Neue Luzerner E-Busse: Hoher Kaufpreis verteuert den Betrieb

Kanton Luzern Neue Elektrobusse: Hoher Kaufpreis verteuert die Betriebskosten Seit dem Fahrplanwechsel fahren auf der Luzerner Landschaft sieben E-Busse. Im Vergleich mit Dieselbussen ist der Betrieb kostspieliger. Der Verkehrsverbund setzt auf den künftigen technischen Fortschritt. Reto Bieri Jetzt kommentieren 19.12.2022, 12.24 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Auf der Luzerner Landschaft sind seit kurzem sieben umweltfreundliche Elektrobusse im Einsatz. Auf vier Linien der Postauto AG sowie der Rottal Auto AG will der Verkehrsverbund Luzern (VVL) in einem Pilotbetrieb Erfahrungen sammeln (wir berichteten). Aufhorchen lässt, dass die jährlichen Betriebskosten rund 12 Prozent höher ausfallen als bei einem Dieselbus. Das erstaunt, gelten doch etwa E-Autos im Betrieb günstiger als Benziner oder Dieselautos.

Emissionsfrei unterwegs: ein neuer Elektrobus der Rottal Auto AG, hier bei der Station Buttisholz Dorf. Bild: Dominik Wunderli (Buttisholz, 13. Dezember 2022)

Auf Nachfrage bestätigt VVL-Sprecherin Luzia Frei die höheren Betriebskosten. Der Grund liege darin, dass E-Busse momentan bei der Beschaffung noch deutlich teurer sind als fossil betriebene. Ein 12 Meter langer Standard-Dieselbus kostet, je nach Ausstattung und Mengenrabatt, zwischen 300’000 und 450’000 Franken, ein E-Bus das Doppelte.

«Weil die Investitionskosten jährlich abgeschrieben werden, hat dies einen direkten Einfluss auf die Betriebskosten», sagt Frei. «Die bei Batteriebussen in der Regel tieferen Unterhaltskosten vermögen die höheren Beschaffungskosten noch nicht zu kompensieren.» Hinzu komme, dass der Diesel subventioniert wird, dies im Gegensatz zum Strom. Für Treibstoffe, die im öffentlichen Verkehr verbraucht werden, rückerstattet der Bund die Mineralölsteuer.

Ein Nachteil gegenüber einem Dieselbus ist, dass ein E-Bus im Depot aufgeladen werden muss. Das dauert laut Frei etwa zwei bis fünf Stunden. «Bei der Rottal Auto AG können auf den Pilotlinien 60 und 64 aufgrund des geschickten Fahrzeugeinsatzes und des Nachladens im Depot die gleiche Anzahl an Elektro-Fahrzeuge eingesetzt werden, wie auch mit dem Betrieb von Dieselbussen nötig wären.» Das Unternehmen fahre seit dem Fahrplanwechsel vom 11. Dezember auf den beiden genannten Linien nur noch mit Elektrobussen.

Wasserstoff-Bus überzeugt nicht

Busse und Batterien würden sich derzeit in einem hohen Tempo entwickeln und damit auch die Reichweiten. Sie beträgt bei den sieben neuen Batteriebussen auf der Luzerner Landschaft bis zu jeweils 250 Kilometern. «Sie haben bereits eine leistungsstärkere Batterie als die ein Jahr zuvor in Betrieb genommenen drei E-Busse der VBL in Luzern.» Frei geht davon aus, dass es ab etwa 2030 Batteriebusse gibt, die ganze Tageseinsätze fahren können.

Wären für den Einsatz auf der Landschaft mit längeren Strecken nicht Wasserstoff-Fahrzeuge geeigneter? Laut Frei haben VBL, Auto AG Rothenburg und Postauto im Frühling einen Testbetrieb mit einem wasserstoffbetriebenen Bus durchgeführt. Die Resultate überzeugten nicht. Ein Grund sei das fehlende Angebot, das bei den Wasserstoff-Fahrzeugen noch nicht sehr gross sei. «Bei den Batteriebussen gibt es auf dem Markt eine immer grösser werdende Palette an Fahrzeugen und Modellen, die technologische Entwicklung ist spürbar weiter», so Frei.

Zudem bestünden Probleme mit der Verfügbarkeit von grünem Wasserstoff, der anspruchsvollen Wasserstoff-Logistik und des fehlenden Tankstellen-Netzes. Mit der E-Bus-Strategie des Verkehrsverbunds, die im nächsten Jahr aktualisiert wird, würden jedoch sämtliche Antriebsformen überprüft.

VBL sind mit E-Bussen zufrieden

Bereits auf ein Jahr Erfahrung mit E-Bussen können die städtischen Verkehrsbetriebe Luzern VBL zurückblicken. Auf der Linie 10 sind seit Dezember 2021 drei Elektrobusse unterwegs. Auch dieser Betrieb kostet laut Frei wegen der teureren Anschaffung mehr als der vorherige Einsatz der Dieselbusse. Die VBL hätten im ersten Betriebsjahr sehr gute Erfahrungen gemacht. «Mit der Linie 10 konnten wir wertvolle Erkenntnisse über die Reichweite von E-Bussen gewinnen.»

Mit dieser Fahrzeuggeneration werden bei den VBL künftig bis zu 161 Kilometern ohne Nachladen gefahren. Frei:

«Der Verbrauch kann mit einer ökonomischen Fahrweise stark beeinflusst werden. Bei den VBL werden die Fahrerinnen und Fahrer immer wieder geschult.»

Auch auf der Landschaft gehe es nun darum, Erfahrungen zu sammeln, und zwar auf Linien mit verschiedenen topografischen Gegebenheiten. Frei: «Wir brauchen Erfahrungswerte, um bis 2040 alle Busse mit erneuerbaren Energien, effizient und emissionsarm verkehren zu lassen und die Klimaziele zu erreichen.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen