Kanton Luzern SP fordert: Familien sollen Pikett-Entschädigung für freischaffende Hebammen nicht mehr bezahlen müssen SP-Kantonsrätin Melanie Setz-Isenegger hat ein Postulat eingereicht, welches eine neue Regelung für das Wartegeld für freischaffende Hebammen fordert. Als einziger Zentralschweizer Kanton müssen nämlich in Luzern die Familien bezahlen. Fabienne Mühlemann 16.08.2022, 17.56 Uhr

Eine Hebamme untersucht ein neugeborenes Mädchen nach einer Kaiserschnittgeburt. Symbolbild: Gaetan Bally / Keystone

Die Aufgaben von freipraktizierenden Hebammen sind vielfältig: Sie führen Schwangerschaftskontrollen durch, leiten Geburten und betreuen das Neugeborene und dessen Familie im Wochenbett. Sie begleiten die Mutter während der Stillzeit und führen Nachkontrollen durch. Da nicht planbar ist, wann das Kind auf die Welt kommt, müssen sie stets in Bereitschaft sein und allenfalls Vertretungen organisieren. Bei Fragen der Eltern sind sie telefonisch oder per SMS erreichbar.

Dafür gibt es eine sogenannte Bereitschaftsentschädigung, welche diesen Pikett-Einsatz während der Geburt und des Wochenbetts entschädigt. Diese wird jedoch von der Grundversicherung der Krankenkassen nicht übernommen. Im Kanton Luzern ist es daher so, dass sie den Familien in Rechnung gestellt wird.

Das ist ungerecht, findet SP-Kantonsrätin Melanie Setz-Isenegger und hat ein entsprechendes Postulat eingereicht. Dieses wurde von Fraktionsmitgliedern der SP, Mitte, GLP und Grünen unterzeichnet. Das Postulat fordert, dass der Regierungsrat die Bezahlung der Pikett-Dienste an freischaffende Hebammen in Zusammenarbeit mit dem Hebammenverband und den Gemeinden einheitlich regelt. In den anderen Zentralschweizer Kantonen Zug, Uri, Nid-, und Obwalden übernehmen nämlich der Kanton oder die Gemeinden die Entschädigung.

Für kurze Zeit wurde das Wartegeld eingeführt

«Nicht alle Familien können sich diesen Beitrag leisten, weswegen sie schlimmstenfalls auf die Leistungen der Hebamme verzichten», sagt Setz. Das könne Notfallkonsultationen und Rehospitalisierungen zur Folge haben. «Eine Übernahme der Entschädigung durch das Gemeinwesen würde Familien entlasten und einen Beitrag zu einer umfassenden medizinischen Grundversorgung leisten», so die Pflegefachfrau HF. Ausserdem würde eine ungleiche Unterstützung von Familien in der Zentralschweiz vermieden.

Dabei war diese Regelung im Kanton Luzern nicht immer so. 2003 wurde die Entschädigung eingeführt, 2005 aus Spargründen jedoch wieder gestrichen. Eine im Jahr 2010 geforderte Wiedereinführung wurde vom Kantonsrat abgelehnt. Dies mit der Begründung, dass die Hebammen inzwischen Leistungen übernähmen, die früher von Mütterberaterinnen oder Hausärzten erbracht worden seien. Dafür würden sie auch entschädigt. Ausserdem könne man kein Privileg für einzelne Berufsgruppen schaffen, hiess es damals.

Die SP-Kantonsrätin findet, nun sei der richtige Zeitpunkt, die Regelung zu ändern. «Die Pflegeberufe haben mittlerweile mehr Aufmerksamkeit erhalten und die Aufenthaltsdauer der Mütter nach der Geburt im Spital nimmt weiter eher ab, was eine gute Betreuung zu Hause umso wichtiger macht. Ausserdem befinden sich nun mehr Frauen und junge Eltern im Kantonsrat. Daher glaube ich, dass der Vorstoss mehrheitsfähig ist.»

Einmaliger Betrag von 120 Franken

Auch Lea Pfenninger, Präsidentin des Schweizer Hebammenverbandes Sektion Zentralschweiz, unterstützt eine einheitliche Regelung. Im Kanton Luzern wird den Familien einmalig 120 Franken für die Bereitschaftsentschädigung zur Wochenbett-Begleitung in Rechnung gestellt, wie sie erklärt. «Kann dies eine Familie nicht bezahlen, erlassen wir ihnen den Betrag. Dann gibt es jedoch für die Hebamme eine Lohneinbusse. Das ist für sie eine unangenehme Situation.»

Der Betrag an sich bezeichnet sie als absolutes Minimum. «Er ist nicht angemessen und sollte höher sein – wiederum wollen wir den Familien nicht mehr in Rechnung stellen», sagt Pfenninger. In den anderen Zentralschweizer Kantonen betrage die Bereitschaftsentschädigung zwischen 200 und 400 Franken. «Im Kanton Luzern wäre ein Betrag von 250 Franken vertretbar.»

Es sei der Sektion schon länger ein Bedürfnis, die Regelung anzupassen. Vor drei Jahren wurde eine Arbeitsgruppe gebildet, die das Thema aufgegriffen habe. Mit den Krankenkassen habe man sich bei den Verhandlungen in den letzten Jahren nicht auf bessere Tarife einigen können. Pfenninger sagt: «Aus meiner Sicht wäre die allerbeste Lösung, wenn der Kanton die Bereitschaftsentschädigung bezahlt oder wenn er die Gemeinden in die Pflicht nimmt.»