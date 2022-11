Kanton Luzern Neue Volksschulleiterin: «Die Integration hat die Grenzen erreicht» Die Luzerner Schulen stehen vor diversen Herausforderungen. Im Interview erklärt Martina Krieg, wie es mit der Integration von Lernenden mit besonderen Bedürfnissen weitergeht. Jessica Bamford Jetzt kommentieren 05.11.2022, 05.00 Uhr

Martina Krieg, Leiterin Dienststelle Volksschulbildung, fotografiert beim Schulhaus Mossmatt. Bild: Patrick Hürlimann (Luzern, 17. Oktober 2022)

Martina Krieg, die während 30 Jahren als Lehrerin tätig war, hat im Juli die Leitung der Dienststelle Volksschulbildung (DVS) des Kantons Luzern übernommen. Mit Amtsantritt wurde die 55-jährige ehemalige Co-Präsidentin der SP Einsiedeln direkt mit dem Lehrpersonenmangel konfrontiert.

Die grösste Baustelle in der Volksschule ist der Lehrpersonenmangel. Wie schätzen Sie das Problem ein?

Martina Krieg: Der Lehrpersonenmangel macht uns grösste Sorgen. Zwar haben auch andere Fachpersonenmangel. Aber es gibt einen grossen Unterschied: Ein Elektriker kann seinen Kunden sagen, er habe erst in zwei Monaten Zeit. Das geht bei einer Schulklasse nicht.

Die Babyboomer-Generation geht in Pension und hinterlässt eine Lücke in den Klassenzimmern. Hat der Kanton diese Entwicklung verschlafen?

Nein, dass die Babyboomer in Pension gehen, hat man kommen sehen. Man hat auch beobachtet, wie viele Studierende jetzt an die PH gehen. Und es gehen eigentlich genug, um die Pensionierten zu ersetzen.

Woran liegt es dann?

Wir wissen es noch nicht im Detail. Deshalb führen wir aktuell eine Umfrage bei Schulen und Lehrpersonen durch. Ich erkläre es mir so, dass viele neue Lehrpersonen jetzt reisen gegangen sind und quasi «Figgi und Müli» haben. Sie sagen sich: «Ich mache jetzt eine Stellvertretung, einen Job finde ich danach ja sowieso.» Das kann ich auch nachvollziehen. Ich hoffe einfach, dass sie irgendwann kein Geld mehr zum Reisen haben und wirklich wieder zurück in die Schule kommen (lacht).

Was macht die DVS, um eine ähnlich schwierige Situation wie Anfang Schuljahr in Zukunft zu verhindern? Muss der Lohn erhöht werden?

Es liegt ganz sicher nicht am Lohn. Der Lohn für Lehrpersonen ist angemessen. Ein vergleichbarer Beruf ist etwa die Pflege mit HF. Die haben auch eine immense Verantwortung und arbeiten ebenfalls mit Menschen, aber sie verdienen sehr viel weniger als eine Lehrperson. Einzige Ausnahme: Im Kanton hängt das mittlere Alter in der Lohnkurve. Also 35- bis 45-Jährige verdienen zu wenig im Vergleich zu anderen Kantonen. Das muss man korrigieren.

Welche anderen Möglichkeiten sehen Sie?

Aus meiner Sicht wird der Lehrpersonenberuf in der Öffentlichkeit sehr negativ diskutiert. Das ist schade. Denn dies ist einer der tollsten und wichtigsten Berufe überhaupt, weil er so prägend für die Kinder ist. Wir müssen den Beruf wieder attraktiver machen. Wir werden die Umfrageresultate diskutieren und Massnahmen ableiten. Ideen, die oft genannt werden, sind Kindertagesstätten in Schulnähe oder die Zusammenarbeit zwischen Lehrpersonen und therapeutischen Fachpersonen zu optimieren. Diese wird heute oft noch als Belastung empfunden.

Was ist neben dem Lehrpersonenmangel die grösste Herausforderung für die Schule?

Der Umgang mit der grossen Heterogenität. Wir nehmen eine Tendenz wahr, dass es mehr Kinder gibt, die sich nicht so verhalten können, dass sie sich in einem Klassenverband eingliedern können. Auf der anderen Seite haben wir die hochbegabten Kinder und die integrierten Sonderschülerinnen und -schüler. Das System ist wirklich vollgepackt mit Anforderungen. Die Integration hat, so scheint es, die Grenzen erreicht.

