Luzern: Obligatorische Hundeausbildung wird wiedereingeführt

Kanton Luzern Wegen mangelnden Wissens: Hundehalter müssen wieder eine Hundeausbildung machen In den letzten Jahren nahmen die Anzahl Hunde und deren Käufe über das Internet zu. Da der kantonale Veterinärdienst oft mangelndes Wissen bezüglich der Hundehaltung feststellt, wird unter anderem per 1. Januar 2023 eine obligatorische Hundeschule wiedereingeführt. 18.11.2022, 09.24 Uhr

Durch die vermehrte Anzahl an Hundehaltenden und über das Internet gekaufte Hunde können Probleme für die Öffentlichkeit und beim Tierschutz entstehen. Um dem entgegenzuwirken, führt der Regierungsrat wieder eine obligatorische Hundeausbildung per 1. Januar 2023 ein, wie es in einer Mitteilung heisst. Diese gelte sowohl für die Ersthalterinnen und -halter als auch solche, die einen Hund aus dem Ausland einführen.