Luzerner Windkraft-Gegner kündigen Referendum an

Kanton Luzern Windkraft-Gegner kündigen Referendum an Der Verein Pro Lindenberg will verhindern, dass der Lindenberg im Richtplan als Windenergiegebiet eingezeichnet wird. Gegen eine weitere geplante Gesetzesrevision der Luzerner Regierung kündigt der Verein bereits massiven Widerstand an. Dominik Weingartner Jetzt kommentieren 19.01.2023, 20.05 Uhr

Die aktuelle Teilrevision des kantonalen Richtplans hat die Windkraft-Gegner auf dem Lindenberg auf den Plan gerufen. Die Luzerner Regierung will im Richtplan Gebiete für den Bau von Windenergieanlagen definieren – eines davon ist der Lindenberg, wo sowohl auf Aargauer als auch auf Luzerner Seite seit Jahren Projekte geplant sind.

Am Donnerstag lud der Verein Pro Lindenberg zur Medienorientierung ins Gasthaus Hämikerberg ein. Der Verein, der nach eigenen Angaben 220 Mitglieder hat, bekämpft die dort geplanten Windkraftanlagen seit Jahren. Er fordert, den Lindenberg aus dem kantonalen Planungswerk für geeignete Windenergiegebiete zu streichen.

Daten des Kantons seien nicht korrekt

Die Gründe, die Vereinspräsident Heiri Knaus am Donnerstag anführte, sind vielfältig. Auf dem Lindenberg würden Rotmilane, Feldlerchen und Wanderfalken brüten. Zudem sei die Müswanger Allmend ein drainiertes Hochmoor. Der Kanton habe es versäumt, dies in seinen Unterlagen festzuhalten. «Wir haben hier einen Biodiversitätshotspot», so Knaus.

Heiri Knaus bekämpft die Windkraft auf dem Lindenberg. Bild: Dominik Weingartner (Hämikon-Berg, 19. Januar 2022)

Knaus stellt die Rentabilität von Windkraftanlagen grundsätzlich in Frage: «Es geht in diesem Geschäft nur ums Geld. Ohne Subventionen würde es keine Windräder geben.» Zudem seinen die geplanten Turbinen eine Gefahr für das Grundwasser und somit für die Trinkwasserversorgung in der Region.

Alles in allem würden im vom Kanton definierten Gebiet nur 5 Prozent übrig bleiben, wo man effektiv Windenergieanlagen bauen könnte, begründet der Verein seinen Antrag, den Lindenberg aus den Planungen zu streichen. «Hätte man die Ausgangslage sauber abgeklärt, wäre es nie zu solchen Planungen gekommen», sagte Knaus.

Kompromissloser Widerstand

Dass der Widerstand des Vereins gegen Windkraftanlagen auf dem Lindenberg kompromisslos ist, machte Knaus deutlich: «Wir werden alles vors Bundesgericht ziehen. Wir sind nicht konkordant, wir sind dagegen, und dazu stehen wir.»

Der Kanton plant nicht nur eine Teilrevision des Richtplans, er will auch das Planungs- und Baugesetz ändern, um Windkraftanlagen schneller bewilligen zu können. Künftig sollen nicht mehr die Gemeinden über die Nutzungsplanung entscheiden, das Verfahren soll stattdessen auf Stufe Kanton laufen.

Für Heiri Knaus ist klar: «Damit hebelt man die direkte Demokratie aus, die Bürger haben nichts mehr zu sagen.» Er kündigte an, dass man das Referendum ergreifen werde, sollte der Kantonsrat dieser Gesetzesrevision zustimmen. Über mögliche Partner für ein solches Vorhaben wollte Knaus am Donnerstag noch nichts sagen.

Kantonsrat reicht Vorstoss ein

Der Verein bekämpft aber zuerst die Revision des Richtplans. Grundsätzlich kann sich jede und jeder im Rahmen der öffentlichen Auflage, die noch bis Ende Januar läuft, dazu äussern. Der Verein macht sich das zu Nutze und bietet auf seiner Website an, mit einem Klick und der Angabe der Personalien die Eingabe des Vereins zum Richtplan zu wiederholen. Nach Angaben des Vereins haben dies bereits 270 Personen gemacht. Um für die eigene Sache zu werben, hat Pro Lindenberg im «Seetaler Boten» ein doppelseitiges Inserat geschaltet.

Dieses Vorgehen hat nun einen Kantonsrat auf den Plan gerufen. Michael Kurmann (Mitte, Dagmersellen) will in einer Dringlichen Anfrage von der Regierung wissen, wie sie mit solchen Masseneinsendungen umgehe und wie diese gewichtet würden. «Wir sind im konkreten Beispiel überzeugt, dass der grösste Teil der schweigenden Mehrheit gegenüber Windenergie positiv eingestellt ist», schreibt Kurmann in einer Mitteilung. Er will darum von der Regierung wissen, wie sichergestellt werde, «dass mit solchen orchestrierten Rückmeldungen trotzdem ein objektives Stimmungsbild im Vernehmlassungsbericht gezeichnet werden kann.»

