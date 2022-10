Kanton Luzern Stark alkoholisierte Autofahrerin fährt gegen Strassenlaterne Die Luzerner Polizei stand am Wochenende gleich mehrfach im Einsatz. Bei Selbstunfällen in Gisikon und Luzern wurde glücklicherweise niemand verletzt. In Emmenbrücke war ein Autolenker mit 2,5 Promille unterwegs. 17.10.2022, 10.07 Uhr

Beim Unfall entstand beträchtlicher Sachschaden. Bild: Luzerner Polizei (Gisikon, 16. Oktober 2022)

In der Nacht auf Sonntag, 16. Oktober, ereignete sich kurz vor 1 Uhr in Gisikon ein Selbstunfall. Eine stark alkoholisierte (1,78 Promille) Lenkerin verlor auf der Hauptstrasse die Kontrolle über ihr Auto und fuhr gegen eine Strassenlaterne. Die 40-jährige Frau aus Deutschland blieb unverletzt, wie die Staatsanwaltschaft Luzern am Montag mitteilte. Der Sachschaden beläuft sich auf 50’000 Franken. Die Luzerner Polizei hat der Lenkerin den Führerausweis noch vor Ort abgenommen.

Das stark beschädigte Unfallauto. Bild: Luzerner Polizei (Gisikon, 16. Oktober 2022)

Ebenfalls am Sonntagnachmittag, ca. 13.45 Uhr, wurde auf der Reusseggstrasse in Emmenbrücke ein 45-jähriger Autofahrer aus Italien kontrolliert. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm laut Polizeiangaben einen Wert von 2,5 Promille. Auch ihm hat die Polizei den Führerausweis abgenommen.

Bereits am Freitag verunfallte auf der Sedelstrasse in der Stadt Luzern ein 18-jähriger Schweizer mit einem Auto. Der Junglenker verlor um etwa 21.45 Uhr in einer Kurve die Herrschaft über das Fahrzeug, kam damit von der Strasse ab und prallte gegen eine Strassenlaterne. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beläuft sich gemäss Polizeiangaben auf 10’000 Franken. (zim)