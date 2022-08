Kanton Luzern Mit diesem Tool kann man den Kanton Luzern dreidimensional erkunden Das neu aufgeschaltete 3D-Landschaftsmodell des Kantons ermöglicht der gesamten Bevölkerung Zugang zu detaillierten Gebäudeplänen. Lisa Zimmermann 30.08.2022, 17.19 Uhr

Im Geoportal des Kantons Luzern stehen Bevölkerung, Gemeinden und Fachpersonen ab sofort realitätsgetreue Gebäudemodelle mit Dachlandschaften in der Webanwendung 3D-Landschaftsmodell (Beta) zur Verfügung. Sie können von allen Seiten her betrachtet werden. Das Modell bietet laut einer Mitteilung einen realistischen und dreidimensionalen Eindruck der Besiedelung und Landschaft des Kantons Luzern.

Neues 3D-Modell: ein Blick auf die Stadt Luzern. Bild: Screenshot

Gebäude, Bauprojekte und das Gelände können mit Navigationstools, wie diese von Google Maps oder aus der Gaming-Welt bekannt sind, dreidimensional betrachtet werden.

In der Webanwendung sind zukünftige Gebäudeprojekte als vereinfachte Kuben dargestellt. Zudem können weitere Informationen wie die Zonenpläne der Gemeinden aufgeschaltet werden, Messungen vorgenommen oder Schattenwürfe simuliert werden. Auch können Bauvorhaben beurteilt, Immobilienbewertungen vorgenommen, die Ausbreitung von Lärm- und Luftimmissionen modelliert und das Potenzial von Solaranlagen angeschaut werden.

In Zukunft sollen Bauprojekte in detailgetreuer, dreidimensionaler Form digital visualisiert werden. Dadurch werden die Planungen künftig verständlicher und es ermögliche der Bevölkerung, sich aktiv einzubringen, heisst es in der Mitteilung weiter.

Die geplante Überbauung am Seetalplatz. Bild: Screenshot

Der Zonenplan von Rothenburg. Bild: Screenshot

Einige grössere Bauprojekte wie beispielsweise das geplante kantonale Verwaltungsgebäude sind bereits auf Luzern plus aufgeschaltet. Auch Varianten von geplanten Strassenführungen wie die Umfahrung von Eschenbach können angeschaut werden.