Regierungsrat spricht ein Machtwort: Rickenbach muss Rückzonen

Kanton Luzern Regierungsrat spricht Machtwort: Rickenbach muss mehr Rückzonungen vornehmen als an Gemeindeversammlung beschlossen Am 27. September hat die Gemeinde Rickenbach eine Rückzonung von 0.8 Hektaren beschlossen. Gemäss Bundes- und Kantonsrecht hätten jedoch rund 3.1 Hektare rückgezont werden müssen. 07.07.2022, 10.07 Uhr

485 Stimmberechtigte nahmen an der Gemeindeversammlung im September 2021 teil. Bild: dlw

Die Gemeinde Rickenbach verfügt über zu grosse Bauzonen und gehört damit zu den 21 Rückzonungsgemeinden des Kantons Luzern. Gemeinden mit zu grossen Bauzonen sind aufgrund des Bundesrechts und den Vorgaben im kantonalen Richtplan verpflichtet, ihre Bauzonen mit einer Revision der Bau- und Zonenordnung zu verkleinern.

An der Gemeindeversammlung vom 27. September 2021 haben die Rickenbacher Stimmberechtigten die vollständige oder teilweise Rückzonung von fünf Grundstücken mit einer Fläche von 0.8 Hektaren beschlossen. Die Gemeinde verzichtete somit auf die Rückzonung von rund zwei Hektaren. Damit hat Rickenbach deutlich weniger Bauzonen rückgezont als die im Rahmen der Vorprüfung für recht- und zweckmässig befundene Fläche von 3,1 Hektaren. Die Rickenbacher Ortsplanung widerspricht damit dem Raumplanungsgesetz des Bundes, welches besagt, dass überdimensionierte Bauzonen reduziert werden müssen.

Wie der Kanton Luzern in einer Medienmitteilung schreibt, wurde ein Rechtsgutachten eingeholt, um zu klären, ob der Regierungsrat in solchen Fällen Rückzonungen anordnen kann oder gar muss. Dieses kommt zum Schluss, dass eine Anordnung der Rückzonung durch den Regierungsrat angezeigt ist und der Gemeindeautonomie nicht entgegensteht.

Der Regierungsrat setzt damit das Bundesrecht durch. Er hat nun bei den neun nicht rückgezonten Grundstücken geprüft, ob eine Rückzonung zweck- und verhältnismässig ist und kommt zum Schluss, dass dies bei allen neun Grundstücken der Fall ist.

Weiter heisst es in der Mitteilung, dass insbesondere ausschlaggebend für den Entscheid des Regierungsrats war, dass alle Grundstücke am Rande der Gemeinde liegen und bereits seit mehreren Jahrzehnten eingezont sind. Auch bestanden bis zur Umsetzung der Rückzonungsstrategie Ende 2018 keine hinreichend konkreten Überbauungsabsichten auf diesen Gebieten. Der Regierungsrat ordnet daher entgegen der Rickenbacher Gemeindeversammlung die Rückzonung der neun Grundstücke in die Landwirtschaftszone an. (sfr)