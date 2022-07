Kanton Luzern Wasserversorgungen besser vernetzen: Was die Gemeinden aus dem Hitzesommer 2018 gelernt haben Die Trockenheit 2018 zeigte auf, dass die fehlende Zusammenarbeit unter den Wasserversorgungen ein Problem ist. Das Thema ist noch immer aktuell. Tobias Söldi Jetzt kommentieren 14.07.2022, 05.00 Uhr

5500 Kubikmeter Aufbereitungskapazität pro Tag: Das Seewasserwerk Sempach ist eine der grössten Wasserbeschaffungsanlagen der Region. Bild: Pius Amrein (13. Juli 2022)

Seit einigen Tagen steigt das Thermometer in die Höhe, und es bleibt heiss und trocken. Das erfreut zwar Schwimmerinnen und Freunde des Sonnenbadens, lässt aber auch die Wasserstände sinken. «Wir haben sicher nicht Wasser im Überfluss. Die Stände sind eher tief», sagt Werner Göggel, Abteilungsleiter Gewässer und Boden des Kantons Luzern, zur aktuellen Situation. Und fügt hinzu:

«Wenn die Situation über Wochen so bleibt, kann es durchaus in eine ähnliche Richtung gehen wie im Hitzesommer 2018.»

Auch die Landwirtschaft – hier in Malters – bekam die Hitzewelle 2018 zu spüren. Bild: Pius Amrein (5. August 2018)

Damals riefen mehrere Gemeinden im Kanton die Bevölkerung dazu auf, Wasser zu sparen. Kriens reduzierte den Wasserverbrauch seiner öffentlichen Brunnen. Andere Gemeinden trafen technische Massnahmen, um die Wasserversorgung zu sichern. So wurden zum Beispiel Verbindungsleitungen zu benachbarten Wasserversorgungen oder Notbrunnen in Betrieb genommen.

Probleme bei der Wasserversorgung

Eine Umfrage der kantonalen Dienststelle für Umwelt und Energie im Anschluss an den Hitzesommer deckte dabei auf: Rund ein Drittel der Gemeinden hatte Probleme bei der Versorgung der Bevölkerung mit ausreichend Trink- und Brauchwasser, vor allem verursacht durch tiefe Grundwasserspiegel oder durch den Rückgang der Quellerträge.

Entsprechend sah die Hälfte der Gemeinden im Hinblick auf vermehrt auftretende Trockenheiten im Zusammenhang mit der Klimaerwärmung Verbesserungspotenzial bei der Wasserversorgung. Konkret ging es nicht nur um die Erschliessung neuer Wasserreserven oder um die Unterstützung von Landwirtschaftsbetrieben, sondern auch um die Verbesserung der regionalen Zusammenarbeit.

Denn anhaltende Trockenperioden stellen gerade kleinere Wasserversorgungen vor Probleme. Im Bericht über die Wassernutzung und Wasserversorgung im Kanton Luzern vom Januar 2021 heisst es:

«In vielen Gemeinden ist die Wasserversorgung kleinräumig strukturiert und ungenügend vernetzt. Regionale Planungen sind erst teilweise vorhanden.»

Und auch im Planungsbericht Klima- und Energiepolitik aus demselben Jahr ist die Vernetzung und regionale Zusammenarbeit der öffentlichen Wasserversorgung als Massnahme aufgeführt.

Gemeinsame Wasserversorgung für acht Gemeinden

Die Gemeinden haben also aus dem Hitzesommer gelernt. Was haben sie seither unternommen? Werner Göggel sagt:

«Der Sommer 2018 hat vieles ausgelöst. In den letzten vier Jahren hat sich tatsächlich einiges bewegt.»

Er erwähnt etwa die Bemühungen um regionale Zusammenarbeit in der Wasserversorgung. Am weitesten ist der regionale Entwicklungsträger (RET) Sursee-Mittelland: Seit 2019 stellt dort die neu gegründete regionale Wasserversorgung Aquaregio AG die Wasserversorgung in acht Gemeinden rund um den Sempachersee sicher. Die Anfänge von Aquaregio sind jedoch vor dem Hitzesommer zu finden – die Umsetzung von derartigen Vernetzungsprojekten, sie braucht Zeit.

Hitzesommer als Beschleuniger

Ähnliche Projekte gibt es auch in den anderen regionalen Entwicklungsträgern des Kantons: Im RET Luzern West, der die Regionen Willisau-Wiggertal, Entlebuch und Teile des Rottals abdeckt, werde aktuell an einem regionalen Teilrichtplan gearbeitet, der den Zustand der Wasserversorgung analysiert und allfällige Massnahmen bestimmt, so Göggel. Er ist überzeugt: Der Hitzesommer hat den Prozess beschleunigt.

«Einzelne Teilgebiete haben schon vor 2018 damit begonnen. Nach dem Hitzesommer sind diese Bemühungen von Seiten des RET Luzern West zusammengeführt worden.»

Auch die RET Idee-Seetal und Luzern Plus seien daran, die regionalen Wasserversorgungsplanungen anzugehen. «Sie sind noch in einem früheren Stadium, aber auf dem Weg», sagt Göggel.

Aus dem Brunnen im Bellpark in Kriens lief im Sommer 2018 weniger Wasser als üblich. Bild: Manuela Jans-Koch (29. November 2018)

Die Sicherstellung der Wasserversorgung ist dabei aber Aufgabe der Gemeinden. «Sie müssen ihre Wasserversorgung selbst planen und mit ihren Nachbarn abstimmen», erklärt Göggel. Der Kanton unterstütze die Bemühungen um regionale Zusammenarbeit nicht finanziell, jedoch durch engen Austausch mit den entsprechenden Regionen und Datengrundlagen zu Wasservorkommen.

Auf Normalbetrieb

In den Gemeinden macht man sich indes um die Wasserversorgung keine Sorgen – trotz Hitzetagen. Zumindest in Hitzkirch sind Fredy Winiger, Projektverantwortlicher im Bereich Infrastruktur, keine entsprechenden Rückmeldungen von den Versorgungen bekannt.

Und auch in Kriens läuft alles auf Normalbetrieb. Engpässe sind gemäss Mediensprecher Benedikt Anderes keine absehbar. Längerfristig prüfe die Gemeinde aber die Erweiterung der Quellfassungen, zudem habe der Einwohnerrat der Sanierung des Reservoirs Schwinferch zugestimmt. Anderes: «Die Bauarbeiten dazu beginnen in der zweiten Jahreshälfte. Beides ist ein Beitrag zur langfristigen Sicherung der Versorgung.»

