Kanton Luzern Surseer Hockeyvereine wollen 5000 Teddybären für bedürftige Kinder sammeln Am Samstag steigt in Sursee das Derby zwischen den Indianas und den Penguins. Die beiden Vereine wollen 1800 Zuschauerinnen und Zuschauer in die Eishalle locken und Kuscheltiere für einen guten Zweck sammeln. Dominik Weingartner Jetzt kommentieren 04.11.2022, 05.00 Uhr

Wenn am Samstag die Indianas und die Penguins aufeinandertreffen, treten zwei Traditionsvereine im Surseer Amateureishockey gegeneinander an. Die beiden Teams spielen in der ZSHL, einer Amateurliga mit Teams aus der erweiterten Zentralschweiz.

Für das Derby zu Beginn der Saison haben die beiden Surseer Vereine etwas Spezielles geplant: Sie wollen die Eishalle Sursee füllen. Normalerweise habe man zwischen 10 und 50 Zuschauer, sagt Beni Gallati von den Penguins. Jetzt sollen es 1800 werden.

Dazu führen die Klubs einen sogenannten Teddy-Bear-Toss durch. Bei diesem eishockeyspezifischen Anlass, der vor allem in den nordamerikanischen Juniorenligen verbreitet ist, werden von den Zuschauerinnen und Zuschauern Teddybären oder andere Plüschtiere auf das Eis geworfen. Diese werden dann für einen gemeinnützigen Zweck gespendet.

Ständerätin und Nationalrat engagieren sich

Beni Gallati ist der OK-Präsident des ersten Teddy-Bear-Toss in Sursee. Neben der Aussicht, als Plauschhockeyaner mal vor einer vollen Halle zu spielen, stehe der karitative Zweck im Vordergrund. «Wir wollen etwas Gutes tun», sagt Gallati.

«Es wäre nicht sinnvoll, nur zum Spass diesen Aufwand zu betreiben.»

Die Organisatoren haben rund 25 Organisationen angeschrieben, die für die Abnahme der Kuscheltiere in Frage kommen. Grünes Licht gegeben haben nun unter anderem der Kanton Luzern, Licht im Osten, die Osteuropahilfe, die Winterhilfe Schweiz oder Kinderrechte Ostschweiz. «Speziell ist hier sicherlich die Osteuropahilfe, die würden bis zu 20’000 Plüschtiere abnehmen, welche dann Richtung Ukraine gehen», sagt Gallati.

So viele dürften es dann doch nicht werden. Das Ziel der Organisatoren ist, 5000 Kuscheltiere zu sammeln. Um das zu erreichen, rühren sie kräftig die Werbetrommel. Sogar Politpromis wie Mitte-Ständerätin Andrea Gmür-Schönenberger oder SVP-Nationalrat Franz Grüter haben sich einspannen lassen und rufen in Videobotschaften dazu auf, am Samstag mit Plüschtieren ausgerüstet in die Eishalle Sursee zu pilgern.

«Ab und zu landet einer im Spital»

Neben dem guten Zweck erwartet die Zuschauerinnen und Zuschauer ein packendes Hockeyderby. Für die Spieler sei es zwar etwas Spezielles, vor vollem Haus zu spielen, sagt Gallati. «Die meisten von uns konnten noch nie vor so einer Kulisse spielen», sagt Gallati.

«Aber eine besondere Motivation braucht es beim Sursee-Derby eh nicht.»

Denn das Aufeinandertreffen hat Tradition. «In über 25 Jahren gab es schon gröbere Schlachten auf dem Eis, auch wenn es nur eine Plauschliga ist. Der Derbygewinner ist dann für ein Jahr klar der Chef in der Stadt», so Gallati. Nach dem Spiel vertrage man sich jeweils wieder gut, aber Eishockey sei ein harter Sport. «Ab und zu landet einer im Spital, man schenkt sich in einem Derby nichts.»

Auch für das Rahmenprogramm ist am Samstag gesorgt. Um 19.30 Uhr tritt die Schlagersängerin Silvia Kaufmann auf, die als Königin von Mallorca bekannt ist. Eine Stunde später führt der Eisklub Sursee eine Pausenshow auf.

