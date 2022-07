Kanton Luzern Verunreinigungen und für den Notfall nicht gerüstet: Die Versorgung mit sauberem Trinkwasser bereitet Sorgen Der Hochwassersommer 2021 schreckte den Kantonschemiker auf. Er überprüfte die Notfallkonzepte in über 60 Wasserversorgungen – und ist alarmiert. Christian Glaus Jetzt kommentieren 06.07.2022, 17.00 Uhr

Die Versorgung mit sauberem Trinkwasser bereitet dem Luzerner Kantonschemiker Sorgen. Symbolbild: Melanie Duchene/Keystone

Den Wasserhahn aufdrehen, das Glas füllen und einen grossen Schluck nehmen: Das ist in der Schweiz eine Selbstverständlichkeit – und jetzt in der heissen Jahreszeit besonders wichtig. Doch können wir uns tatsächlich darauf verlassen, dass aus dem Wasserhahn jederzeit sauberes Trinkwasser fliesst? Und wie lange noch?

Der Luzerner Kantonschemiker Silvio Arpagaus. Bild: PD

Diese Fragen drängen sich auf, wenn man den Jahresbericht der Luzerner Dienststelle Lebensmittelsicherheit und Verbraucherschutz liest. Kantonschemiker Silvio Arpagaus weist darin auf einen wunden Punkt bei der Trinkwasserversorgung hin: «Für den Notfall nicht gerüstet», schreibt er in einer Überschrift des Jahresberichts. Das klingt alarmierend und sei auch so zu verstehen, sagt Arpagaus gegenüber unserer Zeitung. «Unsere Befunde sind nicht befriedigend. Es besteht viel Verbesserungspotenzial.»

Worum geht es überhaupt? Primär um grössere Ereignisse wie Wasserleitungsbrüche, Überschwemmungen oder Starkniederschläge. Diese können das Trinkwasser verunreinigen.

Bei 71 Prozent der Kontrollen wurden Mängel festgestellt

Das Problem: Die Kontrolleure des Kantons prüften im vergangenen Jahr bei gezielten Kontrollen bei 63 von 247 Trinkwasserversorgungen, wie sie auf Notfälle vorbereitet sind. In 45 Fällen (71 Prozent) stellten sie Mängel fest. In vier Fällen bestand gar kein Notfallkonzept. In 25 Fällen waren die Verantwortlichkeiten im Notfall nicht bekannt und in 40 Fällen war nicht festgelegt, wie die Bezügerinnen und Bezüger gewarnt werden sollen. Beim Hochwasser im vergangenen Sommer waren 4000 Luzernerinnen und Luzerner von kontaminiertem Trinkwasser betroffen.

Das sind besorgniserregende Befunde. Arpagaus sagt allerdings:

«Es muss niemand Angst haben, er könnte vergiftet werden. Jedoch gehen die Trinkwasserversorgungen ein unnötiges Risiko ein.»

Ist das Wasser verunreinigt, tickt die Uhr. Die Bevölkerung muss möglichst rasch gewarnt werden. Das ist nicht gewährleistet, wenn zuerst noch die Zuständigkeiten oder die Abläufe geklärt werden müssen. Allerdings, relativiert der Kantonschemiker, hat verunreinigtes Trinkwasser in den meisten Fällen keine schwerwiegenden Konsequenzen. Bauchschmerzen, Übelkeit oder Durchfall könnten mögliche Folgen sein.

Die Mängel bei den 45 betroffenen Trinkwasserversorgungen sind laut Arpagaus inzwischen behoben. Die Verantwortlichen wurden verpflichtet, die Probleme innert einer bestimmten Frist zu lösen. Jedoch gibt es im Kanton 184 weitere Trinkwasserversorgungen, deren Notfallkonzepte noch nicht überprüft wurden. Arpagaus sagt: «Der Hochwassersommer 2021 hat Mängel aufgezeigt. Wir werden dieses Thema daher weiterverfolgen.»

Jede zehnte Trinkwasserprobe wurde beanstandet

Die Trinkwasserqualität bereitet dem Kantonschemiker aber auch unabhängig von Extremereignissen und Notfallkonzepten Sorgen.

«Es gibt immer mehr Gewässer, deren Wasserqualität wegen Rückständen – etwa Pflanzenschutzmitteln – problematisch ist. Das beschäftigt uns zunehmend.»

Die kantonale Dienststelle untersuchte 2021 gut 4400 Trinkwasserproben. Davon wurden knapp zehn Prozent beanstandet.

Hinzu kommt, dass heute mehr Schadstoffe nachgewiesen werden können und dass auch geringste Mengen feststellbar sind. Deren toxikologische Beurteilung kann sich im Verlaufe der Zeit verändern: Was früher als unbedenklich galt, wird heute möglicherweise als gesundheitsgefährdend eingestuft.

Ein Beispiel hierfür ist das Fungizid Chlorothalonil. Es wurde seit den 1970er-Jahren in der Landwirtschaft eingesetzt, seit 2020 ist es verboten. Die Abbauprodukte des Fungizids belasten das Grundwasser grossflächig – vor allem im Mittelland, aber auch im nördlichen Teil des Kantons Luzern.

Kantonschemiker verlangt «geeignete Massnahmen»

Derartige Rückstände sind oftmals langlebig und werden so schnell nicht verschwinden. «Trinkwasser muss möglichst rein sein, auch für künftige Generationen. Daher sind geeignete Massnahmen nötig», sagt Kantonschemiker Arpagaus.

Bei Pflanzenschutzmitteln hat der Bund einen sogenannten Absenkpfad beschlossen. Ob das als Massnahme reicht, will Arpagaus nicht beurteilen, das werde sich zeigen müssen. Er verweist dafür auf ein Monitoring zu Mikroverunreinigungen in Gewässern, das dieses Jahr im Kanton Luzern gestartet wurde. Klar ist für Silvio Arpagaus: So sorglos wie in den letzten Jahrzehnten kann die Schweiz nicht mehr mit gewässergefährdenden Stoffen umgehen.

«Langlebige Stoffe haben im Wasser nichts verloren. Sie sind eine gesundheitliche Hypothek für unsere Kinder und Kindeskinder.»

