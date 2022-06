Betteln soll im Kanton Luzern bewilligungspflichtig werden

Kanton Luzern Weil das geltende Verbot unzulässig ist: Betteln soll bewilligungspflichtig werden Die Luzerner Regierung will das Bettelverbot lockern. Nun hat sie eine Verordnungsänderung in die Vernehmlassung geschickt. Livia Fischer 10.06.2022, 11.40 Uhr

Betteln soll im Kanton Luzern erlaubt werden, bedarf künftig aber einer Bewilligung. Bild: Keystone/Jean-Christophe Bott

Wer im Kanton Luzern öffentlich oder von Haus zu Haus um eine Gabe bittet, wird mit einer Busse bestraft. Der Regierungsrat will das Bettelverbot lockern, weil es einem Urteil des Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte vom 19. Januar 2021 widerspricht (wir berichteten). Demnach seien gewisse Einschränkungen des Bettelns im öffentlichen Raum zulässig, jedoch sei es unverhältnismässig, jegliche Form des Bettelns unter Strafe zu stellen.

Um dem Urteil Rechnung zu tragen, hat der Kanton nun den Entwurf einer entsprechenden Verordnungsänderung in die Vernehmlassung geschickt. Derzeit gilt: Die Sammelbewilligung ist zu verweigern, wenn eine natürliche Person für ihren Lebensunterhalt sammeln will, ohne eine Gegenleistung zu erbringen. Neu soll eine Sammelbewilligung nur verweigert werden, wenn eine natürliche Person für ihren Lebensunterhalt in organisierter Form bettelt oder andere Personen dafür zum Betteln schicken will.

Störfaktor rechtfertigt Verbot nicht

Um «die öffentliche Sicherheit und Ordnung» zu gewährleisten, sollen die Gemeinden die Bewilligung weiterhin mit Auflagen und Bedingungen verbinden können. Heisst: Sie können ort- oder zeitgebundene Bettelverbote sowie Verbote von etwa besonders aggressivem oder aufdringlichem Betteln festlegen. Ortsgebundene Verbote machen laut Regierung etwa an störungsanfälligen oder stark frequentierten Plätzen wie Friedhöfen, Schulanlagen, Bushaltestellen oder Restaurants Sinn.

Wichtig sei, dass die Auflagen durch ein öffentliches Interesse gedeckt seien. Dass Passanten, die Anwohnerschaft oder Geschäftsinhaberinnen nicht gestört werden wollen, rechtfertige ein Bettelverbot dabei nicht. Ebenso wenig das Interesse, Armut aus der öffentlichen Sichtbarkeit zu verdrängen.

Der Kanton hält in seinen Erläuterungen zum Vernehmlassungsentwurf fest: «Normales Betteln, namentlich durch passives Sitzen oder durch massvolles Ansprechen von Drittpersonen, bei dem die Beseitigung einer persönlichen Notlage im Vordergrund steht, ist grundsätzlich zu akzeptieren. Denn es gibt kein Recht, im öffentlichen Raum nicht mit Unangenehmen konfrontiert zu werden.»

Rechtsmittelregelung soll ebenfalls korrigiert werden

Für die Erteilung einer Sammelbewilligung kann die Gemeinde bis zu 100 Franken verlangen. Bei einer Person, die für den Lebensunterhalt bettelt, dürfte laut Regierung wohl auf eine Gebührenerhebung verzichtet werden.

In einem zweiten Punkt will die Regierung die Rechtsmittelregelung korrigieren. Künftig soll gegen Entscheide der Bewilligungsbehörde beim Justiz- und Sicherheitsdepartement statt dem Regierungsrat Verwaltungsbeschwerde geführt werden können.

Interessengruppen – insbesondere Parteien, Gemeinden sowie der Verband der Luzerner Gemeinden – können bis am 9. September Stellung nehmen. Da eine Verordnungsänderung grundsätzlich in die Kompetenz des Regierungsrats fällt, wird er die Vernehmlassungen auswerten und die Änderung gestützt auf dieses Ergebnis beschliessen. Eine Beratung im Parlament findet nicht statt.