Neues Planverfahren beschleunigt Luzerner Windausbau

Kanton Luzern Neues Planverfahren soll Windausbau beschleunigen, schränkt aber die Gemeindeautonomie ein Grosse Energieanlagen sollen künftig auf Stufe Kanton bewilligt werden. Damit will die Regierung die lange Planungszeit von bis zu 20 Jahren verkürzen.

Um den Ausbau der erneuerbaren Energien zu beschleunigen, hat die Luzerner Regierung kürzlich ein Paket an Gesetzesänderungen in die Vernehmlassung gegeben. Insbesondere die Windkraft soll gepusht werden und künftig den Stromverbrauch von einem Viertel der Luzerner Haushalte decken. Das ist 70 Mal mehr, als die drei bestehenden Luzerner Windräder 2020 produziert haben. Je nach Grösse sind 30 bis 60 neue Anlagen nötig.

Künftig soll im Kanton Luzern deutlich mehr Energie aus Wind gewonnen werden. Im Bild die Windkraftanlage Feldmoos. Bild: Patrick Hürlimann (Entlebuch, 4. Mai 2022)

Um dieses Ziel zu erreichen, will die Regierung mit dem kantonalen Plangenehmigungsverfahren ein neues Instrument schaffen. Wie der Vernehmlassungsbotschaft zu entnehmen ist, orientiert sich Luzern am Bund, der die erneuerbaren Energien bekanntlich ebenfalls rasch ausbauen will. Der Bundesrat schlägt vor, die Planungs- und Bewilligungsverfahren für «die bedeutendsten Anlagen der Wasserkraft und der Windenergie zu vereinfachen». Für deren Bewilligung soll auf Kantonsebene ein «konzentriertes kantonales Plangenehmigungsverfahren» eingeführt werden.

Auch der Kanton Luzern will rasch vorwärtsmachen. Das neue Verfahren käme zur Anwendung bei Windkraftanlagen mit einer Produktion von jährlich 10 Gigawattstunden, was ungefähr ein bis zwei modernen Windrädern entspricht. Ebenso würde es bei Reservekraftwerken im Interesse der wirtschaftlichen Landesversorgung gelten sowie bei Anlagen zur Energiespeicherung in übergeordnetem Interesse. Gemeint sind damit Anlagen für die saisonale Speicherung aus dem Sommer für den Winter, etwa Erdbecken-, Erdsondenwärme- oder Aquiferspeicher.

Einspracheverhandlungen sind nur noch fakultativ

Mit dem kantonalen Plangenehmigungsverfahren wären im Kanton Luzern bei grossen Energieanlagen nicht mehr die Gemeinden für die Nutzungsplanung und das Baugesuch zuständig, sondern der Kanton. Er würde die beiden Verfahren zusammenführen. Konkret muss ein Gesuch, etwa für einen Windpark, beim Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement (BUWD) eingereicht werden.

Bei der öffentlichen Auflage können Betroffene wie bisher Einsprachen machen. Allerdings muss der Kanton die Einspracheverhandlungen nicht mehr zwingend führen, sondern nur noch fakultativ. Das heisst nur dann, wenn mit einer zumindest teilweisen gütlichen Einigung zu rechnen sei, schreibt die Regierung. Dies sei bei Fundamentalopposition gegen Windanlagen nicht der Fall.

Anschliessend erteilt der Regierungsrat die Plangenehmigung. Sie umfasst den Nutzungsplan, die Baubewilligung, den Entscheid über allfällige Einsprachen und, soweit erforderlich, die Konzession sowie das Enteignungsrecht. Die Plangenehmigung kann beim Kantonsgericht angefochten werden.

Ein Beschwerdeverfahren fällt weg

Eine gewichtige Änderung ist somit, dass die Gemeinden bei Windparks künftig nicht mehr selber über die Nutzungsplanung entscheiden könnten. Bisher haben die Stimmberechtigten an der Gemeindeversammlung oder an der Urne darüber befunden. Hierbei wird in der Ortsplanung eine Zone für Windenergie festgeschrieben – oder eben abgelehnt. Damit zusammenhängend fällt auch das Beschwerdeverfahren und somit eine Rechtsmittelinstanz weg.

Ein Nachteil des Plangenehmigungsverfahrens sei denn auch, dass die Autonomie der Gemeinden eingeschränkt werde, schreibt die Regierung. Die Gemeinden werden künftig zwar angehört und können Anträge stellen, dürfen jedoch nicht mehr selber entscheiden. «Nur so ist ein beschleunigtes Verfahren möglich», sagt Erik Lustenberger vom Rechtsdienst des BUWD auf Anfrage. Es sei eine politische Frage, ob man die Gemeindeautonomie einschränken wolle. Der Auftrag aus dem Kantonsrat sei klar gegeben. Tatsächlich verlangen mehrere parlamentarische Vorstösse beschleunigte Verfahren.

Wie die Gemeinden zum neuen Planverfahren stehen, ist noch unklar. Der Verband Luzerner Gemeinden will sich erst zu einem späteren Zeitpunkt im Rahmen der aktuellen Vernehmlassung äussern. Für die Luzerner Regierung besteht Handlungsbedarf: Es sei nicht von der Hand zu weisen, «dass bisweilen Partikularinteressen auf kommunaler Stufe wichtige Vorhaben im öffentlichen Interesse gerade zur Energieversorgung zu verzögern oder gar zu verunmöglichen vermögen».

Verfahren bringt Sicherheit und Stabilität für Windprojekte

Prominentes Beispiel für Widerstand gegen Windparks ist die Gemeinde Rickenbach. Das Stimmvolk hiess vor gut einem Jahr eine Initiative für eine Schutzzone gut, die den Bau von Windanlagen verhindern will. Das Volksbegehren zielt auf ein Projekt mit drei Windrädern auf dem Stierenberg ab, das eine Gruppe rund um die Rickenbacher Nationalrätin Priska Wismer-Felder plant.

Das neue Plangenehmigungsverfahren sei «sehr positiv» zu werten, sagt die Mitte-Politikerin auf Anfrage. «Die Bevölkerung kann sich nach wie vor äussern und Einsprachen machen, aber halt nur einmal.» Für Windprojekte bedeute es Sicherheit und Stabilität, da die Planungs- und Genehmigungsphasen nicht mehr wie bisher 20 Jahre dauern. Die Auswirkungen des neuen Plangenehmigungsverfahrens auf den Windpark Stierenberg seien schwierig abzuschätzen, sagt Wismer. «Wir warten noch auf den Entscheid bezüglich der Schutzzone, er liegt beim Kanton zur Vorprüfung. Solange das Verfahren läuft, können wir nicht weiterplanen.»

