Grüne wollen mehr Geld und Platz für ukrainische Geflüchtete

Kanton Luzern Grüne fordern mehr Geld und Platz für ukrainische Geflüchtete Drei Kantonsrätinnen und Kantonsräte der Grünen reichten ein dringliches Vorstoss-Paket ein. Sie kritisieren den Umgang des Kantons Luzern mit ukrainischen Geflüchteten. 17.06.2022, 07.36 Uhr

Zu kleine finanzielle Unterstützung, ein Freibetrags-Regime, das keine Anreize zum Arbeiten setzt und die teilweise Unterbringung in unterirdischen Zivilschutzanlagen – das kritisieren die Grünen/ Jungen Grünen am Umgang mit ukrainischen Geflüchteten im Kanton Luzern. Die Kantonsrätinnen und Kantonsrat Laura Spring, Rahel Estermann und Urban Frye reichten deshalb am Donnerstag ein dringliches Vorstoss-Paket ein.