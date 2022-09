Kanton Luzern Ukrainische Geflüchtete fassen Fuss in der Luzerner Arbeitswelt – auch dank dem Tourismus Vergleichsweise viele ukrainische Geflüchtete fanden im Luzerner Gastgewerbe eine Stelle. In anderen Branchen ist die Hürde jedoch grösser. Miriam Abt Jetzt kommentieren 16.09.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Im Kanton Luzern wurden 350 Arbeitsbewilligungen an Menschen mit Schutzstatus S erteilt – viele davon in der Hotellerie und Gastronomie. Symbolbild: Nastasic / E+

In ihrer Heimat sind sie Informatikerinnen, Gesundheitsfachkräfte oder Verkäufer – in der Schweiz arbeiten sie im Gastgewerbe oder der Landwirtschaft. Gut 3000 geflüchtete Ukrainerinnen und Ukrainer wohnen laut Angaben des Staatssekretariats für Migration (SEM) im Kanton Luzern. Etwa die Hälfte davon ist zwischen 18 und 64 Jahre alt und somit im arbeitsfähigen Alter.

An jene Menschen mit Schutzstatus S hat das kantonale Amt für Migration bisher rund 368 Arbeitsbewilligungen ausgestellt, wie der Dienststellenleiter Alexander Lieb auf Anfrage schreibt. Im Juni war es noch ungefähr ein Drittel davon.

Arbeiten mit Schutzstatus S Ukrainische Staatsangehörige mit Ausweis S können in der Schweiz ohne Wartefrist eine Erwerbstätigkeit aufnehmen, auch eine selbstständige. Die Tätigkeit ist jedoch bewilligungspflichtig und muss durch den Arbeitgeber beantragt werden. Das Amt für Migration prüft die Lohn- und Arbeitsbedingungen, um die Geflüchteten vor einer arbeitsmarktlichen Ausbeutung zu schützen. Im Kanton Luzern habe das Amt bis jetzt drei Gesuche abgelehnt, da der Lohn nicht der erforderlichen Höhe entsprach. Bei der Arbeitssuche unterstützt werden die Stellensuchenden von den Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (RAV). In jenen des Kantons Luzern waren per 9. September 70 ukrainische Staatsangehörige mit Status S registriert, heisst es auf Anfrage. Im Juni dieses Jahres waren es deren 111. Seither hätten einige ukrainische Staatsangehörige eine Stelle antreten können, andere hätten sich jedoch auch wegen fehlender Sprachkenntnisse wieder abgemeldet oder seien in ihr Heimatland zurückgereist.

In der Übersicht des SEM ist von 194 erwerbstätigen Personen im Kanton Luzern die Rede. Die Abweichung zur Anzahl Arbeitsbewilligungen lässt sich einerseits damit erklären, dass eine Person mehrere Stellen antreten kann. Anderseits zählt der Bund die Anstellungen nach Wohnsitz der Arbeitnehmenden, nicht nach Arbeitskanton. Gemäss Amt für Migration wird zudem intern zuerst die Erwerbstätigkeit bewilligt, ehe die Stelle im Personenregister erfasst wird. Dies, um einen raschen Stellenantritt zu ermöglichen.

Im Vergleich zu den restlichen Kantonen liegt Luzern damit genau im Durchschnitt. Unter den schweizweit fast 35'000 ukrainischen Geflüchteten im arbeitsfähigen Alter haben zwölf Prozent eine Stelle gefunden – wenn auch die eigentliche Zahl durch die erwähnte administrative Verzögerung etwas höher sein kann. Zwischen den Kantonen gibt es jedoch grosse Unterschiede: So beträgt die Erwerbstätigkeitsquote von Schutzbedürftigen im Kanton Thurgau über 19 Prozent, in Genf sind es vier Prozent.

Niederschwellige Branchen profitieren

Einen Erklärungsansatz dafür hat Nicole Hostettler. Sie ist Präsidentin des Verbands Schweizerischer Arbeitsmarktbehörden (VSAA). «Im Kanton Thurgau sind Branchen mit einem grossen Fachkräftemangel vertreten.» So gibt es laut Angaben des Amts für Wirtschaft und Arbeit etwa zahlreiche Stellen in Produktionsbetrieben, Land- und Ernährungswirtschaft sowie der Gastronomie. Bereiche, in welchen die Eintrittsschwelle nicht allzu hoch sei und auch saisonale Arbeit möglich wäre, so Hostettler.

