Regierungsrat Luzern: Armin Hartmann als Kandidat nominiert

Kanton Luzern SVP nominiert Armin Hartmann für den Regierungsrat Der Schlierbacher Kantonsrat setzte sich an der Delegiertenversammlung in Oberkirch gegen Thomas Schärli durch. Hartmann soll den Sitz des scheidenden Paul Winiker verteidigen. Dominik Weingartner 03.11.2022, 21.44 Uhr

Die Kontrahenten Thomas Schärli (links) und Armin Hartmann beim Handshake vor der Versammlung. Bild: Jakob Ineichen (Oberkirch, 3. November 2022)

Es war von Anfang an ein ungleiches Duell. Auf der einen Seite Armin Hartmann, Chef der SVP-Fraktion im Kantonsrat, seit 2007 im Parlament und von der Parteileitung einstimmig portierter Kandidat. Auf der anderen Thomas Schärli, seit 2021 wieder im Kantonsrat und von der Wahlkreispartei Luzern-Land ins Rennen geschickt, um den SVP-Delegierten eine Auswahl zu ermöglichen.

126 Delegierte fanden sich am Donnerstagabend im Hotel Hirschen in Oberkirch ein, um zu entscheiden, wer für die SVP bei den Regierungsratswahlen am 2. April ins Rennen steigt. Es gilt, den Sitz von Paul Winiker zu verteidigen. Der Justiz- und Sicherheitsdirektor tritt im kommenden Frühling nach acht Jahren nicht mehr an.

Die Abstimmung fiel deutlich aus. Bild: Jakob Ineichen (Oberkirch, 3. November 2022)

Und obwohl der 42-jährige Thomas Schärli bereits auf eine lange politische Karriere zurückblicken kann – er war Einwohnerrat von Littau, Grossstadtrat von Luzern und ist jetzt Kantonsrat –, vermochte er die Delegierten nicht zu überzeugen. In einer offenen Abstimmung erhielt Schärli lediglich sechs Stimmen. Armin Hartmann hingegen bekam mit 120 Stimmen ein klares Votum seiner Partei und kann sich nun mit breiter Brust in den Wahlkampf stürzen.

Warnung vor Zweierticket

Hartmann, 45 Jahre alt und aus Schlierbach, sagte bei seiner Präsentation, er sei sich in seiner beruflichen und politischen Tätigkeit immer treu geblieben. Seine Eigenschaften brachte er folgendermassen auf den Punkt: «Erfahren, kompetent, vernetzt.» Für ihn sei der Zeitpunkt für eine Kandidatur ideal – nach 16 Jahren im Gemeinderat und im Kantonsrat sei es Zeit für eine neue Herausforderung. Nach seiner Nomination bedankte er sich bei den Delegierten: «Das ist ein starkes Mandat.»

Glücklicher Regierungsratskandidat: Armin Hartmann. Bild: Jakob Ineichen (Oberkirch, 3. November 2022)

Bevor die Delegierten zur Wahl schritten, diskutierten sie darüber, ob die SVP mit einem Einer- oder einem Zweierticket antreten soll. Ein Delegierter forderte ein Zweierticket, um einen linken Sitz zu verhindern. Davor warnte Nationalrat Franz Grüter. «Wir waren mal acht Jahre lang nicht in der Regierung. Und es war 2015 extrem schwierig, den breit abgestützten Paul Winiker reinzubringen», rief er in Erinnerung. Auch die Parteileitung plädierte für eine Einerkandidatur, welche die Delegierten denn auch deutlich beschlossen.

Wahlkreis Sursee hat nach 20 Jahren wieder eine Chance

Armin Hartmann ist seit 2007 Mitglied des Luzerner Kantonsrats, seit zwei Jahren führt er die SVP-Fraktion. Zwischen 2004 und 2019 amtete er als Gemeindeammann von Schlierbach. Der promovierte Ökonom ist zudem Unternehmer und führt als Präsident den Luzerner Hauseigentümerverband. Hartmann hat sich politisch vor allem in Finanzthemen einen Namen gemacht. Er sitzt in der kantonsrätlichen Planungs- und Finanzkommission und gilt als einer der Architekten der so weitreichenden wie umstrittenen Aufgaben- und Finanzreform AFR18.

Ein Nebenaspekt: Mit Hartmanns Nomination hat der Wahlkreis Sursee gute Chancen, wieder einen Vertreter in die Luzerner Regierung zu entsenden. Seit 2003 hat die Region um das zweite Zentrum des Kantons kein Regierungsmitglied mehr gestellt. Hartmann könnte im kommenden Jahr die 20-jährige Durststrecke beenden.