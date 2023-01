Verfassungswidrig? Polizei fährt Mann in Handschellen zum Posten

Kanton Luzern Verfassungswidrig? Mann in Handschellen zum Posten gefahren – Luzerner Polizei erneut unter Beschuss Weil er im Internet eine Ärztin beschimpft hatte, durchsuchte die Polizei die Wohnung eines Luzerners. Dann wurde er gefesselt und zum Polizeiposten transportiert. Was gemäss Kantonsgericht korrekt ablief, bezweifeln jetzt Experten. Alexander von Däniken Jetzt kommentieren 28.01.2023, 05.00 Uhr

Gemäss Luzerner Polizeigesetz ist die Fesselung von Beschuldigten bei Transporten immer erlaubt. Diese Formulierung verstösst laut Rechtsexperten gegen Bundes- und Kantonsverfassung. Symbolbild: Gaetan Bally/Keystone

War das wirklich nötig? Nicht zum ersten Mal stellt sich die Frage, ob die Luzerner Polizei den Bürgerinnen und Bürgern mit übertriebener Härte begegnet. Zur Erinnerung: Alt Kantonsrätin Heidi Joos musste 2020 nach der Festnahme an einer Corona-Mahnwache in einer Arrestzelle übernachten und sich einer Leibesvisitation unterziehen lassen. Alles rechtens, beschieden Staatsanwaltschaft und Kantonsgericht. Doch das Bundesgericht beanstandete letztes Jahr Leibesvisitation und Arrest. Und vor einem Jahr unterzog die Luzerner Polizei eine 72-jährige Frau einer Leibesvisitation – unrechtmässig, wie das Kantonsgericht urteilte.

Jetzt ist unserer Zeitung ein weiterer umstrittener Vorfall bekannt. Am Ursprung steht ein Luzerner, der im November 2018 unter falschem Namen eine Google-Rezension über eine Ärztin verfasste. Er beschimpfte sie und machte sich der üblen Nachrede schuldig, wie die Staatsanwaltschaft später im Strafbefehl schreiben wird. Zum Strafbefehl kam es, weil die Ärztin einen Strafantrag stellte und die Staatsanwaltschaft darauf eine Strafuntersuchung einleitete. Weil Google keine Daten herausgab, beauftragte die Staatsanwaltschaft die Polizei, beim Mann eine Hausdurchsuchung durchzuführen und Beweismittel sicherzustellen. Teil des Auftrags war auch ein Vorführungs-/Festnahmebefehl.

Anwalt für unnötig befunden

Am 26. März 2019 schritten Luzerner Polizistinnen und Polizisten zur Tat. Dem Mann wurden Handschellen angelegt. Gefesselt wurde er auf dem Rücksitz eines Polizeiautos zur Befragung zum Hauptposten gefahren. Der Mann erhob rund eine Woche später Beschwerde gegen die Hausdurchsuchung, die Beschlagnahme von Gegenständen sowie das Verhalten von Beamten der Luzerner Polizei. Dabei beging der Mann nach der Beschimpfung der Ärztin einen taktischen Fehler: Der juristische Laie verzichtete auf die Unterstützung eines Anwalts.

Das Luzerner Kantonsgericht wies die Beschwerde am 17. Juni 2019 ab. Damit musste der Mann 800 Franken an Gerichtskosten bezahlen, zusätzlich zur per Strafbefehl verhängten Busse von 600 Franken und Anwaltskosten von 4700 Franken, die der Mann der Ärztin überweisen musste. Neben der Busse wurde ihm eine Strafe von 25 Tagessätzen à 100 Franken, bedingt während zwei Jahren, verhängt. Das Kantonsgerichtsurteil ist rechtskräftig. Auch weil der Mann das Kantonsgerichtsurteil zwar vor Bundesgericht ziehen wollte, die Beschwerde dann aber zurückzog. Trotzdem hallt der Fall nach.

Externe Untersuchung oder Strafanzeige

Mittlerweile hat sich nämlich der Luzerner Anwalt Loris Fabrizio Mainardi der Sache angenommen. Er sagt: «Wenn die Luzerner Strafuntersuchungsbehörden nach all den problematischen Vorfällen nicht bereit sind, sich einem externen Audit zu stellen, wird es unumgänglich sein, im vorliegenden Fall eine Strafanzeige wegen Verdachts auf Amtsmissbrauch und Freiheitsberaubung einzureichen.»

Die Forderung nach einer externen Überprüfung unterstreicht Mainardi mit Einschätzungen, die er bei verschiedenen Rechtsexperten eingeholt hat. Zentral ist unter anderem ein Artikel im Luzerner Polizeigesetz, wonach bei Transporten die Fesselung immer erlaubt ist. Darauf stützte sich auch das Kantonsgericht ab. Allerdings schreiben Kantons- und Bundesverfassung vor, dass alles staatliche Handeln verhältnismässig sein muss. Das Wort «immer» verhindere eine verhältnismässige Anwendung der Fesselung, schreibt Markus Mohler, ehemaliger Basler Polizeikommandant und ehemaliger Dozent für Sicherheits- und Polizeirecht an den Unis von Basel und St.Gallen. Besagter Absatz des Gesetzesartikels sei entsprechend verfassungswidrig.

Jonas Weber, Professor am Institut für Strafrecht und Kriminologie der Uni Bern, schliesst sich an: «Das Urteil dünkt mich in Teilen unverhältnismässig; insbesondere was die Fesselung betrifft.» Ähnliches ist von Lukas Gschwend, Strafrechtsprofessor an der Uni St.Gallen, zu lesen: «Wenn der Mann sich gegenüber der Polizei kooperativ und friedlich verhielt und keine Hinweise auf früheres besonders aggressives oder gefährliches Verhalten vorlagen, war die Fesselung sicher nicht verhältnismässig.» Die Experten kritisieren ausserdem die Hausdurchsuchung als unverhältnismässig.

Staatsanwaltschaft: Konkreter Tatverdacht

Anderer Ansicht sind die Strafverfolgungsbehörden. Das Kantonsgericht habe das Vorgehen der Luzerner Staatsanwaltschaft als korrekt und rechtmässig beurteilt, betont deren Mediensprecher Simon Kopp. Der Hausdurchsuchung habe durch die gravierenden Ehrverletzungsdelikte ein konkreter Tatverdacht zugrunde gelegen. Zudem habe die Staatsanwaltschaft der Luzerner Polizei den Auftrag gegeben, dass der Beschuldigte delegiert – also im Auftrag der Staatsanwaltschaft von einem Polizisten – zu den Vorwürfen einvernommen werden müsse. «Die Polizei wurde informiert, dass auf eine vorläufige Festnahme verzichtet werde, sofern der Beschuldigte freiwillig zur Einvernahme mitkommt», so Kopp. «Wie der Transport stattgefunden hat, lag somit im Ermessen der Polizei.»

Die Luzerner Polizei nimmt zum konkreten Fall keine Stellung. Eine Gesetzesänderung sei aber ohnehin nicht nötig, sagt Mediensprecher Christian Bertschi. Denn der entsprechende Dienstbefehl lasse Handlungsspielraum zu: «Unsere Polizistinnen und Polizisten sind angehalten, die Fesselung der Lage entsprechend vorzunehmen», sagt Bertschi. Der Dienstbefehl sei ein dynamisches Dokument. «Wir überprüfen regelmässig, ob die polizeiliche Praxis angepasst werden muss – insbesondere auch, wenn einschlägige Gerichtsurteile von Vorfällen aus der ganzen Schweiz gefällt werden.»

Motion zur Streichung des Satzes

Anderer Ansicht ist wiederum der Stadtluzerner Kantonsrat Hans Stutz. Er hat vor kurzem eine Motion eingereicht. Der Vorstoss des Grünen-Politikers zielt auf die Abschaffung des besagten Satzes im Polizeigesetz ab, der eine «ausufernde Ermächtigungsklausel» darstelle. «Fesselungen ohne hinreichende und plausible Rechtsgrundlage stellen eine willkürliche Beeinträchtigung der persönlichen Freiheit wie auch eine Herabwürdigung und damit eine Verletzung der Menschenwürde dar», begründet Stutz.

Schon im letzten Juni reichte er eine Motion ein, mit der er ausserordentliche ausserkantonale Strafuntersuchungen verlangte, wenn Strafanzeige gegen Regierungsräte, Mitglieder des Kantonsrats oder Mitarbeitende der Staatsanwaltschaft eingereicht wird. Zu diesem Vorstoss hat sich der Regierungsrat noch nicht geäussert.

