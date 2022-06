Wolfsalarm im Kanton Luzern kann nicht bestätigt werden

Kanton Luzern SMS-Warnung vor Wolf im Kanton Luzern – bisher keine Bestätigung In der Zentralschweiz werden immer mehr Wölfe gesehen. Nun setzte der Kanton eine SMS-Warnmeldung zur einer möglichen Sichtung ab. Dass es sich dabei wirklich um einen Wolf gehandelt hat, ist nicht sicher. 08.06.2022, 17.30 Uhr

Im Kanton Luzern konnte die Sichtung eines Wolfes nicht verifiziert werden. Bild: Archiv

«Herdenschutzmassnahmen treffen, Zäune kontrollieren. Im Schadenfall kantonale Wildhut kontaktieren.» Darüber hat der Kanton in seinem SMS-Warndienst am Dienstag informiert. Dabei handelt es sich um eine mögliche Wolfssichtung im Riedwald in der Gemeinde Wikon. Auf Nachfrage heisst es bei der Abteilung Natur, Jagd und Fischerei, dass es sich dabei nicht um einen bestätigten Nachweis handelt.