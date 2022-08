Kanton Luzern Regierung will fast 50 Millionen in Strassen und Hochwasserschutz investieren In Kriens, Vitznau und Emmen soll die Sicherheit der Strassen erhöht, zwischen Werthenstein und Malters der Hochwasserschutz verbessert werden. Der Kantonsrat soll die dafür benötigten Sonderkredite bewilligen. Fabienne Mühlemann Jetzt kommentieren 16.08.2022, 00.01 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Luzerner Regierungsrat beantragt dem Kantonsrat für ein Strassenprojekt in Kriens einen Sonderkredit von 24,88 Millionen Franken. Dabei geht es um die Änderung der Kantonsstrasse K4 im Abschnitt Zentrum bis zur Einmündung Hergiswaldstrasse.

Der betroffene Abschnitt. Bild: PD

Das Projekt beinhaltet unter anderem einen durchgehenden Velostreifen in Richtung Malters beziehungsweise Littau, zwei Meter breite Gehwege auf beiden Strassenseiten, sichere Querungsmöglichkeiten für Fussgänger sowie den behindertengerechten Ausbau von elf Bushaltestellen. Vier Knoten werden mit Ampeln ausgerüstet. Die Bauausführung soll abgestimmt mit dem Projekt Ränggloch und der dafür nötigen Sperrung der Rengglochstrasse starten.

Grund ist, dass die Strasse regelmässig ihre Kapazitätsgrenze erreicht und der ÖV behindert wird, schreibt der Regierungsrat. Durch das Projekt können die Verhältnisse für alle Verkehrsteilnehmenden verbessert und die Sicherheit erhöht werden. Die Stadt Kriens zahlt 1,38 Millionen für die notwendigen Anpassungen an den Gemeindestrassen.

Für das Strassenbauprojekt in Vitznau entscheidet der Kantonsrat über einen Zusatzkredit in der Höhe von 8,2 Millionen. Dies, weil die Sanierung der Kantonsstrasse K2b im Abschnitt Bürglen bis zur Kantonsgrenze Schwyz in der Gemeinde Vitznau teurer wird als angenommen.

Dieser Abschnitt ist betroffen. Bild: PD

Die neuen Erkenntnisse aus der Untersuchung der geologischen Verhältnisse würden zu einer Überarbeitung des Bauprojekts führen, schreibt der Regierungsrat. Auch die generelle Kostensteigerung im Baubereich trage zur Höhe der Mehrkosten bei. Der Baustart des Strassenbauprojektes verzögert sich um ein Jahr bis September 2023.

Visualisierung der Lehnenkonstruktion im Bereich «Ober Nas» Bild: PD

Der Kantonsrat hatte im Juni einen Sonderkredit von 14,7 Millionen Franken für das Projekt bewilligt. Die Kantonsstrasse genügt den Anforderungen im genannten Abschnitt nicht mehr. «Sie ist zu schmal, zu kurvig und der Zustand der Fahrbahn und der Kunstbauten ist schlecht», so der Regierungsrat. Die Kantonsstrasse soll deshalb verbreitert und die schadhaften Kunstbauten ersetzt werden.

Die Hauptstrasse zwischen Vitznau und Gersau ist lediglich 5,5 Meter breit und unübersichtlich – besonders in den Kurven. Bild: Kanton Luzern

Der Regierungsrat hat das Projekt für die Änderung der Kantonsstrassen K12, K13 und K15a im Abschnitt Knoten Lohren in der Gemeinde Emmen bewilligt. Wie er mitteilt, beantragt er dem Kantonsrat, einen Sonderkredit von 12,16 Millionen Franken zu sprechen.

Übersichtsplan Knoten Lohren. Bild: PD

Das Projekt umfasst unter anderem die Anordnung von Busspuren, die Anpassung der Bushaltestellen sowie neue Velo- und Gehwege. Dadurch werde die Kapazität verbessert und die Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmenden erhöht, schreibt der Regierungsrat.

Knoten Lohren aus Blickrichtung Sprengi/Lohrensäge Bild: PD

Für den Hochwasserschutz und die Renaturierung an der Kleinen Emme bei der Rümligmündung beantragt der Regierungsrat dem Kantonsrat, einen Sonderkredit von 3,65 Millionen Franken zu bewilligen. Nach Abzug des Beitrages des Bundes verbleiben dem Kanton Luzern voraussichtlich Kosten von rund 2,1 Millionen Franken, heisst es in der Mitteilung.

Dieser Abschnitt ist betroffen. Bild: PD

Mit dem Projekt werden die Läufe der Kleinen Emme und des Rümligs im Abschnitt Ettisbühl West, Rümligmündung, aufgeweitet und deren Abflusskapazität erhöht. Mit diesen Massnahmen soll das Umland künftig vor Überschwemmungsschäden weitgehend geschützt werden. Ausserdem wird die bestehende Schwelle angepasst, um die Anforderungen an die ökologische Aufwertung und die Längsvernetzung von Fliessgewässern zu erfüllen.

Der Kantonsrat wird die Sonderkredite voraussichtlich an seiner Oktober-Session behandeln.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen