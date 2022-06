Landeskirche Luzern: Olivia Wey in den Synodalrat gewählt

Kanton Luzern Olivia Wey in den Synodalrat gewählt Die Synode der römisch-katholischen Landeskirche Luzern hat Livia Wey in den Synodalrat gewählt. Die 44-Jährige folgt auf Markus Müller. 15.06.2022, 22.23 Uhr

Die neu gewählte Synodalrätin Livia Wey Bild: PD

Die Synode, das Parlament der römisch-katholischen Landeskirche, hat an ihrer ersten Sitzung der Amtsdauer 2022-2026 eine neue Exekutive gewählt. Dabei wurde Livia Wey aus Gunzwil neu in den Synodalrat gewählt. Die 44-jährige Theologin war unter anderem wissenschaftliche Referentin von Bischof Felix Gmür und zuletzt Gemeindeleiterin ad interim in Sempach und Eich. Sie ist verheiratet und hat drei Kinder. Wey folgt auf Markus Müller, der nach acht Jahren sein Amt zur Verfügung stellte.