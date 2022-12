Kanton Luzern Neuer Verein soll zur ökologisch-sozialen Alternative zum bürgerlich geprägten Gewerbeverband werden Ziel ist, Betrieben «mit sozialer und ökologischer Verantwortung» eine Stimme zu geben. Als Präsident fungiert ein ehemaliger Stapi. Stefan Dähler 23.12.2022, 10.14 Uhr

Geht es nach dem Kantonalen Gewerbeverband Luzern (KGL), bleiben die Linken beim Regierungsrat weiterhin aussen vor. Kürzlich hat die einflussreiche Organisation, neben den Kandidierenden der bürgerlichen Parteien, Claudia Huser (GLP) für 2023 zur Wahl empfohlen.

Es sind solche Parolen, die bei Cyrill Wiget schlecht ankommen. Der Krienser alt Stadtpräsident (Grüne) ist mit seinem Velogeschäft Velociped zwar KGL-Mitglied. Neu ist er auch Präsident von «Luzerner Unternehmen – der Gewerbeverein», der sich per 1. Januar konstituiert. Die Gründung wurde diese Woche beschlossen. Geschäftsführer ist der Stadtluzerner SP-Präsident und Grafik-Unternehmer Yannick Gauch.

Der Velo-Unternehmer und ehemalige Krienser Stapi Cyrill Wiget ist Präsident des neuen Vereins «Luzerner Unternehmen – der Gewerbeverein». Bild: Patrick Hürlimann (Kriens, 13. August 2020)

Es handelt sich um eine Fusion der Organisationen «LU – Luzerner Unternehmen» und «Der Gewerbeverein». Ersterer wurde vor sechs Jahren gegründet und war lokal tätig, Zweiterer vor zwei Jahren auf nationaler Ebene. Der fusionierte Verein fungiert künftig als Luzerner Sektion von «Der Gewerbeverein».

Kräfte sollen gebündelt werden

Mit dem Zusammenschluss wolle man die Kräfte bündeln, heisst es in einer Mitteilung. «Der Verein versteht sich als Stimme der Luzerner Klein- und Kleinstbetriebe und engagiert sich für eine Wirtschaft mit sozialer und ökologischer Verantwortung.»

Wiget führt aus: «Bestehende Gewerbeverbände vertreten in Verkehrs-, in Klima- und in sozialen Fragen kaum je progressive Positionen. Wir wollen in der Öffentlichkeit deshalb eine andere Stimme der Wirtschaft vertreten und mit unseren Firmen einen Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit leisten.» Denn: «Ökologisch-soziale Anliegen wie Klimaschutz oder verkehrsberuhigte Zonen sind durchaus im Interesse von Firmen.»

Den neuen Verein versteht Wiget als Alternative zum KGL, nicht als Gegengewicht. Der KGL hat rund 13'500 Mitglieder, bei «Luzerner Unternehmen – der Gewerbeverein» sind es zirka 170. «Klar wollen wir nun wachsen, aber es geht nicht darum, den KGL zu übertreffen, das wäre vermessen.» Das Ziel sei, andere Sichtweisen in Debatten einzubringen und nicht zuletzt auch sich untereinander zu vernetzen.

Wiget bleibt KGL-Mitglied

Bei gewissen Anliegen mit dem KGL oder lokalen Gewerbeverbänden zusammenzuarbeiten, sei nicht ausgeschlossen, so Wiget. Er beabsichtigt denn auch, Mitglied des KGL sowie des Krienser Gewerbevereins zu bleiben. «Die Netzwerk-Arbeit bleibt wichtig, auch wenn man nicht immer derselben Meinung ist. Ausserdem habe ich mich als Person beim KGL stets akzeptiert gefühlt.»

Bisherige Mitglieder von «LU – Luzerner Unternehmen» und «Der Gewerbeverein» kommen aus diversen Branchen, etwa Gastronomie, Getränkehandel, Kreativwirtschaft, Bau oder Kommunikation. «Wir hoffen, dass nun möglichst viele Unternehmen bei den Luzerner Unternehmen dabei sein wollen», sagt Wiget.

KGL: Potenzial des neuen Vereins ist «klein»

KGL-Direktor und FDP-Kantonsrat Gaudenz Zemp. Bild: PD

Beim KGL sieht man die Gründung des neuen Gewerbevereins entspannt. Es gebe bereits weitere Wirtschaftsverbände, zum Beispiel die Industrie- und Handelskammer Zentralschweiz, das Info-Forum Freies Unternehmertum oder die Arbeitsgemeinschaft Wirtschaft, sagt Direktor und FDP-Kantonsrat Gaudenz Zemp. «Es hat sicherlich noch Platz für einen weiteren Verband. Wir erachten das Potenzial aber als klein, da nur eine kleine Minderheit der Unternehmerinnen und Unternehmer eine linke Wirtschaftspolitik befürwortet.»

Zemp sieht durchaus positive Aspekte des neuen Vereins. «Wir begrüssen es, wenn ein linker Gewerbeverein dazu beiträgt, dass sich bei der SP und den Grünen ein besseres Verständnis für die Anliegen der Luzerner KMU-Wirtschaft entwickelt.»

Dass sich linke KGL-Mitglieder im Verband politisch ungenügend vertreten fühlen, sei nachvollziehbar. «Der KGL ist parteipolitisch unabhängig, versteht sich aber als bürgerliche Kraft», so Zemp. Eine Mitgliedschaft könne dennoch auch für linksorientierte Unternehmerinnen und Unternehmer Sinn machen. «Der KGL bietet auch Netzwerk-Plattformen sowie Informations- und Supportdienstleistungen.»