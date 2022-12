Kanton Luzern Zehn Jahre Gemeindefusion: Was sich bewährt hat – und welches Problem geblieben ist Im Entlebuch, Hinterland und Michelsamt haben per 1. Januar 2013 acht Luzerner Gemeinden fusioniert. Ein Blick zurück auf nackte Zahlen und emotionale Abstimmungen. Niels Jost Jetzt kommentieren 31.12.2022, 05.00 Uhr

«Die Fusion hat uns aus dem Seich geholt.» Wer mit Roland Häfeli über die Fusion «seiner» Gemeinde spricht, kommt schnell auf den Beweggrund zu sprechen, der praktisch jedem Fusionsprojekt im Kanton Luzern zugrunde liegt: Die Finanzen eines kleinen Dorfes sollen gestärkt werden.

Roland Häfeli, früherer Gemeindepräsident von Rickenbach. Bild: PD

Häfeli war von 2007 bis Ende 2012 Gemeindepräsident von Rickenbach. Er war damit einer der Hauptakteure bei der Fusion mit dem benachbarten Pfeffikon, die per 1. Januar 2013 vollzogen wurde – also exakt vor zehn Jahren. Dazu sagt Häfeli, der auch der neuen Gemeinde noch bis 2020 als Präsident vorstand: «Dieser Zusammenschluss war für uns ein Segen.»

Gemeinden stehen heute finanziell besser da

Rückblick. Wie Rickenbach und Pfeffikon waren damals viele andere Luzerner Gemeinden von finanziellen Problemen geplagt, etwa Neudorf, Ohmstal oder Marbach. Trotz hoher Steuerfüsse hatten sie alle mit einer hohen Pro-Kopf-Verschuldung zu kämpfen.

Die Gründe sind so vielfältig, wie die Ortschaften selber. Ihnen gemein ist, dass sie sich mit immer mehr Herausforderungen konfrontiert sahen: Die Geschäfte wurden komplexer, die Ansprüche der Bevölkerung grösser. Dadurch stiegen unweigerlich die Kosten.

Um dieser Entwicklung Einhalt zu gebieten, animierte der Kanton die Kommunen zum Fusionieren. Die Idee dahinter: Sind sie grösser, können sie sich professioneller und effizienter aufstellen und so besser finanzielle Löcher abfedern.

Die nackten Zahlen geben dem Kanton recht. Alle Gemeinden, die vor zehn Jahren fusionierten, stehen heute finanziell besser da als im Jahr vor der «Heirat» (siehe Grafik).

Alles anzeigen

Dazu beigetragen haben dürften die Kantonsbeiträge für die Fusionen. Im Fall von Rickenbach und Pfeffikon fiel dieser mit 8,5 Millionen Franken am höchsten aus. Die anderen Gemeinden erhielten wegen der unterschiedlichen Gegebenheiten teils deutlich weniger.

«Bin ich dann immer noch Marbacher?»

Doch nicht nur dieser einmalige Beitrag zählte, wie das Beispiel von Escholzmatt und Marbach zeigte. «Bei der Verhandlung haben wir geschaut, dass wir auch die Grundlagen für einen durchgehenden Rad- und Gehweg zwischen Escholzmatt, Wiggen und Marbach sowie den Ausbau der Kantonsstrasse Wiggen-Marbach realisieren konnten», sagt Fritz Lötscher. Er war sowohl von Marbach, als auch von der fusionierten Gemeinde Escholzmatt-Marbach Gemeindepräsident. Dies von 2000 bis 2020.

Fritz Lötscher, früherer Gemeindepräsident von Marbach und Escholzmatt-Marbach. Bild: Pius Amrein (22. Januar 2020)

Der besagte Rad- und Gehweg sowie der Ausbau der Kantonsstrasse konnten schliesslich auch vollzogen werden. «Diese Ausgangslage vor den Abstimmungen hat sicher zur grossen Zustimmung beigetragen», sagt Lötscher. In Escholzmatt stimmten 79 Prozent der Bevölkerung für die «Heirat», in Marbach 64 Prozent. Das zeigt exemplarisch, dass es im kleineren Ortsteil durchaus Bedenken gab, was die Fusion betraf. «Bin ich dann immer noch ein Marbacher?», hätten sich damals einige im Dorf gefragt, mag sich Fritz Lötscher erinnern.

Die Antwort laute klar Ja. «Die Fusion hat zur Stärkung der Gemeinde beigetragen», ist sich Lötscher sicher. Dass doch 36 Prozent die Vereinigung an der Urne ablehnten, führt er auf die emotionale Verbindung mit dem Dorf zurück. «Einige sagten mir, sie hätten damals gegen den Zusammenschluss gestimmt, weil ihr Herz nicht anders konnte. Seither habe ich aber nie mehr etwas Derartiges gehört. Und ich darf getrost feststellen, dass das gesellschaftliche Leben noch in allen Ortsteilen stattfindet.»

Gemeinden arbeiteten bereits zusammen

Was ebenso für Skepsis sorgte, waren gescheiterte Projekte. Nicht nur im Entlebuch wurde zuvor eine Grossfusion abgelehnt, sondern auch im Michelsamt und Hinterland. Im Jahr 2010 etwa zwischen Egolzwil, Nebikon, Ohmstal und Schötz. Dies, weil es sich vor allem für Nebikon aus finanzieller Sicht nicht gelohnt hätte, weiss Christoph Freihofer, der damals Gemeinderat und später Gemeindepräsident von Ohmstal war.

Christoph Freihofer, heutiger Gemeinderat von Schötz, früher Gemeinderat und -präsident von Ohmstal. Bild: PD/Luzerner Zeitung

Der finanzielle Druck auf seine Gemeinde blieb allerdings hoch. Und so nahmen er und sein Schötzer Pendant wieder Kontakt auf. «Es war keine Zwangsheirat», beteuert Freihofer und lacht. «Es war schon auch Liebe dabei.» Schliesslich habe man schon in vielen Bereichen zusammengearbeitet, sei es bei der Feuerwehr, der Schule oder den Vereinen – etwas, das auch in den anderen erwähnten Gemeinden der Fall war.

Freihofer, der nach kurzer Pause seit 2015 wieder im Gemeinderat von Schötz politisiert, zieht denn auch ein positives Zwischenfazit über die Fusion. «Im Alltag merkt die Bevölkerung vermutlich nichts; das Dienstleistungsangebot funktioniert und jedes Dorf hat seine eigene Kultur behalten.»

Einzig die politische Partizipation könnte unter dem Zusammenschluss gelitten haben. Hätten früher in Ohmstal um die 45 Leute an der Gemeindeversammlung teilgenommen, seien es heute im fünfzehnmal grösseren Schötz jeweils nur etwa 60 Personen – bei 4600 Einwohnerinnen und Einwohnern. «Die Identität mit dem eigenen Ortsteil war früher vielleicht grösser», mutmasst Freihofer. Wobei er anfügt, dass die tiefe Teilnehmerzahl wohl auch dem heutigen Zeitgeist geschuldet sei.

Grosse Herausforderung: Die Kommunikation

Auch Martin Schlegel stellt fest, dass das Interesse an der Gemeindepolitik schwindet. Viele Vereine, Ortsparteien und Gemeindegremien würden Mühe bekunden, genügend Leute zu finden, weiss der frühere Gemeindepräsident von Neudorf. Eine grössere Gemeinde biete diesbezüglich Vorteile, da die Posten nicht mehr in jedem Ortsteil einzeln besetzt werden müssten und die Auswahl an Personen grösser sei, so Schlegel.

Die Fusion mit Beromünster vor zehn Jahren wertet er deshalb als positiv. Wobei er anfügt: «Ein Selbstläufer war das nicht. Wir mussten viele Diskussionen führen und haben die Bevölkerung in den ganzen Prozess eng eingebunden.»

Martin Schlegel (links) als Gemeindepräsident von Neudorf mit Charly Freitag, Gemeindepräsident von Beromünster, an der Fusionsfeier der beiden Gemeinden am 1. Januar 2013. Bild: Dominik Wunderli

Die Kommunikation hebt auch Fritz Lötscher aus Marbach hervor. In etwa jeder zehnten der über 300 Sitzungen, die für die Fusionsgespräche und die Umsetzung nötig waren, sei es darum gegangen, wie die Bevölkerung informiert werden soll, so Lötscher.

Das hat offenbar funktioniert. Und was im Gespräch mit den früheren Gemeindepräsidenten ebenso auffällt, ist das positive Zwischenfazit über die Fusion. Gewiss ist eines: Zurück zur Eigenständigkeit möchte von den Angefragten keiner.

Bisher 19 erfolgreiche Fusionen Der Kanton Luzern zählt heute 80 Gemeinden – vor rund zwanzig Jahren waren es noch 107. Vorangetrieben wurden die Fusionen durch die kantonale Gemeindereform, die im Jahr 2000 lanciert wurde. Seither stimmte die lokale Bevölkerung total 19 Fusionen zu, mit teils mehreren beteiligten Gemeinden. Um die 25 Projekte fanden keine Mehrheit an der Urne oder wurden schon zuvor aufgegeben. Als Nächstes zur Abstimmung kommen dürfte die Fusion zwischen Honau und Root. Vorgesehen ist der Urnengang in beiden Gemeinden Ende 2023. Sollte die Bevölkerung dem Vorhaben beiderorts zustimmen, würde der Zusammenschluss per 1. Januar 2025 erfolgen. In Abklärung befindet sich ebenso die Fusion zwischen Greppen und Weggis. Ob sich ein Zusammenschluss aber überhaupt lohnen würde, soll 2023 klar sein. (jon)