Wo stehen wir auf dem Weg zur «guten Schule»?

Die Schulen sind in Bezug auf kompetenzorientierten Unterricht zielführend unterwegs. Der Lehrplan 21 wurde gut eingeführt. Jetzt muss das Lernen noch personalisierter werden. Lehrpersonen realisieren jeden Tag, dass die Kinder unterschiedlich schnell unterwegs sind. In fast jeder Klasse hat man Entwicklungsunterschiede von vier Jahren, in manchen Klassen sogar von sechs Jahren. Damit muss man umgehen können. Das heisst, eine Lehrperson muss unterschiedliche Aufgaben für verschiedene Niveaus zur Verfügung stellen, damit alle Kinder an ihren Lernstand anknüpfen können.

Das ist sicherlich eine zusätzliche Belastung für die Lehrpersonen.

Wenn man das System mal versteht und im Alltag mit dieser Heterogenität umgehen kann, macht das einen sehr viel zufriedener. Dann können die Lernenden dort arbeiten, wo sie in einen Flow kommen und sie sind weder unter- noch überfordert. Wenn Kinder nicht frustriert sind, ist das Klima in der Klasse stimmiger und den Kindern geht es sehr viel besser. Den grössten Aufwand haben wir dabei schon hinter uns: Diese Entwicklung läuft und wir haben entsprechende Lehrmittel. Jetzt können wir sie gezielt einsetzen.

Es gibt bereits Schulen mit altersgemischtem Lernen. Soll das in Zukunft verbreiteter eingesetzt werden?

Wir werden es sicher fördern. Aber es ist nicht etwas, das wir den Schulen vorschreiben wollen, denn das ist für die Schulorganisation eine Veränderung. Die Schulen müssen das wollen und zahlreichen Schulen gelingt das hervorragend.

Bildungsdirektor Marcel Schwerzmann hat angetönt, dass Lehrpersonen mehr heilpädagogische Kompetenzen haben sollen.

Ja, es geht dabei genau um diesen Punkt. Natürlich erhalten die Kinder dadurch noch gezieltere Förderung, aber vermutlich ändert sich auch die Vorstellung, was ein «normales» Kind ist. Diese Normvorstellung soll wieder etwas breiter werden. Dass auch ein Kind, das eine Lese-Rechtschreib-Störung hat, immer noch ein normales Kind ist. Das ist nichts Ausserordentliches. Dafür braucht es etwas mehr Wissen der Lehrpersonen über solche Kinder, die man spezifisch fördern muss.

Wie stellen Sie sich die Schule in fünf Jahren vor?

Ich stelle mir vor, dass Schülerinnen und Schüler personalisierter lernen dürfen, hier können vermehrt digitalisierte Lehrmittel unterstützend beigezogen werden. Meine Hoffnung wäre auch, dass sie personalisierter beurteilt werden. Ein weiteres Ziel wäre, dass sie in ihren überfachlichen Kompetenzen vermehrt gefördert wurden und wissen, wo sie ihre Stärken haben. Langfristig verfolgen wir die Ziele unseres Planungsberichts.

Ihr Vorgänger, Aldo Magno, fand, das Amt sei zu wenig spannend und er fühlte sich im Handlungsspielraum zu sehr eingeschränkt. Deshalb hat er die Dienststelle Volksschulbildung bereits nach einem Jahr verlassen. Wie geht es Ihnen?

Ich finde es eine hochgradig spannende Aufgabe. Extrem vielseitig, gerade weil so viele unterschiedliche Partner involviert sind. Ich kann sehr viel gestalten. Was hinzu kommt: Ich mache den Job nicht, weil ich die Chefposition gesucht hätte, sondern, weil ich eine hohe Mission in mir habe. Ich will eine gute Schule für Kinder, damit sie erfolgreich lernen können. Und dass sie wissen, wo sie ihre Stärken haben, wenn sie die Schule verlassen – das wäre mein oberstes Ziel. Denn auf den eigenen Stärken baut man ein Leben lang auf.