«Der Schutzstatus S ist auf die Rückkehr ausgerichtet – und wann diese ist, weiss man nicht.»

Auf weitere Auffälligkeiten weist Esther Mamarbachi hin – die Mediensprecherin des Arbeitsamts von Genf: So sei es in Kantonen mit einer überdurchschnittlich hohen Arbeitslosenquote deutlich komplizierter, Menschen mit Status S in den Arbeitsmarkt einzugliedern. Das ist im Kanton Genf der Fall, jedoch auch etwa im Waadt oder Tessin.

Gleichzeitig ist die Erwerbstätigenquote in den Deutschschweizer Kantonen doppelt so hoch wie jene in der französisch- und italienischsprachigen Schweiz. Sollte man darin also einen Einfluss der Sprache oder der Attraktivität einer Sprachregion sehen? Diese Frage könne man sich stellen, mangels ausreichender Daten liesse sich aber keine Beobachtung bestätigen, so Mamarbachi.

Was im Kanton Luzern heraussticht, sind die vielen Arbeitsbewilligungen, die für Stellen in der Gastronomie und Hotellerie ausgestellt wurden. Rund 127 Genehmigungen und somit über ein Drittel sind diesen Bereichen zuzuordnen. Schweizweit macht die Branche einen Anteil von einem knappen Viertel aus. «Luzern ist ein grosser Tourismuskanton», sagt Hostettler. Viele dieser Betriebe hätten während der Pandemie ihr Personal verloren und seien nun wieder «aufnahmefähig».

Alexander Lieb vom Amt für Migration fügt an: «Wir gehen davon aus, dass die Betriebe positive Erfahrungen machen und entsprechend mehr Personen in diesen Bereichen engagiert werden.» Neben dem Gastgewerbe stechen lediglich die Bereiche der Landwirtschaft und Bildung heraus, mit 34 respektive 21 ausgestellten Bewilligungen. Die restlichen Arbeitnehmenden verteilen sich auf viele unterschiedliche Branchen.

Die Sprache steht im Weg

Dass nicht mehr Geflüchtete eine Anstellung haben, begründet die Dienststelle für Asyl- und Flüchtlingswesen mit der Sprachbarriere: «Da ein Grossteil der Personen mit Status S weder Deutsch- noch Englischkenntnisse hat, sind sie für die RAV schwerer in Jobs zu vermitteln.» Je nach persönlichen Ressourcen würde es in der Regel ein bis drei Jahre dauern, bis eine Person das Sprachniveau A2 erreicht. Bis dahin sei ihre Arbeitsmarktfähigkeit eingeschränkt.

Dazu kommt, dass ukrainische Diplome in der Schweiz nicht grundsätzlich anerkannt werden. Lediglich im Rahmen der bilateralen Verträge mit der EU/EFTA bestehen diese Regelungen. «Es hängt also von den Arbeitgebern ab, ob diese Diplome als gleichwertig akzeptiert werden», so Alexander Lieb. Im Gesundheitswesen beispielsweise gelten zusätzlich gesetzliche Auflagen.

In der Gesundheitsbranche harzt es

Unter den ukrainischen Geflüchteten in der Schweiz kommt der grösste Anteil aus wissenschaftlichen und intellektuellen Berufen, zeigt die Auswertung zur Berufsqualifikation des SEM. Darunter sind viele Informatikerinnen und Gesundheitsfachpersonen. Während schweizweit gesehen viele Personen im Bereich der Informatik angestellt wurden, hinkt die Pflege nach.

So hat auch Viva Luzern mit fünf Betagtenzentren in der Stadt Luzern noch niemanden bei sich beschäftigen können: «Wir haben bis dato nur ganz vereinzelt Bewerbungen von geflüchteten Personen erhalten. Bisher kam es aber zu keiner Anstellung», schreibt die Mediensprecherin Ramona Helfenberger auf Anfrage.

Jedenfalls bis jetzt. Seit Juni stellt Viva Luzern dem Kanton das sogenannte Haus Bernarda als Unterkunft für schutzsuchende Menschen aus der Ukraine zur Verfügung. Dieses grenzt an das Areal Dreilinden, einem Betagtenzentrum. «Wir sind mit den Verantwortlichen vor Ort im Austausch, inwiefern offene Stellen von Viva Luzern für die dort wohnenden Menschen von Interesse sind.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen