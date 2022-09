Kanton Luzern Neues Beschaffungsrecht: Jetzt geht es um die letzten Details Das Luzerner Kantonsparlament beugt sich nächste Woche ein zweites Mal über die Revision des Beschaffungsrechts. Die vorberatende Kommission beantragt nur noch eine Änderung. Alexander von Däniken 06.09.2022, 00.01 Uhr

Schreibt die öffentliche Hand im Kanton Luzern heute ein Projekt aus, dann erhält der Preis ein hohes Gewicht. Das soll sich in Zukunft ändern. Neu soll auch die ökologische, soziale und wirtschaftliche Nachhaltigkeit bei öffentlichen Aufträgen stärker berücksichtigt werden.

Das Luzerner Kantonsparlament hat am 20. Juni dieses Jahres in erster Lesung einer entsprechenden Revision des Beschaffungsrechts zugestimmt. Und einstimmig den Beitritt zur interkantonalen Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen bekräftigt.

Bei öffentlichen Ausschreibungen wird bald mehr Wert auf Qualität gelegt – und auf einheitliche Kriterien. Screenshot: Simap.ch

Nächste Woche beugt sich der Kantonsrat das zweite Mal über ein Geschäft, das die Grundlage für millionenschwere Geschäfte bildet. Die zuständige Kommission Wirtschaft und Abgaben beantragt nur noch eine Änderung. Demnach soll der Regierungsrat in der Verordnung regeln, inwiefern an den Angebotsöffnungen teilgenommen werden kann. Hier schreibt das aktuell gültige Bundesgesetz nur vor, dass spätestens nach dem Zuschlag allen Anbieterinnen auf Verlangen Ein­sicht in das Protokoll gewährt wird. Ansonsten heisst die von Yvonne Hunkeler (Mitte, Grosswangen) präsidierte Kommission die Revision gut.

Behörden sollen einheitliche Kriterien haben

Ziel der revidierten interkantonalen Vereinbarung ist nicht nur der Paradigmenwechsel vom Preis- zum Qualitätswettbewerb, sondern auch eine Harmonisierung der Vorschriften im kantonalen Beschaffungsrecht, das in den Kantonen, Städten und Gemeinden zur Anwendung kommt. Der zuständige Luzerner Regierungsrat Fabian Peter (FDP) erklärte im Frühling dazu:

«Mit dieser Vereinheitlichung nehmen wir ein grosses Anliegen der Wirtschaft auf.»

Bis anhin verfügt jeder Kanton über ein eigenes, von den Lösungen in den anderen Kantonen abweichendes Beschaffungsrecht. «Das führt oft zu grossem zusätzlichen Aufwand seitens der Unternehmen», so der Vorsteher des Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartements.

Die Einführung des neuen Rechts verursacht gemäss Kanton Mehrkosten, allerdings könne auf Hilfsmittel des Bundes zurückgegriffen werden. Der Beitritt zur Vereinbarung untersteht dem fakultativen Referendum. Dass dieses ergriffen wird, ist unwahrscheinlich. Grundsätzlichen Widerstand gab es zum Beispiel bei der ersten Lesung im Kantonsrat nicht, sondern nur Ergänzungswünsche.

Gescheitert ist indes ein von Ylfete Fanaj (SP, Luzern) gestellter und von den Grünen unterstützter Antrag, das Angebot an Ausbildungsplätzen sei speziell zu gewichten. Für das Anliegen von SP und Grünen stimmten 32 Kantonsratsmitglieder, dagegen votierten 74 Volksvertreterinnen und -vertreter.