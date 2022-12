Fleisch zu Weihnachten: Metzgereien sind im Weihnachtsstress

Kanton Luzern «Tradition steht über dem Geist der Vegetarier»: Metzgereien freuen sich vor Weihnachten über volle Auftragsbücher Damit an Weihnachten am Familientisch Fleisch geschlemmt werden kann, geht es in den Metzgereien derzeit hektisch zu und her. Gefragt ist insbesondere Fondue chinoise – aber nicht nur. Pascal Linder Jetzt kommentieren 21.12.2022, 05.00 Uhr

Urs Doggwiler hat in seiner Metzgerei in der Stadt Luzern momentan alle Hände voll zu tun. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 20. Dezember 2022)

Fondue chinoise, Braten oder doch eher Filet im Teig? An Weihnachten wird in vielen Haushalten traditionell Fleisch serviert. Für die Metzgereien bedeutet dies vor allem eines: viel Arbeit.

«Das Telefon klingelt in diesen Tagen andauernd», sagt Urs Doggwiler, Geschäftsführer der gleichnamigen Metzgerei in der Stadt Luzern. Es kommen ähnlich viele Bestellungen rein wie schon in den Jahren zuvor, erzählt er und spricht dabei von der «intensivsten Zeit des Jahres». In seinem Laden an der Zürichstrasse würden neben dem Klassiker Fondue chinoise insbesondere «Schinkli im Brotteig» mitsamt Backanleitung über den Tresen gehen.

Um die ganze Arbeit stemmen zu können, sind zusätzliche Schichten nötig: «In den drei Tagen vor Heiligabend packen bei uns sechs zusätzliche Aushilfsleute mit an.» Zudem beginnen die Arbeitstage bereits um 5 Uhr, so Doggwiler. Früher Arbeitsbeginn und später Feierabend: «Kommt der Metzger kaum ins Nest, steht bevor das Weihnachtsfest», sagt Doggwiler schmunzelnd.

Die Arbeitstage in der Metzgerei Doggwiler sind derzeit lange und streng. Bild: Eveline Beerkircher (Luzern, 20. Dezember 2022)

Nicht nur in der Stadt wird fleissig Fleisch bestellt, auch in den ländlichen Gemeinden können sich die Metzgereien nicht über mangelnde Arbeit beklagen: «Wir haben ein gutes Weihnachtsgeschäft mit vielen Bestellungen», heisst es bei der Metzgerei Giger in Entlebuch. Die Bestellungen würden sich in etwa – auch dank treuer Stammkundschaft – auf dem Vorjahresniveau bewegen. Irene Giger führt den Familienbetrieb zusammen mit ihrem Mann Willi in der zweiten Generation.

Wie sie sagt, sei der Verkaufsschlager in der Weihnachtszeit unbestritten Fondue chinoise. Bei Firmengeschenken erfreue sich aber auch der Entlebucher Schinken, Trockenfleisch sowie Trockenwurst grosser Beliebtheit. In der Weihnachtswoche ist bei der Metzgerei Giger die ganze Belegschaft eingespannt – auch Teilzeitmitarbeitende. Dennoch: Es sei nicht auszuschliessen, dass der Arbeitstag am 23. Dezember um 6 Uhr beginnt und erst um 21 Uhr endet. Am 24. Dezember beginne man gar bereits um 4 Uhr mit der Arbeit.

Rindfleisch ist teurer geworden

Ein ähnliches Bild zeigt sich in der Kloster-Metzgerei St.Urban. «Es kommt gut, wir haben viele Bestellungen erhalten», freut sich der Geschäftsführer und Inhaber Daniel Käser. Auch wenn noch mit kurzfristigen Bestellungen zu rechnen sei, geht Käser davon aus, dass heuer die Weihnachtssaison nicht ganz so gut enden wird wie noch im Jahr zuvor. Käser mutmasst: «An Weihnachten 2021 gab es wegen Corona noch Einschränkungen bei der Personenzahl. Viele haben deswegen mehrmals gefeiert, weshalb auch mehr als einmal Fleisch eingekauft wurde.»

Am meisten verkauft werde heuer zwar nach wie vor Fondue chinoise, im Vergleich zum Vorjahr seien nun aber auch Gerichte wie das Metzgerfilet im Speckmantel oder das Filet im Teig besonders gefragt. Als möglichen Grund nennt Käser die gestiegenen Preise für Rindfleisch, welches für Fondue chinoise beliebt sei. Bei den besagten Filetvarianten werde hingegen meist Schweinefleisch verwendet, wo die Preise aktuell eher tief seien. Zusätzliches Personal für die Weihnachtstage hat auch Daniel Käser eingestellt – unter anderem helfen ehemalige Mitarbeiter mit.

Spezialbraten verkauft sich am besten

«Es ist ein bisschen wie an der Olympiade», beschreibt Fritz Keller, Juniorchef der Metzgerei Keller in Kriens, die aktuelle Situation in seinem Geschäft. An den Abenden werde jetzt meist länger gearbeitet als normal.

«Fondue chinoise, Tischgrill und Braten sind besonders im Trend. In der Weihnachtszeit sind aber auch Geflügel wie Enten, Gänse und Truten gefragt.»

Der absolute Verkaufsschlager in seiner Metzgerei sei der Spezialbraten, so Keller. Die verkauften Fleischmengen würden sich im gleichen Rahmen wie im Jahr zuvor bewegen.

Im Laden von Fritz und Marlies Keller herrscht in den Tagen vor Weihnachten Hochbetrieb. Bild: Eveline Beerkircher (Kriens, 20. Dezember 2022)

So tönt es auch bei der Bertiswiler Metzg in Rothenburg. «Wir sind zufrieden mit dem bisherigen Weihnachtsverkauf», sagt Geschäftsführer Richard Stutz.

Tradition vor Vegetarismus

Die Auftragsbücher der Luzerner Metzgereien sind prall gefüllt, obschon Umweltexperten stets propagieren, den Fleischkonsum zu reduzieren. Laut der Organisation Swissveg ernähren sich rund fünf Prozent der Schweizer Bevölkerung fleischlos – Tendenz steigend. Dem gegenüber steht jedoch ein beinahe unveränderter Pro-Kopf-Fleischkonsum über die letzten zehn Jahre. Gemäss dem neuesten Agrarbericht des Bundes stieg der Pro-Kopf-Fleischkonsum 2021 gar um 1,8 Prozent auf 51,82 Kilogramm.

Diese Statistik deckt sich nicht zwingend mit den Erfahrungen der Metzger: «Die Kunden essen lieber etwas weniger Fleisch, dafür aber deutlich bewusster», sagt etwa Daniel Käser von der Kloster-Metzgerei in St.Urban. Auch Richard Stutz von der Bertliswiler Metzg in Rothenburg beobachtet, dass die Menschen in den letzten Jahren bewusster Fleisch essen und zwischendurch auch mal darauf verzichten. Auf die Verkaufszahlen habe es sich bislang allerdings nicht ausgewirkt, sind sich beide einig.

In der Metzgerei Keller werden in der Weihnachtssaison seit gut vier Jahren vegetarische Alternativen angeboten. Gefragt sei das fleischlose Filetkissen allerdings kaum. Fritz Keller: «Unter 100 Bestellungen sind vielleicht zwei mit vegetarischen Produkten.»

Fleisch gehöre in vielen Familien an Weihnachten traditionellerweise auf den Tisch, erklärt Urs Doggwiler. Wenn das Grosi einen feinen Krustenbraten zubereite, dann mache auch der Vegetarier mal eine Ausnahme, ist er überzeugt. Doggwiler sagt:

«Die Tradition steht über dem Geist der Vegetarier.»

