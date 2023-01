Bildung Kanton Luzern: Luzerner Kantonsrat diskutiert über Pläne

Kanton Luzern Neue Unterrichtsformen für die Volksschulen, mehr Platz für Gymi-Lernende – das sind die Pläne Der Luzerner Kantonsrat schlägt für die künftige Bildung wichtige Pflöcke ein und nimmt einen Planungsbericht zur Entwicklung von Volksschule, Gymnasien und Berufsbildung zustimmend zur Kenntnis. Trotzdem erhält der Regierungsrat Hausaufgaben. Alexander von Däniken Jetzt kommentieren 30.01.2023, 18.04 Uhr

Kinderbuchautor Joachim Friedrich an einer Lesung in der Schule Reiden. Bild: Manuela Jans-Koch (Reiden, 4. November 2022)

Was soll Schule machen? Und wie soll die Schule aussehen? Diesen Fragen ist das Luzerner Kantonsparlament am Montagnachmittag nachgegangen, als es während dreieinhalb Stunden über den Planungsbericht über die weitere Entwicklung von Volksschule, Gymnasien und Berufsbildung diskutierte.

Wie bei solchen Berichten üblich, konnten die Kantonsrätinnen und -räte auch diesen weder ablehnen noch überweisen, sondern nur zustimmend, neutral oder ablehnend zur Kenntnis nehmen und der Regierung Hausaufgaben mitgeben.

Um die Zeugnisbewertung vorwegzunehmen: Der Regierungsrat erhielt für den Planungsbericht mit grosser Mehrheit eine zustimmende Kenntnisnahme. Dabei votierte die SVP vergeblich für eine ablehnende, die FDP für eine neutrale Kenntnisnahme. In der Schlussabstimmung wurde das Planwerk mit 87 zu 22 Stimmen zustimmend verabschiedet.

Neue Formen in Volksschulen, mehr Gymi-Lernende

Mit Hilfe des Berichts sollen die Schulen in vielerlei Hinsicht weiterentwickelt werden. Die wichtigsten Punkte:

Volksschulen: Wegen der zunehmenden Heterogenität der Lernenden braucht es neue Unterrichtsformen und eine individuelle Förderung. Dazu soll das Projekt «Schulen für alle» lanciert werden – mit Themen wie flexible Unterrichtsstrukturen, individuelle Förderung, Förderung der Lebenskompetenzen und der psychischen Gesundheit. Das neue Projekt wird 2023 gestartet und dauert bis 2035.

Wegen der zunehmenden Heterogenität der Lernenden braucht es neue Unterrichtsformen und eine individuelle Förderung. Dazu soll das Projekt «Schulen für alle» lanciert werden – mit Themen wie flexible Unterrichtsstrukturen, individuelle Förderung, Förderung der Lebenskompetenzen und der psychischen Gesundheit. Das neue Projekt wird 2023 gestartet und dauert bis 2035. Gymnasien: Bis ins Schuljahr 2039/2040 werden wegen der Bevölkerungszunahme bei gleichbleibendem Anteil der Gymnasiastinnen und Gymnasiasten gut 1200 mehr Lernende die Gymnasien besuchen. Darum wird rechtzeitig mit dem Ausbau der Schulen begonnen. Inhaltlich wird die nationale Weiterentwicklung der gymnasialen Maturität Auswirkungen auf die Luzerner Gymnasien haben. Bis auf weiteres kein Thema mehr ist eine Aufhebung des Langzeitgymnasiums.

Bis ins Schuljahr 2039/2040 werden wegen der Bevölkerungszunahme bei gleichbleibendem Anteil der Gymnasiastinnen und Gymnasiasten gut 1200 mehr Lernende die Gymnasien besuchen. Darum wird rechtzeitig mit dem Ausbau der Schulen begonnen. Inhaltlich wird die nationale Weiterentwicklung der gymnasialen Maturität Auswirkungen auf die Luzerner Gymnasien haben. Bis auf weiteres kein Thema mehr ist eine Aufhebung des Langzeitgymnasiums. Berufsbildung: Derzeit gibt es bei den Lehrstellen ein Überangebot. Dies wird sich mit den steigenden Lernendenzahlen jedoch wieder ändern. Die Erweiterung von Schulhausbauten, besonders in Sursee, sowie mehr Lehrstellen in Zukunftsberufen werden notwendig sein, wie der Regierungsrat schreibt. Die Beratungs- und Unterstützungsangebote sollen ausgebaut und die Bildungsangebote vermehrt auf Erwachsene ausgerichtet werden.

Lob der Kommission

Gute Noten erhielt der Regierungsrat von der vorberatenden Kommission für Erziehung, Bildung und Kultur (EBKK). Deren Präsidentin Rahel Estermann (Grüne, Luzern) lobte insbesondere die Arbeit des Bildungs- und Kulturdepartements. Die Botschaft sei umfassend und von hoher Relevanz. Schliesslich gebe es rund 42'000 Kinder und Jugendliche im Kanton Luzern.

Priska Häfliger-Kunz (Mitte, Mauensee) kritisierte zwar, dass bei der Gymnasialbildung ausser zu steigenden Lernendenzahlen kaum Konkretes zu erfahren sei. Dies im Gegensatz zur Volksschule. Bildungs- und Kulturdirektor Marcel Schwerzmann (parteilos) betonte, dass es sich bei der Bildung um ein Gesamtsystem handle und es wichtig sei, darüber zu diskutieren.

Tadel der SVP

Bernhard Steiner (SVP, Entlebuch) sprach von einem Versuch, alle relevanten Informationen zur Bildung zusammenzutragen. «Aber der Planungsbericht ist zu abstrakt und bietet zu wenig konkrete Lösungen.» Gaudenz Zemp (FDP, St.Niklausen) sagte: «Der Bericht zeigt schonungslos auf, dass die Volksschulen am Anschlag sind.» Es gebe aber die Tendenz, immer mehr spezialisierte Lehrpersonen ins Klassenzimmer zu stellen.

Auch für die SP fehlen mancherorts konkrete Lösungsvorschläge, wie Fraktionssprecher Urban Sager (Luzern) erklärte. Es brauche etwa bessere Arbeitsbedingungen für die Lehrpersonen sowie Konzepte, um genügend spezialisierte Lehrkräfte wie Heilpädagoginnen zu gewinnen.

Jonas Heeb (Grüne, Horw) bemängelte ebenfalls «die vagen Formulierungen». Seltsam sei, dass es nur an der Kanti Schüpfheim ein Projekt zur Schärfung des Profils gebe. Der Bericht sei aber insgesamt vorausschauend. Angelina Spörri (GLP, Eschenbach) sagte: «Wir hätten uns mehr konkrete Lösungen gewünscht.»

Plan gegen Abgänge von Lehrpersonen gefordert

Zum Planungsbericht gingen 25 Anträge ein. 8 davon fasste der Regierungsrat quasi als Hausaufgaben. So muss er unter anderem aufzeigen, mit welchen Massnahmen Lehrpersonen in den Schulen gehalten werden können. Die langen Wartezeiten bei den schulischen Diensten sollen verkürzt werden und die Gemeinden auch in Zukunft selber entscheiden dürfen, ob sie Jahrgangsklassen oder altersdurchmischte Klassen in Zyklen führen wollen.

Weiter soll der Regierungsrat von allen Gemeinden ein Ferienangebot bei den Tagesstrukturen einfordern. Die Kommunen können dieses Angebot auch in Kooperation mit anderen anbieten.

