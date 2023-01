Triengen zögert Rückzonungen hinaus

Triengen sagt Gemeindeversammlung ab und zögert so Rückzonungen hinaus

Am 9. Februar hätte in Triengen eine ausserordentliche Gemeindeversammlung zu den Rückzonungen stattfinden sollen. Der Gemeinderat sagt den Termin nun ab und will zuerst «Unklarheiten» mit dem Kanton besprechen. Dieser zeigt sich unnachgiebig.