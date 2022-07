Kanton Luzern Wohneigentum ist für viele nicht mehr stemmbar – der Hauseigentümerverband schlägt Alarm Die Wohneigentumsquote im Kanton Luzern stagniert, viele Junge können sich die eigenen vier Wände nicht mehr leisten. Für den Hauseigentümerverband ist das ein grosses Problem. Er verlangt Massnahmen. Dominik Weingartner Jetzt kommentieren 30.07.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Luzern ist ein Mieterkanton. Das zeigt ein Blick auf die Statistik. Die Wohneigentumsquote liegt mit 34 Prozent zwar genau im schweizerischen Mittel, im Vergleich mit den anderen Zentralschweizer Kantonen ist dieser Wert aber sehr tief. Obwalden etwa weist eine Wohneigentumsquote von 47 Prozent auf.

Der Luzerner Hauseigentümerverband will nun Gegensteuer geben. Er fordert Massnahmen, um die Eigentumsquote zu erhöhen. «Es kann nicht sein, dass nur noch die 3G-Regel zu Wohneigentum führt – geerbt, gewonnen oder gestohlen», sagt Präsident Armin Hartmann. Dabei sei es wichtig, dass möglichst viele Leute Eigentum erlangten. «Eigentümer bekennen sich zum Standort und lassen sich langfristig nieder.»

Viele Schweizerinnen und Schweizer träumen vom Eigenheim. Bild: Chris Iseli

Im September führt der Verband erstmals Infoveranstaltungen unter dem Titel «Wie komme ich zu Wohneigentum?» in Luzern, Hochdorf und Sursee durch. Damit sollen jüngere Personen angesprochen werden, die von den eigenen vier Wänden träumen – im Einfamilienhaus oder im Stockwerkeigentum.

Je grösser die Wohnung, desto eher handelt es sich um Eigentum

Doch woran liegt es, dass die Eigentumsquote in Luzern stagniert? Hartmann nennt mehrere Faktoren: «Es gibt raumplanerische Einschränkungen, was zu weniger Angeboten und entsprechend höheren Preisen führt.» Der SVP-Kantonsrat aus Schlierbach äussert zwar Verständnis dafür, dass raumplanerische Fehler der Vergangenheit korrigiert werden sollen. «Insgesamt hat der Kanton Luzern aber nicht zu viel Bauland.»

Auffallend ist, dass immer weniger Einfamilienhäuser gebaut werden. Wurden 2009 noch 470 Einfamilienhäuser erstellt, waren es 2019 nur noch 163. «Dabei ist der Verlagerungseffekt vom Einfamilienhaus zum Stockwerkeigentum festzustellen», sagt Hartmann. Die Statistik zeigt auch: Je grösser eine Wohnung oder ein Haus, desto wahrscheinlicher handelt es sich um Eigentum. Während bei den Zweizimmerwohnungen die Eigentumsquote fünf Prozent beträgt, liegt sie bei sechs Zimmern oder mehr bei 86 Prozent.

Hartmann spricht von «Exzessen», die sich in der Vergangenheit auf dem Immobilienmarkt abgespielt hätten. «Die Baulandpreise haben sich in den letzten 20 Jahren zum Teil vervierfacht. Darum können sich immer weniger Leute Eigentum leisten.» Dies werde verstärkt durch Vorgaben der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (Finma). Diese schreibt den Banken gewisse Hürden bei der Kreditvergabe an Immobilienkäufer vor.

Armin Hartmann ist Präsident des Luzerner Hauseigentümerverbands. Bild: Boris Bürgisser

Wer Wohneigentum erwerben will, muss demnach mindestens 20 Prozent des Objektpreises mit eigenen Mitteln zahlen können. Zudem wird die finanzielle Tragbarkeit anhand von Eigenmitteln und Einkommen berechnet. Der Spielraum der Banken als Kreditgeber ist aufgrund der engen Vorgaben der Finma begrenzt. Dennoch sagt Hartmann:

«Es gibt Banken, die grosszügiger sind als andere.»

Eine Lockerung der Finma-Vorgaben hält er für «angebracht».

Eigenmietwert soll abgeschafft werden

Der Hauseigentümerverband stellt einen Strauss an weiteren Forderungen, um die Quote der Wohneigentümer zu erhöhen. «Es ist die Aufgabe des Hauseigentümerverbands, den Traum vom Wohneigentum auch in Zukunft noch möglich zu machen», so Hartmann. Neben genügend Bauflächen und «realistischen Kriterien» bei der Finanzierung fordert der Verband unter anderem eine «attraktive steuerliche Behandlung des Wohneigentums».

Damit gemeint ist allen voran der Eigenmietwert. Dessen Abschaffung fordert der Hauseigentümerverband schon lange, zurzeit behandeln die eidgenössischen Räte verschiedene Varianten. Beim Eigenmietwert müssen Immobilienbesitzer einen fiktiven Mietwert als Einkommen versteuern.

Armin Hartmann sagt aber: «Es gibt nicht die eine Massnahme, mit der man alle Probleme lösen kann. Es braucht ein Bündel an Lösungen.» Eine Möglichkeit wäre laut dem Präsidenten der Luzerner Hauseigentümer, das Bausparen – steuerfreie Beträge zur Bildung von Eigenkapital – einzuführen. Eine entsprechende Volksinitiative lehnte das Volk 2012 jedoch ab.

«Weiter gäbe es bei der Nutzung von Vorsorgegeldern für den Immobilienkauf Möglichkeiten. Diese hat man in der Vergangenheit eingeschränkt», so Hartmann. Zudem kann er sich Ersterwerber-Kredite vorstellen, also günstige Konditionen für Personen, die zum ersten Mal Wohneigentum kaufen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen