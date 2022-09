Kanton Luzern «Unsere Stromkosten haben sich beinahe verzehnfacht»: Wirt in Eich verrechnet seinen Gästen einen Energiekostenbeitrag Die Restaurants ächzen unter den explodierenden Strompreisen. Das Seehotel Sonne in Eich erhebt deshalb einen Energiekostenbeitrag von fünf Prozent. Der Verband Gastro Luzern ist überdies wegen einer drohenden Strommangellage besorgt. Pascal Linder Jetzt kommentieren 30.09.2022, 05.00 Uhr

Stefan Fuchs, Betreiber des Seehotels Sonne, mit seinem Team in einer Besprechung. Bild: Nadia Schaerli (Eich, 28. September 2022)

Das Leben wurde teurer. Die steigenden Energiekosten schlagen sich jetzt auch auf die Restaurantrechnung nieder. Ein Beispiel ist das Seehotel Sonne in Eich: Hier müssen die Gäste seit gut zwei Wochen für ein geselliges Abendessen oder auch einfach nur für eine Stange Bier mehr bezahlen.

Das Hotel und Restaurant am Sempachersee erhebt einen temporären Energiekostenbeitrag von fünf Prozent – transparent auf der Rechnung deklariert. Das Seehotel Sonne gehört zur Balance Familie AG, welches fünf weitere Hotel- und Gastronomiebetriebe in der Schweiz betreibt. So gilt der Energiezuschlag etwa auch im Seeblick Höhenhotel in Emmetten.

«Unsere Stromkosten haben sich beinahe verzehnfacht», erklärt Stefan Fuchs, Betreiber des Seehotels Sonne. Jahrelang habe das Hotel den Strom zu einem festen Preis eingekauft, doch jetzt beziehe es den Strom auf dem Markt zu tagesaktuellen Preisen. Den Energiekostenbeitrag von fünf Prozent begründet Fuchs nicht nur mit den explodierenden Strompreisen, auch die Zulieferer hätten die Preise erhöht:

Stefan Fuchs. Bild: Nadia Schärli

«Das Bier, das wir einkaufen, wurde um 5,3 Prozent teurer.»

Weitere Verbrauchsmaterialien wie etwa WC-Papier und Reinigungsmittel seien mehr als ein Viertel teurer geworden. Dass der Energiekostenbeitrag auf der Rechnung transparent kommuniziert wird und nicht einfach die Preise angehoben wurden, ist gemäss Stefan Fuchs der bessere Weg:

«Wir gehen davon aus, dass die höheren Stromkosten zeitlich begrenzt sind. Sobald sich der Strommarkt wieder erholt, können wir den Preisaufschlag aufheben.»

Fuchs fügt an: «Wir wollen unsere Gäste nicht mit längerfristigen Preiserhöhungen bestrafen.» Wenn nämlich ein Restaurant die Preise auf der Karte einmal anhebe, würden sie in der Regel nicht so schnell wieder gesenkt.

Wer hier konsumiert, zahlt einen Energiekostenbeitrag in der Höhe von fünf Prozent. Bild: Nadia Schärli (Eich, 28. September 2022)

Energiekostenbeitrag stösst auf breite Akzeptanz

Der temporäre Preiszuschlag stosse bei der Kundschaft auf grosse Akzeptanz, sagt Fuchs: «Die meisten Gäste zeigen Verständnis, wir haben nur vereinzelt negative Reaktionen.» Für Fuchs ist der Energiekostenbeitrag «eine zwingende Massnahme, um auch künftig die Kosten decken zu können».

Was hält der kantonale Branchenverband von einem transparenten Energiekostenbeitrag? Ruedi Stöckli, Präsident von Gastro Luzern:

«Grundsätzlich soll jeder Wirt selbst entscheiden, ob er einen Energiekostenbeitrag erheben will.»

Der Verband Gastro Luzern rät allerdings seinen Mitgliedern, den Energiekostenbeitrag nicht separat auszuweisen, sondern in den Preisen laufend miteinzurechnen. Stöckli:

«Ich bin überzeugt, dass die meisten Wirte die Preise auf der Karte anpassen, ohne dies als Energiekostenbeitrag zu deklarieren.»

Wie verbreitet sind Energiekostenbeiträge in Luzerner Restaurants? Dem Luzerner Gastropräsidenten ist neben dem Seehotel Sonne bislang noch kein anderes Restaurant im Kanton Luzern bekannt, das bereits einen fixen Energiekostenbeitrag eingeführt hat. Für Stöckli ist jedoch klar, dass die höheren Energiekosten abgewälzt werden müssen:

Ruedi Stöckli. Bild: Boris Bürgisser (Meierskappel, 11. Dezember 2020)

«Der Gastronom möchte die Energiekosten nicht aus dem eigenen Sack bezahlen, sonst verdient er immer weniger.»

Dass die Gäste für den Restaurantbesuch tiefer in die Tasche greifen müssen, verstehe die Bevölkerung. Schliesslich sei den Leuten klar, weshalb alles teurer wird. Im Moment sei in den Luzerner Restaurants kein allgemeiner Rückgang bei den Gästezahlen zu verzeichnen – das Geschäft laufe in den meisten Betrieben gut.

Drohende Strommangellage bereitet Sorgen

Ihn beschäftigt hingegen etwas anderes: «Ich mache mir eher Sorgen, dass die Strommangellage im Winter zum Problem wird.» Im Juli präsentierte der Bundesrat einen Stufenplan, den es bei etwaiger Stromknappheit zu befolgen gilt. Gastro Luzern sei diesbezüglich im stetigen Austausch mit der lokalen Energielieferantin CKW.

Gemäss Stöckli rechnet man bei der CKW mit über 50-prozentiger Wahrscheinlichkeit damit, dass es zu Beginn des nächsten Jahres zu einem Stromengpass kommt. «Das würde für uns heissen, dass wir uns massiv einschränken müssten. Für die Gastronomie das schlimmstmögliche Szenario», sagt Stöckli. Die Kühlgeräte könne man nicht für ein paar Stunden aus- und dann wieder einschalten, auch der Bierhahn laufe nur mit Strom. Stöckli:

«Den Betrieb unter diesen Umständen aufrechtzuerhalten, wäre kaum möglich.»

