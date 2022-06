Kanton Luzern «Schnellschuss» – Die Mitte ist irritiert über temporäre Schliessung von Polizeiposten Nicht nur die Schliessung bis Ende August, sondern auch die Kommunikation der Massnahme stösst auf Unverständnis – nun soll der Regierungsrat Rede und Antwort stehen. Jessica Bamford Jetzt kommentieren 13.06.2022, 18.59 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Seit dieser Woche sind zwei Drittel der Polizeiposten wegen Personalmangel temporär geschlossen, das hat die Luzerner Polizei am Freitag angekündigt. Nachdem die SP sich bereits am Freitag kritisch geäussert hat, zeigen auch andere Parteien wenig Verständnis für das Vorgehen. Die Mitte schreibt in einer Mitteilung, sie sorge sich um die Sicherheit und kritisiert das Vorgehen der Polizei:

«Die Kommunikation einer solch tiefgreifenden Massnahme mit lediglich drei Tagen Vorlauf ist schlechter Stil.»

Dass interkantonale Verpflichtungen kurzfristig zur Überlastung geführt haben, lässt die Mitte nicht gelten. Diese sollten «vorausschauender und ohne kurzfristigen Leistungsverzicht als einfachste Lösung» geplant werden. Wie die SP ist auch die Mitte irritiert darüber, dass die Personalaufstockung der Luzerner Polizei noch nicht erfolgt ist, «obwohl diese während sämtlichen Sparbemühungen unbestritten, ja sogar ausdrücklich gefordert war».

Polizeisprecher Christian Bertschi widerspricht: «Alle Stellen, die uns in den vergangenen Jahren neu bewilligt wurden, haben wir besetzt.» Nicht alle könnten aber für solche Anlässe eingesetzt werden – so seien etwa Spezialisten für Cybercrime neu eingestellt worden. Die fünf vom Kantonsrat im Herbst zusätzlich bewilligten Stellen konnten mit ausgebildeten Uniformpolizisten besetzt werden, die aus anderen Kantonen nach Luzern kamen. Da die Ausbildung von neuen Uniformpolizisten zwei Jahre dauert, führten zusätzliche Ausbildungsplätze ausserdem nicht unmittelbar zu Entspannung.

SP will Antworten vom Regierungsrat

Die Mitte fordert die Aufhebung des Beschlusses. Parteipräsident Christian Ineichen erklärt, dass der Personalmangel damit zwar nicht behoben werde, die Schliessung aber ein «Schnellschuss» gewesen sei.

«Die Art und Weise, wie kommuniziert wurde, zeigt, dass der Luzerner Polizei nicht wohl dabei ist.»

Mélanie Setz, SP-Kantonsrätin, ist etwas zurückhaltender – sie will in erster Linie Antworten vom Regierungsrat. Darum hat sie am Montagmorgen eine Dringliche Anfrage eingereicht. Dabei will sie unter anderem wissen, ob künftig mit weiteren temporären Schliessungen zu rechnen ist, wie viel zusätzliches Personal nötig wäre, um solche zu verhindern und ob es andere Möglichkeiten gibt, dem Personalmangel entgegenzutreten.

SVP kritisiert nur Kommunikationsweise

Armin Hartmann, Fraktionspräsident der SVP, ist sicher, dass «alle anderen Möglichkeiten zur Entlastung» bereits ausgeschöpft wurden. «Weil die Polizei einsatzfähig bleibt, sehe ich deshalb keinen Grund, vom Regierungsrat zu fordern, dass er eingreift.» Die Kritik an der Personalpolitik greift für ihn zu kurz: «Es ist nicht nur eine Geldfrage. Der Fachkräftemangel ist akut.» Das Vorgehen sieht aber auch Hartmann kritisch:

«Wir hätten uns gewünscht, dass so etwas vorzeitig kommuniziert wird.»

Die liberalen Parteien sehen die Schliessung weniger kritisch: «Es ist sicher nicht ideal, aber ein gewisses Verständnis müssen wir da aufbringen», erklärt Georg Dubach, Fraktionspräsident der FDP. Auch weil es wichtig sei, dass wieder solche Feste stattfinden können. GLP-Kantonsrat, Mario Cozzio, ist der Meinung, dass die Schliessung sinnvoll sei, wenn man die Arbeit so effizienter gestalten könne. Die Grünen waren für eine Stellungnahme nicht erreichbar.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen