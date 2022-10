Kanton Luzern Nach Wolfsriss in Ruswil: Nationalrat will ihn «zum Abschuss freigeben» Im Gebiet Moos ist ein Lamm einem Wolfsriss zum Opfer gefallen. Das Mutterschaf wurde so schwer verletzt, dass es getötet werden musste. Nationalrat Leo Müller fordert nun eine Anpassung des Jagdgesetzes. Ernst Zimmerli & Jonas Hess Jetzt kommentieren Aktualisiert 20.10.2022, 18.13 Uhr

Im Kanton Luzern häufen sich die Meldungen über gerissene Schafe durch den Wolf. Symbolbild: Marco Schmidt / Keystone

In der Nacht auf Mittwoch ist im Gebiet Moos in der Gemeinde Ruswil eine Schafherde von einem Wolf angegriffen worden. Wie der kantonale Wildhüter Daniel Schmid auf Anfrage sagt, wurde beim Vorfall ein Lamm getötet und ein Mutterschaf so schwer verletzt, dass es von der Wildhut erlöst werden musste. Zudem wurden weitere Schafe verletzt.

Ob es sich beim Angreifer tatsächlich um einen Wolf handelt, steht erst nach dem Befund der Proben fest, die zur Analyse eingereicht worden sind. Es wird zwei bis drei Wochen dauern, bis der definitive Befund vorliegt. Für Daniel Schmid steht jedoch fest: «Aus meiner Sicht ist ziemlich klar, dass ein Wolf dafür verantwortlich ist.»

Schaf- und Ziegenhalter per SMS sofort über Wolfspräsenz informiert

Da die kantonale Wildhut den Angriff bereits als Wolfsriss taxiert hat, wird der Eigner der Schafherde auch entschädigt, unabhängig davon, ob die Analyse den Befund bestätigt oder nicht. Auch wurde nach dem «Befund Wolf» durch die Wildhut umgehend das SMS-Alarmsystem ausgelöst. Dieser SMS-Warndienst stand zuletzt in der Kritik, da es bis zur Alarmierung bisweilen zu lange gedauert habe.

Wildhüter Schmid erklärt, wie es bei der Alarmierung teilweise zu Verzögerungen kommen kann. Im Fall von Nottwil habe man das Video, das einen Wolf zeigte, auf Umwegen erst rund zwei Wochen später erhalten. Einsichtig zeigt sich Schmid im Fall Luthern, wo Mitte September ein Schaf von einem Wolf gerissen wurde. Hier ging man zunächst nicht von einem Wolfsriss aus.

Die Schafherde in Ruswil war nach Angaben des Wildhüters vor einem Wolfsangriff nicht genügend geschützt. Die Weide sei mit zwei Litzen (elektrifizierte Drähte) gesichert gewesen. «Damit können die Schafe zwar nicht raus, der Wolf aber rein», sagt Schmid. Um eine Herde wirkungsvoll zu schützen, seien vier bis fünf Litzen oder aber ein Weidenetz notwendig.

Nationalrat Müller will Wolf «zum Abschuss freigeben»

Wenig überrascht über den Wolfsriss in Ruswil zeigt sich Gemeindepräsident Franzsepp Erni. «Dass der Wolf auch zu uns kommt und Tiere reisst, ist nur logisch.» Erni verweist auf die Geografie der Gemeinde. «Wir liegen zwischen dem Entlebuch und Nottwil, wo bereits Wölfe gesichtet wurden.» Ein Wolf in Ruswil sei aber trotzdem speziell, da sich an das letzte Tier wohl kein lebender Ruswiler erinnern könne, so Erni.

Der Mitte-Politiker und Landwirt verweist auf die vielen Kleintierhalterinnen, die «bisher sicher waren vor dem Wolf». Sie müssten ihre Schafe und Geissen nun vermehrt einstallen, «damit so etwas nicht wieder passiert». Erni glaubt, dass der Wolfsriss vom Mittwoch kein Einzelfall bleibt. «Ich gehe fest davon aus, dass noch mehr Tiere kommen werden, Nahrung für sie gibt es überall.»

Erni erwartet vom Kanton, dass er nun aktiv wird. «Schliesslich haben wir den Wolf nicht hier angesiedelt.» Dazu gehört für ihn auch, dass der Umgang mit dem Wolf überdenkt wird. «Wenn wir ihn stärker dezimieren, verbreitet er sich auch nicht so schnell im Mittelland.»

Dieser Meinung ist auch Leo Müller. Der Ruswiler Mitte-Nationalrat findet, dass man den Wolf «zum Abschuss freigeben» müsse. Verstärkter Herdenschutz im Mittelland mache keinen Sinn. «Für Hobbyhalter mit zehn Schafen lohnt sich das gar nicht.» Er sei zwar nicht für die Ausrottung des Raubtiers, aber: «In besiedelten Gebieten hat der Wolf meines Erachtens nichts verloren.» Müller will in Bern nun für eine Anpassung des Jagdgesetzes kämpfen, was 2020 vor dem Volk scheiterte. Der Nationalrat ist sich sicher: Die Leute würden jetzt anders abstimmen. «Damals war der Wolf nicht so nah wie heute und deshalb die Betroffenheit nicht so direkt.»

