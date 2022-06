Kantonsverwaltung Luzern: Löhne sollen erhöht werden

Kanton Luzern Regierungsrat beantragt höhere Maximallöhne in der kantonalen Verwaltung Der Luzerner Regierungsrat hat beschlossen, den maximal möglichen Lohn in der kantonalen Verwaltung um 8,7 Prozent zu erhöhen. Die entsprechende Botschaft geht von Ende Juni bis Mitte Oktober in die Vernehmlassung. 29.06.2022, 10.41 Uhr

Der Luzerner Regierungsrat will den maximal möglichen Lohn für Angestellte der kantonalen Verwaltung um 8,7 Prozent erhöhen. Die Löhne der Kantonsverwaltung seien verglichen mit dem Durchschnitt der Deutschschweizer Kantone sowie der Privatwirtschaft nicht mehr in allen Bereichen konkurrenzfähig, schreibt der Kanton Luzern in einer Mitteilung. Aus diesem Grund sei es schwierig, geeignete Fachkräfte zu finden.

Nun hat der Luzerner Regierungsrat entschieden, die Löhne in der kantonalen Verwaltung entsprechend anzupassen, weil der Spielraum bei der Entwicklung von Löhnen im aktuell geltenden Lohnsystem nur eingeschränkt möglich sei: «Ein marktgerechtes Lohnniveau ist eine wichtige Voraussetzung für die Rekrutierung und Bindung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ohne diese kann der Kanton seine Aufgaben nicht erfüllen», argumentiert der Kanton Luzern. Der Luzerner Finanzdirektor Reto Wyss lässt sich in der Mitteilung zitieren:

«Wir mussten in den vergangenen Jahren die Erfahrung machen, dass der Lohn oft ein Grund für Absagen ist. Diesem Problem wollen wir mit den geplanten Massnahmen entgegenwirken.»

Geht es nach dem Regierungsrat, sollen nicht nur die Maximallöhne erhöht, sondern auch der Minimalwert der untersten Lohnklasse in ähnlichem Umfang nach oben angepasst werden. Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der kantonalen Verwaltung bringe die Revision des Lohnsystems keine unmittelbaren Lohnänderungen. Konkret angepasst werden sollen hingegen diejenigen Löhne, welche signifikant vom Durchschnitt der Deutschschweizer Kantone abweichen. Die Kosten für diese einmaligen strukturellen Lohnmassnahmen würden sich auf schätzungsweise auf 1,5 Millionen Franken belaufen.

Die Botschaft geht von Ende Juni bis Mitte Oktober 2022 in die Vernehmlassung. Im Kantonsrat wird das Thema voraussichtlich im Frühling 2023 behandelt werden. Die entsprechenden Änderungen sollen dann per 1. Juli 2023 in Kraft treten. (pl)