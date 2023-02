Kanton Luzern Reformierte Kirche will sinkende Mitgliederzahlen bremsen Mit einem öffentlichen Dialog will die reformierte Kirche des Kantons Luzern darüber sprechen, wie Organisationen ihre Mitglieder halten und neue gewinnen können. Federico Gagliano Jetzt kommentieren 08.02.2023, 05.00 Uhr

Die Bänke leeren sich: Die Mitgliederzahlen der reformierten Kirche sinken jährlich. Nun sucht die Kirche Lösungen. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 10. Dezember 2020)

Die evangelisch-reformierte Landeskirche des Kantons Luzern verliert jährlich fast 1000 Mitglieder (siehe Tabelle). Dieser Mitgliederschwund ist eine Sorge, die die Organisation nicht nur mit anderen Kirchen teilt, sondern auch mit zahlreichen anderen Organisationen. Deshalb ruft die Reformierte Kirche nun dazu auf, miteinander zu sprechen: Am 25. Februar organisiert sie eine digitale Grossgruppenkonferenz via Zoom, bei der sich Vertreter und Vertreterinnen aus Kirche, Politik, Kultur, Wirtschaft und vielen weiteren Bereichen austauschen sollen.

160 Teilnehmende haben sich bereits zum Dialog namens «Mitglied sein oder nicht» angemeldet. Und es sollen noch mehr werden. Herkunft, Konfession und Interessen spielen keine Rolle - es gehe darum, zu verstehen, aus welchen Gründen man einer Organisation bei- oder austritt, erklärt Lilian Bachmann, Synodalpräsidentin der Reformierten Kirche Kanton Luzern. Deshalb seien auch Nichtmitglieder willkommen. Sie selbst wird auch teilnehmen und zusammen mit Regierungspräsident Guido Graf (Mitte) die Anwesenden begrüssen.

Am eigenen Auftritt schrauben

In Sechsergruppen sollen die Teilnehmenden über unterschiedliche Fragen zum Thema Mitgliedschaft sprechen. Die Ergebnisse sollen danach zusammengetragen und im Plenum präsentiert werden. Einige Gründe für die Austritte sind der Kirche bereits bekannt. Natürlich führe man bereits Gespräche darüber, sagt Lilian Bachmann. Persönliche Erlebnisse seien ein möglicher Auslöser.

Ein anderer Grund sei selbst verschuldet: der eigene Auftritt sei «zu bescheiden», sagt Bachmann. «Viele wissen gar nicht, was unser gesellschaftlicher Auftrag ist. Unsere Aufgaben in der Seelsorge, in der Sozialberatung oder bei der Flüchtlingshilfe, die wir mit viel Freiwilligenarbeit betreiben, werden oft gar nicht mit uns in Verbindung gebracht.» Diese Leistungen liefere die Kirche für alle - unabhängig von der Konfession der Betroffenen.

Ähnlich klingt es bei der römisch-katholischen Landeskirche des Kantons Luzern. Auch dort nehmen die Austritte in den letzten Jahren zu (siehe Tabelle). Auf Anfrage sagt Synodalratspräsidentin Annegreth Bienz-Geisseler: «Gründe für die anhaltend hohen Austrittszahlen sehen wir in der abnehmenden Kirchenbindung, im gesellschaftlichen Wandel, in der Säkularisierung. Auch Negativschlagzeilen führen zu Austritten.»

Sie stimmt zu, dass mehr Information und Aufklärung nötig seien. Seit zwei Jahren gebe es zum Beispiel die Plattform www.lu.kirchensteuern-sei-dank.ch. «Sie zeigt auf, wo Kirche überall im Kanton Luzern wirkt, wofür die Kirchensteuern verwendet werden und wo überall Kirche drinsteckt.»

Kirche sei ein Ort für Gemeinschaft

Die schwindenden Mitgliederzahlen führten dazu, dass die Kirche nicht alle Gebiete abdecken kann. «Ich will damit nicht sagen, dass die Angebote verschwinden werden. Sie werden sich aber sicherlich zu anderen Anbietern verschieben, wenn die Austritte so weitergehen», erklärt Lilian Bachmann. Gleichzeitig steigt der Bedarf an solchen Dienstleistungen. «Es liegt deshalb auch an uns, dass wir uns mit unserem eigenen Auftritt auseinanderzusetzen und hinterfragen, wie man uns wahrnimmt.»

Es gebe vereinzelt aber auch Menschen, die nach dem Austritt wieder zurückkehren. Beispielsweise sei kürzlich eine 49-Jährige wieder beigetreten, die 20 Jahre zuvor die Reformierte Kirche verlassen hatte. Ihr Grund: die Kirche sei ein Ort für Gemeinschaft, ein offener Raum, bei dem jeder willkommen ist. Ein Bild, das Bachmanns Vorstellung entspricht: «Genau das wollen wir wieder verstärkt vermitteln.»

Hinweis Die öffentliche Veranstaltung «Kirche im Dialog – Mitglied sein oder nicht» findet am 25. Februar zwischen 9 und 12.15 Uhr via Zoom statt. Interessierte können sich auf www.reflu.ch/dialog anmelden.

