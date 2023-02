Kanton Luzern Steuergesetz fällt bei der SP durch: So erklärt der Parteipräsident die Referendumsdrohung Kaum ist die Vernehmlassung vorbei, droht die Luzerner SP bereits mit einem Referendum gegen die geplante Steuergesetzrevision. Man müsse jetzt die Karten auf den Tisch legen, sagt Präsident David Roth. Dominik Weingartner Jetzt kommentieren 23.02.2023, 15.37 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Luzerner SP kündigt ein Referendum gegen ein Gesetz an, dass es noch gar nicht gibt. Vergangene Woche endete die Vernehmlassung zur Steuergesetzrevision, die die Regierung wegen der Einführung der OECD-Mindeststeuer ins Auge fasst. Sie will Firmen und natürliche Personen um insgesamt rund 200 Millionen Franken entlasten.

SP-Präsident David Roth. Bild: Keystone

SP-Präsident David Roth spricht von einer «verkorksten Vorlage». Darum sei es wichtig, die Karten bereits jetzt auf den Tisch zu legen. «Auf der vorliegenden Basis ist es nicht möglich, ein sinnvolles Gesetz zu schreiben. Es braucht einen Neustart.» Deshalb kündige die SP bereits jetzt ein Referendum an, sollte es nicht grundlegende Anpassungen geben.

Durch die Einführung der OECD-Mindeststeuer und deren Umsetzung auf Bundesebene winken dem Kanton Luzern eigentlich Mehreinnahmen. David Roth fordert nun eine Debatte darüber, was man mit den vorhandenen Mitteln erreichen wolle. Während die bürgerlichen Parteien mit weiteren Steuersenkungen für juristische Personen grundsätzlich einverstanden sind, stellt der SP-Präsident deren Nutzen infrage.

Gemeinden als grosse Verliererinnen

Zwar sagt Roth: «Wir müssen attraktiver werden.» Aber: «Mit den Mitteln, die der Kanton vorschlägt, erreicht er dieses Ziel nicht.» Den hier ansässigen Firmen würde vor allem eine Stärkung der Kaufkraft des Mittelstandes helfen. Gleichzeitig müsse der Kanton in die Kinderbetreuung investieren. «Luzern hat als einziger Kanton der Schweiz kein Gesetz zur Kinderbetreuung. Das macht ihn unattraktiv», so Roth.

In ihrer Mitteilung streicht die SP auch die zu erwartenden Steuerausfälle für die Gemeinden hervor. Kein Wunder, lehnt der Verband Luzerner Gemeinden die Vorlage ab. Die SP schreibt nun, Gemeinden wie Kriens und Emmen müssten ihre Steuersätze um 0,2 Einheiten anheben. Die Gemeinde Reiden hat sich diese Woche ebenfalls geäussert. Man sei eine der grossen Verliererinnen dieser Vorlage, schreibt der Gemeinderat. «Der Sozialabzug für tiefe Einkommen würde die Gemeinde Reiden aufgrund ihrer Bevölkerungsstruktur übermässig treffen.»

Zielgenauere Massnahmen

Entlastung für tiefe Einkommen – das müsste eigentlich im Sinne der SP sein. Das bestätigt auch David Roth. Aber er stellt in Frage, ob dies über Steuersenkungen gemacht werden muss. «Höhere Prämienverbilligungen oder Beiträge für die Kinderbetreuung wären viel zielgenauer.» Die Gemeinden könnten aus seiner Sicht entlastet werden, wenn der Kanton einen Teil der Ergänzungsleistungen finanzieren würde.

«Der Kanton muss nun sagen, wie er die Gemeinden entlasten will», fordert Roth. Das koste allerdings viel Geld. «Der Kanton gaukelt vor, man könne das alles machen und es koste nichts.» Die SP sieht bereits neue Sparpakete am Horizont aufziehen. Roth ist darum zuversichtlich, dass ein Referendum erfolgreich wäre. Auch die Grünen liebäugeln damit. Und, so der SP-Präsident: «Unserer Initiative für faire Unternehmenssteuern stimmten 2016 immerhin 42 Prozent zu. Seither ist der Unmut in der Bevölkerung weiter gewachsen.»