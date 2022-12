Vier Firmen investieren 200 Millionen Franken in Dagmersellen

Kanton Luzern Vier Firmen investieren 200 Millionen Franken in grünen Energiekreislauf Um saubere Energie herzustellen, spannen Galliker, CKW, Emmi und Pangas in Dagmersellen zusammen. Herzstück ist ein grosses Holzheizkraftwerk, das Strom und Wärme produziert. Reto Bieri Jetzt kommentieren 02.12.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

In Dagmersellen soll in den nächsten Jahren ein Kreislaufsystem aus erneuerbaren Energien entstehen. Dazu haben das Transportunternehmen Galliker, die Milchverarbeiterin Emmi, die Industriegase-Produzentin Pangas und die Energieversorgerin CKW eine gemeinsame Absichtserklärung unterzeichnet. Man wolle die Energiewende vorantreiben und einen «signifikanten Beitrag zur Dekarbonisierung und Diversifizierung der Energieversorgung leisten», wird CKW-CEO Martin Schwab in einer Mitteilung zitiert.

Es handle sich um ein «schweizweit einzigartiges Energie-Ökosystem», an dessen Anfang ein von der CKW betriebenes Holzheizkraftwerk steht. Es soll im Vollausbau 100 Gigawattstunden (GWh) Strom und 130 GWh Wärme produzieren. Von letzterem nutzt alleine die Emmi rund 50 GWh. Als weitere mögliche Wärme-Abnehmer kämen die örtliche Industrie sowie Wärmeverbunde in den umliegenden Dörfern in Frage.

Pangas produziert Wasserstoff für Galliker-Lastwagen

Emmi nutzt die Wärme am Produktionsstandort Dagmersellen laut der Mitteilung für die Produktion von Frischkäsespezialitäten wie Mozzarella oder Ricotta sowie Milchpulver. Um den Kreislauf zu schliessen, liefere Emmi zudem demineralisiertes Wasser aus der Produktion der Milchprodukte für die Wasserstoffherstellung.

Für letzteres zuständig sein wird die Firma Pangas. Sie werde einen Grossteil des Stroms aus dem Holzheizkraftwerk für die Herstellung von Wasserstoff verwenden. Zusätzlich gewinne Pangas aus dem Verbrennungsprozess grünes CO 2 , beispielsweise für den Einsatz in der Nahrungsmittelindustrie.

Sie planen in Dagmersellen ein Kreislaufsystem aus erneuerbaren Energien (v.l.): Peter Galliker (Galliker Transport), Marc Heim (Emmi), Martin Schwab (CKW) und Roger Britschgi (Pangas). Bild: PD

Mit dem grünen Wasserstoff versorgt Pangas wiederum die LKW-Flotte der Transportfirma Galliker. Diese will bis 2050 CO 2 -neutral unterwegs sein. Seit zwei Jahren ist Galliker mit sechs Wasserstoff-LKWs auf den Schweizer Strassen unterwegs, weitere sollen folgen. Jüngst wurde allerdings die Auslieferung dieser umweltfreundlichen Lastwagen in die Schweiz aufgrund der gestiegenen Strompreise gestoppt. Galliker wolle aber auch in Zukunft auf alternative Antriebslösungen setzen, wobei Wasserstoff aus lokaler Produktion im Fokus stehe.

Stromproduktion entspricht Jahresverbrauch von 22'000 Haushalten

Das Holzheizkraftwerk soll mit Waldhackschnitzeln und Altholz betrieben werden. Dafür sind bis zu 200'000 Tonnen Holz pro Jahr notwendig. Dieses soll soweit möglich regional beschafft werden, sagt Rafael Mesey, Leiter neue Energien bei der CKW, auf Anfrage. Man habe dazu eine Begleitgruppe eingesetzt und stehe in engem Austausch mit der Forst- und Holzverarbeitungsindustrie. 100 Gigawattstunden Strom entsprechen laut Mesey übrigens dem Jahresverbrauch von rund 22'000 Haushalten oder von rund 150 Wasserstofflastwagen.

Die vier Unternehmen planen, insgesamt rund 200 Millionen Franken in die Produktion, die Verteilung und die Nutzung der erneuerbaren Energien zu investieren. Als nächster Schritt folgt die Detailplanung. Bevor Baugesuche eingereicht werden können, müsse die Zonenplanung der Gemeinde Dagmersellen angepasst werden. Die Bevölkerung werde regelmässig über den Projektstand informiert. Mit der Inbetriebnahme rechnen die Firmen frühestens im Jahre 2027.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen