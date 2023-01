VCS Luzern kritisiert Pfaffnauer Helikopterfirma

Kanton Luzern VCS kritisiert Pfaffnauer Heli-Firma: «Angesichts der Klimakrise sind Spassflüge unhaltbar» Die Zahl der Heliflüge soll in Pfaffnau stark steigen. Das widerspreche den Lärm- und Klimazielen, moniert die Luzerner Sektion des Verkehrs-Clubs Schweiz. Die Betreiberfirma winkt ab. Reto Bieri Jetzt kommentieren 12.01.2023, 16.27 Uhr

Die Fahrt von Pfaffnau ins Eigenthal dauert mit dem Auto etwa eine Stunde. Doch es geht auch schneller – und vor allem spektakulärer, nämlich mit einem Hubschrauber der Swiss Helicopter AG.

Die Firma betreibt in Pfaffnau ein Flugfeld und bietet nebst Transportflügen auch private Rund- und Ausflüge an. So können beispielsweise vier Personen für 1045 Franken zum Essen in die Alpwirtschaft Unterlauelen im Eigenthal fliegen. Weitere Angebote sind Ausflüge zur Büffelbesichtigung nach Marbach oder zum Meringues-Essen nach Kemmeriboden-Bad.

Zwei Hubschrauber von Swiss Helicopter AG auf dem Flugfeld in Pfaffnau. Bild: PD/Adrian Durrer

Aus Sicht des VCS Luzern sind solche touristischen Flüge äusserst fragwürdig. Vor allem, weil die aktuell erlaubten 800 Flüge pro Jahr in Pfaffnau erhöht werden sollen. In Zukunft dürfen es bis zu 3000 sein.

Grund: Statt einem fixen Kontingent wird die Anzahl Flugbewegungen neu aufgrund eines sogenannten Lärmkorsetts berechnet, das dem aktuellen Flottenmix entspricht. Rolf Heuberger, CEO der Swiss Helicopter AG, erklärt dies wie folgt: «Wer mit lauten Hubschraubern fliegt, darf weniger Flüge machen, wer mit leisen fliegt, darf mehr Flüge durchführen.»

Die Änderung beruht auf dem Sachplan Infrastruktur Luftfahrt (SIL). Mit diesem vor zwei Jahren revidierten Instrument plant und koordiniert der Bund die Ziele und Vorgaben für die Schweizer Flugplätze. Für jeden wird dabei ein sogenanntes Objektblatt erstellt. Solche hat der Bundesrat bisher für über 60 Flugplätze verabschiedet. Zu den noch wenigen ausstehenden gehört Pfaffnau. Kürzlich endete die öffentliche Mitwirkung für die Anpassung des Betriebsreglements.

Zahl der Flugbewegungen bleibt im bisherigen Rahmen

Dass in Pfaffnau künftig fast viermal mehr Flugbewegungen möglich sind, ist aus Sicht des VCS Luzern unzulässig und widerspreche den Lärm-, Klima- und Luftschutzzielen von Bund und Kanton. «Dass angesichts der Klimakrise ein Unternehmen Spassflüge anbietet und seinen Flugbetrieb dazu auch noch massiv ausbauen will, ist unhaltbar», schreibt der Verband auf seiner Website.

Es stelle sich zudem die Frage, inwieweit das Angebot der Swiss Helicopter AG in Pfaffnau der Zweckbestimmung im SIL-Objektblatt entspreche. Gemäss diesem diene der Heliport «vorrangig Arbeits- und Werkflügen, Aus- und Weiterbildungsflügen sowie Flügen der Leicht- und Sportaviatik». Angesichts der internationalen Klimaverpflichtungen der Schweiz sei eine Ausweitung der Freizeit- und Spassflüge nicht mehr haltbar, so der VCS.

Wie Rolf Heuberger sagt, sollen sich die Flugbewegungen in Pfaffnau auch in Zukunft im bisherigen Rahmen bewegen. Die Vorwürfe des VCS weist er zurück. «Unsere beiden Airbusse sowie der Guimbal Cabri G2, den wir zu Ausbildungszwecken nützen, sind in ihrer Klasse die leisesten Maschinen.» Zudem habe es bisher keine Lärmbeschwerden gegeben.

Die Basis der schweizweit tätigen Swiss Helicopter AG in Pfaffnau. Bild: PD/Swiss Helicopter AG

Auch hinsichtlich des CO 2 -Ausstosses sei die Firma der falsche Adressat. Seit Anfang Jahr kompensiere man «als erstes und einziges Luftfahrtunternehmen in der Schweiz» den Treibstoffverbrauch bei Passagierflügen zu 100 Prozent. Damit reduziere die Firma den CO 2 -Ausstoss um fast einen Viertel. Man arbeite mit einer deutschen Firma zusammen, die mit Pflanzenkohle CO 2 aus der Luft zurückgewinnt.

Gegenüber «Zentralplus» kritisiert VCS-Präsident Michael Töngi allerdings die Selbstdarstellung der Swiss Helicopter AG als ökologisches Unternehmen: «Mit einem solchen Flug hat man rein gar nichts fürs Klima getan.»

Passagierflüge sind für die Ausbildung wichtig

Heuberger sagt, rund die Hälfte der Flugbewegungen in Pfaffnau mache die Ausbildung von Pilotinnen und Piloten aus. Aber auch touristische Flüge seien wichtig, der VCS verkenne die Realität in der Flugbranche. «Einerseits ermöglichen private Flüge jungen Pilotinnen und Piloten Flugerfahrung. Fliegerisch stellt zum Beispiel eine Hangsicherung mit einem Transportseil eine viel grössere Anforderung dar als ein Rundflug.»

Andererseits seien die Passagierflüge betriebswirtschaftlich wichtig, um den Mitarbeitenden auch in der kälteren Jahreszeit, wenn weniger Transportflüge gebucht werden, Arbeit zu bieten. Die Swiss Helicopter AG ist laut eigenen Angaben die führende Helikopterfirma der Schweiz und an 15 Standorten präsent.

