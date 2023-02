Kanton Luzern Telefonbetrüger erbeuten mehrere zehntausend Franken Im Kanton Luzern sind falsche Polizisten und Staatsanwälte am Werk. Die Polizei appelliert an die Vernunft der Bevölkerung. 28.02.2023, 15.37 Uhr

Die Luzerner Polizei warnt vor Betrügern am Telefon. Bild: PD

Telefonbetrüger haben im Kanton Luzern mehrere zehntausend Franken erbeutet. Sie gaukelten in sogenannten «Schockanrufen» erfolgreich eine Notsituation vor. Die Betrüger, die sich am Telefon als Polizisten oder Staatsanwälte ausgaben, brachten die Opfer dazu, Geld zu überweisen oder zu übergeben. Insgesamt sind bei der Luzerner Polizei in den letzten Tagen rund 50 Meldungen zu solchen Anrufen eingegangen, wie sie in einer Mitteilung schreibt.