Kanton Luzern Weniger Lehrverträge unterschrieben: So unterschiedlich ist die Situation in wichtigen Branchen Erst 3126 Lehrverträge hat der Kanton Luzern bis Ende Mai genehmigt – 6,5 Prozent weniger als im Vorjahr. Zwei Branchen zeigen die Probleme exemplarisch. Christian Glaus Jetzt kommentieren 02.06.2022, 17.40 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Lehrstellensituation im Kanton Luzern präsentiert sich kurz vor den Sommerferien deutlich schlechter als im Vorjahr. 3126 Lehrverträge hat die Dienststelle Berufs- und Weiterbildung bis Ende Mai genehmigt. Das sind 6,5 Prozent weniger als 2021 (3345 Verträge). Konkrete Gründe dafür gibt es laut Dienststellenleiter Christof Spöring nicht. Möglich sei, dass die Verträge etwas später unterschrieben würden. Spöring rechnet damit, dass bis im Sommer wiederum rund 4800 Lehrverträge unterschrieben werden. 5500 Lehrstellen werden angeboten. Das bedeutet: Die Firmen können rund 700 Plätze nicht besetzen. Der Nachwuchs fehlt.

Zahlen zu den einzelnen Branchen nennt der Kanton nicht, weil die Situation sich täglich ändern könne. Er nennt aber jene Branchen, in denen die Zahl der unterschriebenen Lehrverträge deutlich tiefer ist: Die Bereiche Soziales (Fachfrau Betreuung), Gebäudetechnik, Detailhandel und Kaufmännische Berufe verzeichnen um 10 Prozent weniger Lehrverträge als im Vorjahr. Sorgen bereitet Spöring die Situation bei den Gebäudetechnikern.

«In Zusammenhang mit dem Klimawandel sind das ganz entscheidende Berufe.»

Gebäudetechniker installieren Heizungen, Lüftungen oder Sanitäranlagen. Sie werden gebraucht, wenn die Energiewende gelingen soll.

Christian Cavelti absolviert bei der Firma Herzog Bautechnik eine Lehre als Sanitärinstallateur. Er ist im ersten Lehrjahr und einer von rund 20 Lehrlingen. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 2. Juni 2022)

Schulische Qualifikation ist eine Hürde

Ein wichtiger Ausbildungsbetrieb ist die Herzog Haustechnik AG in Luzern mit 20 bis 25 Lehrlingen. Sie könnte per Sommer noch ein bis zwei Stellen mehr besetzen, wie Personalchef Raphael Schilliger sagt. Er erhalte zwar viele Bewerbungen, aber mehrheitlich für die zweijährige Attestausbildung. «Jugendliche mit genügenden schulischen Qualifikationen für die vierjährige Lehre fehlen.» Dadurch verschärfe sich der Fachkräftemangel – und das, obwohl die Branche sehr gute Perspektiven habe. So hat der Ersatz von Gas- und Ölheizungen gerade Hochkonjunktur. «Im kaufmännischen Bereich verschwinden zunehmend Jobs, bei uns nicht», sagt Schilliger.

Was können die Firmen tun? Patrick Frank ist Präsident des Gebäudetechnikverbands Suissetec Zentralschweiz und Mitinhaber der Gut AG in Willisau. Seine Firma bildet derzeit 21 Lehrlinge aus, im Sommer starten wiederum acht. Sein Erfolgsrezept:

«Man muss Zeit in den Nachwuchs investieren und aus den Jungen sowie ihren Eltern Fans machen.»

In seiner Firma sei ein Berufsbildner angestellt, der sich ausschliesslich um die Lehrlinge kümmere.

Den Nachwuchsmangel begründet er damit, dass die Gebäudetechnik als Randberuf angeschaut werde. «Vor allem von den Eltern, die sich für ihre Kinder eher einen akademischen Weg wünschen.» Hinzu komme, dass den Jugendlichen heute das handwerkliche Geschick fehle. Auf beides müssten die Firmen reagieren. Er ist sich bewusst: «In unserer Branche werden Stellen offen bleiben. Die Firmen müssen sich mehr anstrengen, um genügend Lehrlinge zu finden.»

Fachkräftemangel wirkt sich auf Lehrstellenangebot aus

Schwierig ist die Situation auch im Bereich der Pflege, wenn auch aus einem anderen Grund. Claudia Husmann leitet die Geschäftsstelle des Zentralschweizer Berufsverbands der Pflegefachleute (SBK). Sie sagt, der Fachkräftemangel habe Auswirkungen auf das Lehrstellenangebot.

«Insbesondere kleinere Betriebe sind zunehmend überfordert, Lehrstellen anzubieten oder die Auszubildenden gut zu begleiten.»

Für die Qualität sei es richtig, wenn die Betriebe in dieser Situation weniger Jugendliche ausbilden.

Husmann hofft, dass die Umsetzung der Pflege-Initiative zu einer Besserung führt. Zudem wünscht sie sich mehr Unterstützung durch den Kanton und die Arbeitgeberverbände, beispielsweise indem diese Ausbildnerinnen zur Verfügung stellen, die als sogenannte Flying Teacher in den verschiedenen kleineren Betrieben eingesetzt werden können.

Betriebe sollen sich zu Ausbildungsverbund zusammenschliessen

Diesbezüglich winkt man beim Kanton jedoch ab. Christof Spöring sagt, die Ausbildung sei Sache der Betriebe. «Sie könnten sich etwa zu einem Verbund zusammenschliessen und gemeinsam Berufsleute ausbilden.» Spöring relativiert zudem die Situation: Gegenüber 2011 seien in der Pflege 70 Prozent mehr Ausbildungsplätze geschaffen worden. «Wir sind auf einem guten Weg, aber noch nicht am Ziel. Es braucht nochmals etwa gleich viele neue Lehrstellen.» Auf die Zentralschweiz entspricht dies rund 2500 weiteren Plätzen in den nächsten zehn Jahren.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen