Kanton Luzern ÖV-Grundversorgung: Regierungsrat will kleinere Ortschaften nicht erschliessen Der Regierungsrat will aus Kostengründen und wegen der Umwelt kleinere Ortschaften nicht mit dem öffentlichen Verkehr erschliessen. Doch er prüft On-Demand-Angebote. 13.12.2022, 00.01 Uhr

In einer Motion verlangt der Stadtluzerner SP-Kantonsrat Hasan Candan, dass die Lücken in der ÖV-Grundversorgung im Kanton Luzern geschlossen werden. Denn kleinere Ortschaften auf der Landschaft sind teilweise nicht mit dem öffentlichen Verkehr erschlossen. Der Regierungsrat beantragt nun in seiner Stellungnahme, die Motion abzulehnen.

Aus seiner Sicht sei es zwar der gesetzliche Auftrag, eine ÖV-Grundversorgung anzustreben – jedoch unter Berücksichtigung der Umwelt und der Wirtschaftlichkeit. «Diese Ziele können dort in Einklang gebracht werden, wo eine ausreichende Nachfrage für den ÖV vorhanden ist», schreibt die Regierung. Es sei nicht sinnvoll, mit vorwiegend leeren Bussen herum zu fahren.

In den letzten Jahren seien Linien mit geringem Angebot überprüft worden. So sei das Angebot auf der Linie 282 Zell–Luthern auf acht Kurspaare und auf der Linie 233 Schüpfheim–Heiligkreuz–Hasle(–Entlebuch) auf sieben ausgebaut worden. Auf der Linie 234 Schüpfheim–Hasle–Bramboden habe die Nachfrage nicht ausgereicht, um die gesetzlich vorgegebene minimale Wirtschaftlichkeit zu erfüllen. Bramboden werde daher nur noch an den Wochenenden im Sommer mit einem Tourismus-Angebot bedient.

Weiter schreibt der Regierungsrat, dass die für den ÖV verfügbaren finanziellen Mitteln «optimal eingesetzt werden». Eine Senkung des minimalen Kostendeckungsgrades von 20 Prozent, welcher bei der ÖV-Grundversorgung erreicht werden müsse, halte er nicht für angebracht.

Er verweist ausserdem auf die Studie «Bus 2040» des Verkehrsverbunds Luzern (VVL), die die ÖV-Erschliessung im Kanton und die Abstimmung des Busnetzes mit dem Durchgangsbahnhof überprüft. Darin seien Gebiete identifiziert worden, in welchen On-Demand-Angebote geeignet sein könnten.

Mögliche Einsatzgebiete seien beispielsweise im Entlebuch, Richental-Ebersecken-Altishofen und im Seetal für Verbindungen zwischen den Bahnlinien im Seetal und im Freiamt auszumachen. Erfahrungen mit On-Demand-Angeboten gelte es nun zu beobachten. (fmü)