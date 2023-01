Kanton Luzern Podium zur Windenergie: «Die Frage ist nicht, ob mir das gefällt oder nicht» Die Denkfabrik Neue Energie Luzern (Nelu) hat zum runden Tisch zur Windenergie im Kanton Luzern geladen. Auf dem Podium standen sich Vertreter von Umweltverbänden sowie Windkraft-Befürworterinnen und -befürworter gegenüber. Den Bedarf nach dem Ausbau der erneuerbaren Energie stellte dabei niemand in Frage. Dominik Weingartner Jetzt kommentieren 18.01.2023, 21.41 Uhr

Die Podiumsdiskussion in voller Länge mit Priska Wismer-Felder, Luzerner Mitte-Nationalrätin und Initiantin eines Windenergieprojekts in Rickenbach, Stephan Buhofer, Geschäftsführer der Zuger Sektion des WWF, Olivier Waldvogel, Projektleiter bei der Windenergie-Lobby-Organisation Suisse Eole, und Raimund Rodewald, Geschäftsleiter der Stiftung Landschaftsschutz Schweiz. Video: Robert Bachmann, René Meier

In Sachen Windenergie tut sich einiges im Kanton Luzern. Zum einen will der Regierungsrat die Bewilligungsverfahren für Windkraftanlagen vereinfachen, die entsprechende Gesetzesänderung befindet sich zurzeit in der Vernehmlassung. Zum anderen will er den kantonalen Richtplan in Hinsicht auf die Windenergie teilrevidieren. Das Werk liegt zurzeit auf.

Diese Schritte von Seiten der Luzerner Regierung hat die Denkfabrik Neue Energie Luzern (Nelu) zum Anlass genommen, am Mittwochabend eine Diskussionsveranstaltung im Auditorium der «Luzerner Zeitung» durchzuführen. Auf dem Podium diskutierten Priska Wismer-Felder, Luzerner Mitte-Nationalrätin und Initiantin eines Windenergieprojekts in Rickenbach, Stephan Buhofer, Geschäftsführer der Zuger Sektion des WWF, Olivier Waldvogel, Projektleiter bei der Windenergie-Lobby-Organisation Suisse Eole, und Raimund Rodewald, Geschäftsleiter der Stiftung Landschaftsschutz Schweiz.

«Der Solarweg ist der Königsweg»

Wer angesichts dieser Personenkonstellation gehofft hatte, dass sich ordentlich aufs Dach gegeben wird, wurde enttäuscht. Im Gegenteil: So emotional und verbissen die Diskussion um Windkraftprojekte mancherorts geführt, so gesittet und unaufgeregt wurde am Mittwochabend über das Thema gesprochen.

Auf die Frage des Moderators Oliver Kuhn, was Raimund Rodewald zum Vorwurf sage, die Umweltverbände seien grundsätzlich gegen alles, entgegnete der Landschaftsschützer: «Wenn das so wäre, wäre ich heute Abend nicht hier.» Die Schweiz werde nicht darum herumkommen, weitere Windenergieanlagen zu bauen. «Die Frage ist nicht, ob mir das gefällt oder nicht.»

Auch WWF-Vertreter Stephan Buhofer sagte: «Wir fordern schon lange den Ausbau der erneuerbaren Energien.» Es sei an der Zeit, die Bewilligungsverfahren zu beschleunigen. Er sagte aber auch: «Für uns ist die Photovoltaik auf bereits verbautem Gebiet die beste Lösung.» Dem schloss sich Rodewald an: «Der Solarweg ist der Königsweg.»

Mehr Akzeptanz schaffen

Priska Wismer ortete in der Windkraftdiskussion vor allem ein Akzeptanzproblem: «Wir müssen aufzeigen, dass wir es uns nicht leisten können, auf diese Technologie zu verzichten.» Photovoltaik allein reiche eben nicht. An der fehlenden Akzeptanz scheitere heute viel, so die Mitte-Nationalrätin. Sie selber kämpft seit Jahren mit Widerstand bei ihrem Projekt auf dem Stierenberg. 2021 wurde sogar eine Gemeindeinitiative angenommen, die den Bau von Windkraftanlagen dort verbieten will.

Auch Olivier Waldvogel von Suisse Eole erkannte Handlungsbedarf bei der Aufklärung der Bevölkerung. «Es gibt eine fundamentale Gegnerschaft, die per se keine Windkraft will. Wir müssen aber die Mehrheit überzeugen.» Gleichzeitig gehe es auch darum, den eigenen Energiekonsum zu hinterfragen. Diesen Aspekt der Energiefrage stellten auch Raimund Rodewald und Stephan Buhofer wiederholt ins Zentrum.

Luzern braucht 30 bis 60 Anlagen

Wie die Pläne des Kantons Luzern bei der Windenergie aussehen, erläuterte zu Beginn der Veranstaltung Paul Hürlimann, Abteilungsleiter Energie und Immissionen bei der kantonalen Dienststelle Umwelt und Energie. Zwar soll ein Grossteil des Energiehungers mit Photovoltaik gedeckt werden, das reiche aber nicht. «Wir produzieren im Winter weniger Strom, als wir brauchen», so Hürlimann. Die Windenergie produziere einen Grossteil des Stroms im Winterhalbjahr. Und: «Winterstrom ist die grosse Herausforderung für die Zukunft.»

Das Ziel des Kantons Luzern sei es, jährlich 250 Gigawattstunden Windstrom zu produzieren. Das Potenzial liege bei über 1000 Gigawattstunden. Hürlimann: «Wir haben uns realistische Ziele gesetzt.» Um diese zu erreichen, sind laut dem zuständigen Luzerner Regierungsrat Fabian Peter (FDP) je nach Grösse 30 bis 60 Anlagen notwendig.

Zum Schluss der Veranstaltung sagte Markus Bucher, Co-Präsident von Nelu und Mitte-Kantonsrat, es sei wichtig, dass man miteinander rede. Die Diskussion am Mittwochabend habe gezeigt: «Im Grundsatz sind wir uns einig, in den Finessen müssen wir uns noch finden.»

