Kanton Luzern Regierungsrat will Kita-Diskussion vertagen – SP spricht von «fehlender Priorität» Der Luzerner Regierungsrat will eine Fristverlängerung für die Diskussion über die Volksinitiative «Bezahlbare Kitas für alle». Das lehnt die SP ab. 10.02.2023, 09.44 Uhr

Der Regierungsrat will vom Kantonsrat eine Fristverlängerung bis Ende Juli 2024 für die Ausarbeitung eines Gegenentwurfs zur Volksinitiative «Bezahlbare Kitas für alle». Das schreibt die Staatskanzlei Luzern in einer Mitteilung. Als Grund für die Fristverlängerung nennt der Regierungsrat das Abwarten eines Fachberichts, der Aspekte wie die familienergänzende Kinderbetreuung oder Erkenntnisse zu Arbeitsverträgen im Vorpraktikum in Kitas beinhalten soll.