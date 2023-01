Seit drei Jahren werden immer mehr zu grosse Klassen gemeldet – das sind die Gründe

Psychiatrien Hang zum Zwang: Unfreiwillige Behandlungen in Zentralschweizer Kliniken nehmen zu

Behörden und Ärzte ordnen häufiger eine Einweisung in eine psychiatrische Klinik an, Patientinnen und Patienten erleben dort vermehrt Zwangsmassnahmen – auch in der Zentralschweiz. Für Experten ist klar: Es mangelt an Personal und ambulanten Angeboten.