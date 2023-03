Kanton Luzern «Müssen auf längere Regenphasen hoffen»: Grundwasser ist auf Tiefstständen Für die kommenden Tage ist Regen angekündigt. Das reicht aber längst nicht, um die Wasserspeicher zu füllen. Es fehlen die Niederschläge von ein bis zwei Monaten. Christian Glaus Jetzt kommentieren 10.03.2023, 16.30 Uhr

Die nächsten Regenfälle werden sehnlichst erwartet. Symbolbild: DPA

Endlich regnet es wieder. Über das Wochenende und in der kommenden Woche sind einige Niederschläge angekündigt. Jedoch nicht in grösseren Mengen. Gemäss den aktuellsten Prognosen könnten in Luzern bis am Dienstagabend pro Quadratmeter ein paar Liter Regen fallen.

Das mag die Pflanzen freuen, nicht aber die Hydrologen. Seit dem Hochwasser im Sommer 2021 sind die Regenmengen unterdurchschnittlich. Fachleute sprechen von einer Niederschlagsarmut. Zahlen von Meteo Schweiz zeigen diese deutlich. Betrachtet man die letzten zwölf Monate, ist die Wasserbilanz durchgehend unterdurchschnittlich.

Stephan Bader, Klimatologe bei Meteo Schweiz, bringt es auf den Punkt: «Über die letzten zwölf Monate betrachtet, fehlen die Niederschlagsmengen von ein bis zwei Monaten.» Dieses Defizit könne nicht so schnell wieder aufgeholt werden. «Es bräuchte nun ein bis zwei Monate mit doppelt so viel Regen wie üblich. Das wären gigantische Mengen.»

Noch nichts verschreien

Bader will nichts verschreien. Der Hochwassersommer 2021 hat gezeigt, wie schnell ein Niederschlagsdefizit aufgeholt werden kann – mit allen negativen Folgen. Man müsse aber die Möglichkeit einer weitergehenden Trockenheit im Auge behalten. Die zu geringen Regenfälle seien vor allem für grössere Gewässer sowie für die Wasserversorgungen problematisch.

Dass Regen dringend benötigt wird, bestätigt Werner Göggel, Leiter der Abteilung Gewässer und Boden beim Kanton Luzern: «Viele Grundwasserspiegel sind aktuell sehr tief – vor allem abseits der grösseren Gewässer.»

Vor allem der nördliche Kantonsteil leidet

Betroffen ist insbesondere der nördliche Kantonsteil. In Ermensee beispielsweise ist der Grundwasserspiegel nahe beim langfristigen Minimum, in Sursee wurde dieser Wert im Dezember gar unterschritten. Stadt und Agglomeration Luzern hingegen profitieren von der geografischen Lage: Hier regnet es öfter und dank dem Vierwaldstättersee, der Reuss und der Kleinen Emme wird die Region gut mit Wasser versorgt.

Ein zusätzliches Problem ist dieses Jahr, dass in den Bergen auch viel zu wenig Schnee gefallen ist. Entsprechend ist nun weniger Schmelzwasser zu erwarten. «Es bleibt uns also nichts anderes übrig, als auf länger anhaltende Regenfälle zu hoffen», sagt Werner Göggel.

Bleibt es zu trocken, könnte es im Sommer «erneut schwierig werden». Noch sei es nicht nötig, kurzfristige Massnahmen zu ergreifen, so Göggel. Längerfristig hingegen machen sich die Gemeinden bereits Gedanken, wie sie eine gute Wasserversorgung sicherstellen können. Sie stützen sich dabei auf Erfahrungen aus den Jahren 2015, 2018 und 2022. Hauptsächlich geht es darum, neue Wasserressourcen zu erschliessen oder lokale Wasserversorgungen miteinander zu vernetzen.

Leitung zwischen Nottwil und Emmen kommt gerade rechtzeitig

Ein aktuelles Beispiel ist die Wasserversorgung in der Region Sursee. Für 7 Millionen Franken baute die Aquaregio AG eine Transportleitung, um Wasser aus Emmen beziehen zu können. Der erste Abschnitt bis Nottwil soll diesen Frühling in Betrieb gehen – gerade noch rechtzeitig, ist sich Aquaregio-Verwaltungsratspräsident Sacha Heller bewusst: «Unsere Wasserversorgung startet auf einem tiefen Niveau ins Sommerhalbjahr – tiefer auch als im sehr trockenen Sommer 2018. Würde es so weiter gehen, hätten wir ein Problem.»

Nun aber kann die Region Sursee pro Jahr 1 Million Kubikmeter Wasser aus Emmen beziehen. Das entspricht einem Drittel des bisher verfügbaren Wassers. Heller sagt: «Diese Transportleitung führt zu einer spürbaren Entspannung.»

