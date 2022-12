Verkehrsunfälle im Kanton Luzern und Todesfall in Emmen

Kanton Luzern Über ein Dutzend Verkehrsunfälle – eine Person verstorben Am Dienstag ereigneten sich im Kanton Luzern über ein Dutzend Verkehrsunfälle. In Emmen verstarb eine Person bei einem Unfall aufgrund eines gesundheitlichen Problems auf der Unfallstelle. 14.12.2022, 10.32 Uhr

Es kam zu mehreren Unfällen aufgrund winterlichen Verhältnissen. Hier in Mosen. Bild: Luzerner Polizei

Am Dienstag, 13. Dezember, ereigneten sich im Kanton Luzern am Nachmittag und Abend bei winterlichen Verhältnissen über ein Dutzend Verkehrsunfälle. Dies schreibt die Luzerner Polizei in einer Mitteilung.