Zuger Obergericht Auf Biegen und Brechen: Pro Litteris verklagt Zuger Firma auf 4.60 Franken

Die Schweizer Urheberrechtsgesellschaft gibt sich kleinlich und klagefreudig. Sie kriegt vor dem Zuger Obergericht zwar, was sie will, muss aber das 33-Fache an Verfahrenskosten berappen.