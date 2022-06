Kanton Luzern Sollen Weihnachtsbeleuchtungen zeitlich limitiert werden? Weihnachtsbeleuchtungen, vor allem private, sind immer beliebter. Nun fragt die Krienser Stadtpräsidentin Christine Kaufmann-Wolf, ob eine zeitliche Beschränkung die drohende Stromknappheit im Winter verhindern könnte. Lukas Nussbaumer Jetzt kommentieren 28.06.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Weihnachtsbeleuchtung in der Luzerner Altstadt. Bild: Manuela Jans-Koch (25.11.2021)

Ein gesetzlich festgelegtes Zeitfenster für Weihnachtsbeleuchtungen: Diese Massnahme zum Stromsparen soll die Luzerner Regierung beurteilen, schreibt Kantonsrätin Christine Kaufmann-Wolf (Mitte) in ihrer jüngsten parlamentarischen Anfrage. Kaufmann, die auch Krienser Stadtpräsidentin ist, nennt dafür drei Gründe. Erstens die drohende Stromknappheit im Winter, zweitens die vom Kantonsparlament nun schon mehrmals geführten Klimadebatten, und drittens ihr Eindruck, dass von Winter zu Winter mehr Leute ihre Balkone mit Weihnachtsbeleuchtungen schmücken. Kaufmann sagt:

«Leider werden diese Beleuchtungen in der Nacht oft nicht ausgeschaltet».

Sie selber habe auf ihrem Balkon während der Advents- und Weihnachtszeit jeweils auch eine kurze Lichterkette installiert. «Selbstverständlich eine mit Zeituhr, und am 1. Januar ziehe ich den Stecker.»

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Dass das Thema die Behörden interessieren muss, gründet im kantonalen Stromversorgungsgesetz. Laut Paragraf 2 müssen sich der Kanton und die Gemeinden «im Rahmen ihrer Möglichkeiten für eine sichere, ausreichende, wirtschaftliche und umweltverträgliche Versorgung des Kantonsgebiets mit Elektrizität einsetzen». Der Kanton ist dabei vor allem für Massnahmen, die den Energieverbrauch von Gebäuden betreffen, zuständig.

Zwei Prozent des Stromverbrauchs für Weihnachtsbeleuchtungen

Wie gross der Energieverbrauch von Weihnachtsbeleuchtungen im Kanton Luzern ist, wurde noch nie erhoben. Laut der Schweizerischen Agentur für Energieeffizienz machen Weihnachtsbeleuchtungen im Dezember aber landesweit jeweils rund zwei Prozent des gesamten Stromverbrauchs aus. Das sind etwa 100 Millionen Kilowattstunden – so viel, wie 25'000 durchschnittliche Vierpersonenhaushalte in einem Jahr verbrauchen. Kaufmann fragt die Regierung nun, ob der Stromverbrauch von elektrischen Weihnachtskerzen und Lichterketten vernachlässigbar ist oder ob eine Reaktion angezeigt ist.

Um ein Verbot gehe es ihr «auf keinen Fall», so Kaufmann. Ihr selber gefalle die schöne Stimmung in den Wintermonaten ja auch, «und Weihnachtsbeleuchtungen sind im November und Dezember ein Aufsteller».

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Kaufmann hat bewusst kein Postulat oder gar eine Motion, das stärkste parlamentarische Mittel, eingereicht. «Zuerst brauchen wir Entscheidungsgrundlagen. Und ich will auch wissen, welchen gesetzlichen Handlungsspielraum der Kanton überhaupt hat.» Möglicherweise könne schon viel Strom gespart werden, wenn die Leute Zeitschaltuhren einsetzen.

In Luzern leuchten die Lichter länger als in Kriens

Wer zeitlich beschränkte Weihnachtsbeleuchtungen aufs politische Parkett bringt und gleichzeitig die Stadt Kriens präsidiert, muss sich Fragen gefallen lassen zur Praxis im eigenen Einflussbereich. Kaufmann sagt, die Lichter über den Krienser Strassen würden in Zusammenarbeit mit der CKW aufgehängt und seien wie die Strassenlaternen an Dämmerungssensoren gekoppelt. Im Stadthaus beschränke man sich auf je einen Christbaum mit elektrischen Kerzen und Zeitschaltuhr beim Empfang und in der Cafeteria. Auch auf dem Dorf- und Stadtplatz sei die Weihnachtsbeleuchtung auf die Zeit von 17 bis 24 und 5 bis 8 Uhr beschränkt. Grosszügiger ist man in der Nachbarstadt Luzern: Dort leuchten die Weihnachtslichter jeweils von 13.30 bis 23 Uhr (bzw. von 16 bis 24 Uhr auf der Seebrücke) sowie morgens während zwei Stunden.

Sternenhimmel über der Luzerner Seebrücke. Bild: Manuela Jans-Koch (25.11.2021)

Beschränkt ist auch die Zeit für die Antwort auf die Anfrage von Christine Kaufmann. Die Regierung muss auf den am 20. Juni eröffneten Vorstoss bis zum 20. Dezember reagieren. Ortet die Exekutive bei den Weihnachtsbeleuchtungen Handlungsbedarf, kann sie allerdings frühestens im Winter 2023 Nägel mit Köpfen machen.

SP-Kantonsrat will Motivation zum Energiesparen erhöhen Der Stadtluzerner SP-Kantonsrat Hasan Candan will die verbrauchsabhängige Abrechnung der Heiz- und Warmwasserkosten auf alle Wohneinheiten ausdehnen. Aktuell sind Altbauten mit hohem Energieverbrauch und Neubauten mit weniger als fünf Nutzungseinheiten davon ausgenommen. Die Motivation zum Energiesparen sinke massiv, wenn Mieter oder Stockwerkeigentümerinnen einen Durchschnittsbetrag aller Wohnungen zahlen müssten anstatt die Kosten für den effektiven Verbrauch, schreibt Candan in seiner Motion. Der Verbrauch beim Heizen könne in einem Haus mit mehreren Wohnungen um den Faktor 3 und beim Warmwasser sogar um den Faktor 8 schwanken. (nus)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen