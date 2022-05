Luzern Nach langer Verzögerung schafft der Kanton nun doch eine Anlaufstelle für Whistleblower Der Kanton Luzern hat die Stelle mit einem Kleinpensum öffentlich ausgeschrieben – rund 15 Jahre nach der ersten Forderung im Kantonsrat. Christian Glaus Jetzt kommentieren 25.05.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Was tun, wenn man am Arbeitsplatz Missstände aufdeckt? Wie der wohl bekannteste Whistleblower Edward Snowden an die Öffentlichkeit gehen oder sich an die Vorgesetzten wenden? Seit 2016 sind die rund 6000 Mitarbeitenden des Kantons Luzern gesetzlich vor Repressalien geschützt, wenn sie Missstände melden oder Strafanzeige erstatten. Was im Personalgesetz ebenfalls erwähnt wird, bisher aber fehlte, ist eine spezifische Anlaufstelle für Whistleblower.

Mitarbeitende des Kantons Luzern, die Missstände entdecken, sollen diese bald bei einer speziellen Anlaufstelle melden können. Getty

Diese wird nun geschaffen; die Stelle ist öffentlich ausgeschrieben. Die Staatskanzlei sucht eine oder einen Beauftragten in Verwaltungsangelegenheiten, wie das in Behördensprache heisst. Dabei sei man «absoluter Vertraulichkeit und Diskretion verpflichtet», heisst es im Stelleninserat. Auf Anfrage erklärt der kantonale Informationschef Andreas Töns: «Angestrebt wird eine Person mit einem juristischen Profil und Kenntnissen der Luzerner Verwaltungspraxis.» In der Ausschreibung wird das Pensum mit 5 bis 10 Prozent auf Mandatsbasis angegeben. Der Stellenantritt erfolgt per sofort oder nach Vereinbarung.

Strafanzeigen durch Whistleblower sind «äusserst selten»

Zu den Kosten und zum erwarteten Arbeitsaufwand kann Töns mangels Erfahrungswerten keine Aussage machen. Offen bleibt auch, wie gross das Bedürfnis nach einer Anlaufstelle für Whistleblower unter den Mitarbeitenden ist. Töns kann einzig sagen, dass Strafanzeigen in diesem Zusammenhang «äusserst selten» sind.

Die Anlaufstelle für Whistleblower im Kanton Luzern hat eine lange Vorgeschichte. Die Forderung reicht bis 2007 zurück, als der damalige Kantonsrat Guido Graf einen Vorstoss eingereicht hatte. Nun, rund 15 Jahre später, trägt der Mitte-Politiker im Regierungsrat dazu bei, dass die Forderung umgesetzt wird.

2016 fehlte das Geld ...

Wie bei solch langwierigen Geschichten üblich, war es auch bei der Whistleblower-Stelle ein Auf und Ab. Nach Grafs Vorstoss geschah lange nichts. 2013 wurde im Zuge der damaligen Polizei-Krise die Forderung nach einer Anlaufstelle für Whistleblower wieder lauter. Einen entsprechenden Vorschlag wies der Kantonsrat jedoch 2015 an die Regierung zurück. 2016 gelangte diese mit einer neuen Botschaft ans Parlament, doch inzwischen klaffte in der Kantonskasse ein grosses Loch. Aus finanziellen Gründen beantragte die Regierung, auf die Schaffung der Stelle vorerst zu verzichten.

Stattdessen wurde das Personalgesetz angepasst. Mitarbeitende des Kantons können nun bei Missständen beispielsweise eine Strafanzeige einreichen und sind gesetzlich vor negativen Konsequenzen geschützt. Zudem stellte der Kantonsrat die Weichen für die künftige Stelle. Dabei entschied er, dass diese nur Mitarbeitenden des Kantons zur Verfügung stehen soll, jedoch nicht der Bevölkerung. Und nun, da sich die Kasse des Kantons wieder füllt, wird also die Anlaufstelle geschaffen.

... 2020 das Personal

Gemäss Töns sind die Mittel für die Stelle seit 2020 im Aufgaben- und Finanzplan des Kantons eingestellt. Die Umsetzung und Ausschreibung der Anlaufstelle haben sich jedoch wegen mangelnder interner Ressourcen (Wechsel in der Leitung der Staatskanzlei) und der Pandemie verzögert. Erst gegen Ende des vergangenen Jahres wurden die Arbeiten wieder aufgenommen.

Mit der externen Anlaufstelle im Auftragsverhältnis kommt die Regierung einem Wunsch des Kantonsrats nach, der eine unabhängige Stelle verlangt hatte. Ganz unabhängig wird die oder der Beauftragte dennoch nicht sein. Die Mandatsvergabe wird von der Staatskanzlei geleitet, der Vertrag vom Staatsschreiber unterzeichnet. Ähnlich wie die Finanzkontrolle oder der Datenschutzbeauftragte muss die Person jährlich an den Regierungsrat Bericht über ihre Tätigkeit erstatten.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen