Kanton Luzern SVP arbeitet Initiative zum Spital Wolhusen aus, um einen Trumpf in der Hand zu haben Die SVP startet die Arbeiten an einer Initiative zum Spital Wolhusen. Das haben die Delegierten am Donnerstabend beschlossen. Die Partei will so den Druck auf Parlament und Regierung hoch halten. Dominik Weingartner Jetzt kommentieren 15.12.2022, 22.13 Uhr

So sieht das Spital Wolhusen heute aus. Bild: Nadia Schärli (17. Mai 2022)

Drohkulisse. Dieser Ausdruck fiel am Donnerstabend im «Rössli» in Wolhusen immer wieder. Die Luzerner SVP hielt dort ihre ausserordentliche Delegiertenversammlung ab um zu entscheiden, ob eine Initiative zum Leistungsangebot im Spital Wolhusen - und den anderen Luzerner Spitälern - lanciert werden soll.

Als Drohkulisse wurden die jüngsten Äusserungen von Gesundheitsdirektor Guido Graf (Mitte) bezeichnet. Dieser warnte zuletzt mehrfach vor einem Baustopp in Wolhusen, sollte eine Initiative lanciert werden. Graf wiederholte diese Warnung am Donnerstag in einem Interview mit dem «Willisauer Boten». «Diese Volksinitiative könnte sich als Eigengoal für die Spitalversorgung in Wolhusen erweisen», sagte er. Eine Verzögerung sei garantiert.

SVP baut selber eine Drohkulisse auf

Die SVP hat sich nun entschieden, selber eine Drohkulisse aufzubauen. Zwar lanciert sie die Initiative und beginnt mit den Arbeiten am Text. Wann die Unterschriftensammlung gestartet wird, entscheidet die Parteileitung gemeinsam mit der Fraktion aber zu einem späteren Zeitpunkt. Das dürfte dann der Fall sein, wenn Parlament und Regierung nicht so handeln, wie es sich die SVP vorstellt.

Zunächst ist aber der Kantonsrat am Zug. Ende November haben Mitte, SVP, FDP, SP und Grüne je eine Einzelinitiative gleichen Inhalts eingereicht. Im Gesetz soll es heissen:

«In Luzern, Sursee und Wolhusen wird ein Spital mit mindestens einer ausreichenden, allen zugänglichen ambulanten und stationären medizinischen Grund- und Notfallversorgung angeboten.»

Die Einzelinitiative soll bereits im Januar im Kantonsrat behandelt werden. «Es gibt aber keine Garantie, dass der parlamentarische Prozess erfolgreich sein wird», sagte SVP-Präsidentin Angela Lüthold-Sidler. «Wir müssen in der Lage sein, die Initiative schnell zu lancieren, falls der Prozess ins Stocken gerät.» Im Gegenzug würde eine sofortige Lancierung dem Kantonsrat die Chance nehmen, das Problem «rasch und effizient» zu lösen.

«Das ist unter aller Kanone»

Armin Hartmann, SVP-Fraktionschefin und Regierungsratskandidat, stellte klar: «Wir wollen keinen Baustopp», sagte er. «Aber wir wollen, dass die Bedürfnisse und Ängste der Menschen in der Region ernst genommen werden.» Hartmann betonte, es gehe nicht nur um das Spital Wolhusen.

«In Sursee könnten ähnliche Fragen auftauchen.»

Das ist der geplante Neubau in Wolhusen. Visualisierung: PD

Der Entlebucher Kantonsrat Bernhard Steiner ist einer der grössten Kritiker der Regierungsratspläne. Er bezweifelte in seinem Referat, dass es in Wolhusen künftig noch eine funktionierende Notfallversorgung geben wird. Steiner machte ein Beispiel zu den Ambulanzfahrzeugen. Wenn eine Patientin oder ein Patient aus Flühli künftig nach Sursee oder Luzern gebracht werden müsste, würde das insgesamt bis zu zwei Stunden dauern. «Das ist unter aller Kanone», sagte Steiner den Delegierten in Wolhusen. «Es geht in solchen Fällen um Leben und Tod.» Die SVP wolle keine Zweiklassengesellschaft in der Medizin.

«Es ist nicht einzusehen, warum die Menschen im Entlebuch oder im Hinterland auf eine gute Grundversorgung verzichten sollen.»

Bei den Delegierten gab es durchaus Stimmen, die eine sofortige Lancierung der Initiative forderten. Man solle sich von Guido Graf und dessen Baustopp-Drohung nicht erpressen lassen, meinte einer. Schlussendlich folgten die Delegierten aber der Parteileitung und beschlossen, die Initiative schnell auszuarbeiten. Der Entscheid, wann der definitive Startschuss fällt, wurde aber vertagt. Ein Antrag, die Initiative ungeachtet der weiteren Schritte des Kantonsrats sofort zu lancieren, den auch Bernhard Steiner unterstützte, scheiterte.

