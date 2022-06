Kanton Luzern Reisende können ab Freitag eine kostenpflichtige zweite Boosterimpfung buchen Im Kanton Luzern kann ab Freitag eine sogenannte Reiseimpfung für 60 Franken gebucht werden. Aus medizinischer Sicht sei aktuell noch keine zweite Auffrischimpfung nötig. Aktualisiert 15.06.2022, 15.25 Uhr

Personen, die für eine Reise die zweite Boosterimpfung benötigen, können sich ab Freitag dafür anmelden. Bild: Boris Bürgisser

(Willisau, 21. April 2021)

Reisewillige im Kanton Luzern können sich ab Freitag für die zweite Boosterimpfung anmelden, wie der Kanton mitteilt. Die Impfung sei ein Angebot für Reisende, deren Covid-Zertifikat abgelaufen ist oder wenn das Zielland eine zweite Auffrischimpfung verlangt. Anmeldungen werden vorerst nur unter der Nummer 041 228 45 25 täglich von 8 bis 17 Uhr entgegengenommen.

Reiseimpfung kostet 60 Franken

Sofern sie nicht medizinisch begründet ist, kostet die Reiseimpfung 60 Franken und muss direkt vor Ort bezahlt werden. Weiterhin kostenlos sei die Auffrischimpfung, wenn sie ärztlich vorgeschrieben ist.

Von der Eidgenössischen Kommission für Impffragen (Ekif) werde die zweite Auffrischimpfung nicht empfohlen. Es erfolge deshalb vor jeder Impfung eine Befragung zur medizinischen Vorgeschichte und ein Aufklärungsgespräch durch eine Ärztin oder einen Arzt, heisst es weiter.

Vorerst wird nicht im Kantonsspital geimpft

Geimpft werde durch den Kanton jeweils am Samstag, je nach Nachfrage auch freitags, am Sonnenplatz in Emmenbrücke. «Es wird nur geimpft, wer eine Reiseimpfung wünscht und vorgängig einen gültigen Termin reserviert hat», so David Dürr, Leiter der Dienststelle Gesundheit und Sport.

Sofern die Nachfrage da ist, werden ab Juli 2022 die sogenannten Reiseimpfungen auch an den drei Standorten Luzern, Sursee und Wolhusen des Luzerner Kantonsspitals möglich sein. (abt)

Luzern rüstet sich für den Impf-Herbst Der Kanton gehe davon aus, dass die Ekif und das Bundesamt für Gesundheit die zweite Auffrischimpfung im Herbst empfehlen werde. Er bereite sich deshalb darauf vor, bei Bedarf innerhalb von zwei bis drei Wochen wieder ein dezentrales Impfangebot für bis zu 5000 Personen pro Tag anbieten zu können.