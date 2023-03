Kanton Luzern «Anstellungsbedingungen sind zu wenig attraktiv»: Lehrermangel zwingt Luzerner Kantonsschulen zu Notlösungen Roland Scheuber ist seit Februar Präsident des Verbands Luzerner Mittelschullehrerinnen und -lehrer. Der Kanton Luzern brauche eine übergeordnete Strategie im Bildungsbereich, sagt er. Federico Gagliano Jetzt kommentieren 17.03.2023, 11.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Blick auf die Kantonsschule Willisau. Bild: Nadia Schärli

Nicht nur die Volksschulen sind zurzeit unzufrieden mit dem Kanton Luzern. Auch bei den Kantonsschulen macht sich Unmut breit. Die Probleme sind die gleichen wie bei den anderen Schulstufen: Mangel an Lehrpersonen und tiefe Löhne. Ende Januar schlug der Kantonsrat zwar einige Pflöcke für die künftige Bildung ein – jedoch sei das nicht genug, sagt Roland Scheuber, der Ende Februar zum neuen Präsidenten des Verbands der Luzerner Mittelschullehrerinnen und -lehrer (VLM) gewählt wurde.

Für den 52-Jährigen, der an den Kantonsschulen Beromünster und Reussbühl Wirtschaft und Recht unterrichtet, bleiben die angekündigten Pläne zu vage. Ihn freue es zwar, dass die Gespräche über eine Abschaffung des Langzeitgymnasiums vorerst auf Eis gelegt wurden. Der vom Kantonsrat geplante Ausbau der Luzerner Kantonsschulen hingegen mache zwar wegen der erwarteten Zunahme an Gymnasiastinnen und Gymnasiasten Sinn, ihm fehle aber eine übergeordnete Strategie, um die aktuelle Situation zu meistern, wie er im Gespräch mit unserer Zeitung sagt.

Verbesserungsbedarf bei Anstellungsbedingungen

VLM-Präsident Roland Scheuber. Bild: PD

«Wegen des akuten Lehrermangels sind auch wir zu Notlösungen gezwungen», sagt er. Ähnlich wie bei den Volksschulen mangle es vor allem an Lehrpersonen in naturwissenschaftlichen Themen und Französisch. Die Ursache ist für Scheuber klar: «Die Anstellungsbedingungen im Kanton Luzern sind zu wenig attraktiv.» Das liesse sich vor allem am Lohn erkennen: Zug und Zürich seien viel attraktiver, besonders für junge Lehrpersonen, die gerade erst ihre Karriere starten. «Wir reden von bis zu 10’000 Franken mehr im Jahreslohn, je nachdem, wo man arbeitet.»

Scheuber mache sich deshalb Sorgen, wie sich die Probleme in den nächsten fünf Jahren weiterentwickeln werden: «Mir fehlt eine übergeordnete Strategie des Kantons, nicht für die Kantonsschulen, sondern für die gesamte Bildung im Kanton. Nur die Schulen ausbauen reicht nicht.» Seine Forderungen: «Die Arbeitsbedingungen müssen attraktiver gemacht werden.» Der Kanton müsse sich bewusst werden, welchen Wert eine Investition in die Bildung habe. «Man investiert Millionen in Strassenprojekte, ohne zu Zögern. Diese Selbstverständlichkeit würde ich gerne auch in der Bildung sehen», sagt Scheuber. Denn diese sei mindestens genauso wichtig. Dafür werde er sich jetzt während seiner Zeit als Verbandspräsident einsetzen. Nächste Woche hat das VLM eine Sitzung mit dem Bildungs- und Kulturdepartement des Kantons.

Vorgänger wurde durch Pandemie gefordert

Markus Elsener. Bild: Nadia Schärli

Mit anderen Herausforderungen wurde sein Vorgänger, Markus Elsener, konfrontiert. Er präsidierte den Verband seit 2019, bis er nun Anfang Jahr das Amt an Scheuber weitergab. Seine Amtszeit verlief parallel zur Pandemie – dies sei aber nicht der Grund, wieso er aufhöre. «In zwei Jahren treten voraussichtlich ein bis zwei weitere Mitglieder des Leitungsteams zurück. Eine etappierte Erneuerung der Verbandsspitze ist sicher zielführender», sagt Elsener. «Ausserdem bin ich inzwischen 63, da ist es an der Zeit, kürzerzutreten.» Die Pandemie habe natürlich ganz eigene Herausforderungen gebracht. Die Meinungen der Lehrpersonen seien bei vielen Themen auseinandergegangen – schlussendlich habe sich der Verband in Luzern für die Devise «so viel Präsenz wie möglich, so viel wie Distanz wie nötig» entschieden. Rückblickend hätte sich Elsener aber eine nationale Lösung, vor allem bei den Maturaprüfungen, gewünscht.

Insgesamt sei Elseners Vorgänger aber noch geforderter gewesen. Damals sei die finanzielle Lage wegen der Sparmassnahmen des Kantons sehr schwierig gewesen. Trotz Corona habe er eine ruhigere Zeit erlebt, mit einigen Erfolgen. So wurde die Arbeitszeiterhöhung rückgängig gemacht und die Entlastung von Klassenlehrpersonen konnte punktuell verbessert werden. Er teile aber Scheubers Meinung: «Der Kanton Luzern muss für Lehrpersonen attraktiver werden.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen