahestehende Person. Dies kann die ganze Kinder- und Jugendzeit und darüber hinaus dauern. Young Carers werden sie genannt, und rund 8 Prozent der 9- bis 16-Jährigen in der Schweiz gehören laut Schätzungen zu ihnen.

«Kinder und Jugendliche als pflegende und betreuende Angehörige» – dieses Thema stand im Pfarreiheim Ruswil im Fokus. Im Rahmen einer Vortragsreihe hatte die Patronatsgruppe Ruswil dazu eingeladen.

Physische und psychische Erkrankung

Young Carers werden oft nicht als solche erkannt, sie leiden still. Wie die Problematik angegangen werden soll, darüber referierte Sarah Rabhi-Sidler. Die Soziologin ist Senior Researcher an der Careum Hochschule Gesundheit und Doktorandin an der Uni Basel.

Die Young Carers sind seit 2014 Gegenstand der Forschung an der Careum Hochschule Gesundheit. Studienergebnisse haben ergeben, dass die Übernahme von intensiven Pflege- und Betreuungsaufgaben – häufig auch psychisch erkrankter Angehöriger – die jungen Leute selbst körperlich und psychisch an die Grenzen bringt.

Jetzt gelte es, sich der Problematik anzunehmen, so die Expertin. Zentrale Herausforderungen sind etwa: Wie können die Young Carers erreicht werden? Welche Unterstützung brauchen sie? Einiges komme in Gang, es entstehen Netzwerken und Peer-Groups unter den Betroffenen. Eine Sensibilisierungskampagne ist angelaufen. Entlastungsangebote müssten auf- und Bestehendes ausgebaut werden, so Andrea Käppeli von der Careum Hochschule Gesundheit.

Es hört nie auf

Drei ehemalige Young Carers berichteten vor Ort von ihrer konkreten Situation. Ehemalig darum, weil sie der eigentlichen Young-Carers-Altersgruppe entwachsen sind. Alle drei aber nehmen die Betreuungsaufgaben ihrer Mutter oder ihres Vaters als junge Erwachsene weiter wahr.

«Die Verantwortung hört nie auf», sagten die drei. So berichtete Lynn, wie sie eben noch Uni-Prüfungen als Medizinstudentin verschob – die Krankheit der Mutter benötigte ihre vermehrte Präsenz zu Hause. Rohan, heute Lehrer, ist auch mit 30 Jahren noch stark in die Pflege des seit langem kranken Vaters eingebunden; er habe in seinen Jugendjahren lange bis tief in die Nacht hinein gearbeitet, studiert, gepflegt. «Bis ich nicht mehr konnte und selber am Ende war.»

Woher haben die jungen Leute ihre Kraft genommen? «Ich habe eigentlich gar nie Energie gehabt, sondern einfach funktioniert», sagte Lynn. «Ich habe anderswo nach meiner ‹nicht präsenten› Mutter gesucht und von einer Tante die fehlende Unterstützung teilweise bekommen», so Luana, die heute selber im Pflegebereich arbeitet.

Ein Hauptthema der drei: Gerade auch die Schule müsse unbedingt sensibel sei und herausspüren, ob Kinder zu Hause solche überfordernden Situationen erlebten. Nicht immer fallen diese Kinder auf: «Ich war eine besonders fleissige Schülerin, um ja nicht aufzufallen», sagte Lynn.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen